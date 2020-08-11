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MotoGP / Son dakika

KTM: "İlk MotoGP zaferi 'kazara' gelmedi"

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KTM: "İlk MotoGP zaferi 'kazara' gelmedi"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Ağu 2020 06:06

KTM patronu Pit Beirer, Avusturyalı takımın MotoGP'deki ilk galibiyetinin kazara ya da tesadüfen gelmediğini belirtti.

Binder, Pazar günü Brno yarışını 5,2 saniye farkla kazandı ve hem kendisinin hem de KTM'nin MotoGP'deki ilk zaferini elde etti.

2017'de MotoGP'ye giren KTM, 2018'de ıslak zeminde yapılan Valencia yarışıyla ilk podyumunu kazandı ve daha da geliştirilen RC16 şu anda -kuru zeminde- podyumlar için yarışabilecek seviyede.

KTM, geçen yıl eski Honda sürücüsü Dani Pedrosa'yla resmi test sürücüsü olması konusunda anlaştı ve Beirer, takımın test programıyla ilgili çalışmaları sayesinde bu noktaya geldiğini belirtti.

KTM’nin motor sporları patronu, "Kendimize belirlediğimiz hedef, kuru zeminde geçen bir yarışta podyuma çıkmaktı."

"Galibiyeti, bunun gibi inişli çıkışlı bir pistte almamız , motosikletin diğer pistlerde çalışmayacağını düşünmeme neden olmuyor."

"Bu yıl motosikletimizin çok fazla geliştiğini biliyorduk, bu yüzden bu zafer kazara değil, son yıllarda öğrendiğimiz her şeyin bir sonucu olarak geldi."

"Dani Pedrosa, Mika Kallio ve tüm test yapısı ile birlikte RC16'yı geliştirmek için bir yıldan fazla bir süredir çalışıyoruz." dedi.

KTM'nin galibiyetinin ardından mevcut griddeki altı üreticiden beşi kuru zeminde galibiyet elde etmiş oldu. Sadece Aprilia şimdiye kadar yarış kazanamadı.

Pierer, "MotoGP'deki dördüncü yılımızda yarış kazanmak, KTM Motorsports departmanımızın ve Ar-Ge mühendislerimizin çalışma ahlakı ve bilgi birikiminin bir göstergesi oldu."

“Pit Beirer ve Mike Leitner'a projeye olan liderlikleri ve bu programı başarılı kılmak için durmak bilmeyen çalışmaları için özellikle teşekkürlerimizi sunmak istiyorum."

"Vizyonumuz, sürücülerimizle zirveye giden net bir yol oluşturmak ve bunu, Brad'in Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto3 ve Moto2'deki KTM'deki performanslarının ardından başarmış olduk."

"Şimdi, KTM için bu devasa dönüm noktasını kutlayabileceğimiz Red Bull Ring'deki ev yarışımızı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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