Miller, Ducati için gelişim çalışması yapmayı sürdürecek

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KTM, üç kez MotoGP yarış kazananı Miller ile gelecek yıldan itibaren fabrika takımında Brad Binder'a katılması için iyi yıllık bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Miller, 2018'de Pramac ile markaya katıldığından beri Ducati'nin gelişiminde önemli bir parçaydı. Miller, takımdan ayrılmasına rağmen güncellemelerin durmayacağına dair yönetimden güvence aldığını söyledi.

Bundan sonra Ducati'den güncelleme alıp almayacağına dair endişeli olup olmadığı sorulan sürücü, "Hayır."

"Bunu konuştuk ve Ducati'nin işleri yürütme biçimleriyle ilgili olarak şunu söylemeliyim ki, bu tür şeyler söz konusu olduğunda dürüstler."

"Her zaman böyle oldular, uydu takımlarına karşı desteklerine baktığınızda da böyle."

"Gigi Dall’Igna, eğer zorluyorsanız ihtiyacınız olanı alacağınızı biliyor çünkü kazanmanızı istiyorlar."

"Bu yüzden bunun durmayacağına dair güvence aldım ve yılın sonuna kadar benimle ilgilenmeye devam edecekler." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller'in KTM ile yakın bağları da var. Aki Ajo, markanın fabrika Moto2 ve Moto3 girişlerini yönetirken, eski Pramac takım patronu Francesco Guidotti da 2022 için takıma yönetici olarak katıldı.

Bunun, kararı üzerinde ne kadar etkisi olduğundan bahseden Miller şunları ekledi: “Yani, Aki'nin menajerim olması ve Francesco'nun da varlığıyla birlikte orada iyi ilişkilerim olduğunu anlamak için zihnimi okumanıza gerek yok."

"Fakat birçok marka ile harika ilişkilerim var."

"Eğer geçmişte çalıştığım markalardan herhangi birine sorarsanız, benim hakkımda kötü şeyler söyleyecek pek bir insan olacağını düşünmüyorum."

"Kimse ile aramda problem yok. İyi ayrılmaya çalışıyorum."

"Geri dönme kararımda, oradaki yapı ve nasıl çalışıldığı hakkında çok şey bilmemin etkisi oldu."

"Francesco'nun orada olması da bu yönde başka bir adım atmamı sağladı."

"Ayrıca şu anda yaşım 27, çok fazla şey yaptım ve hâlâ çok fazla şey verebileceğimi düşünüyorum."

"Yani buna etkisi olan çok fazla şey oldu. Düşünmeden alınmış bir karar değildi."