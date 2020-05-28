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KTM, iki günlük özel MotoGP testini tamamladı

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KTM, iki günlük özel MotoGP testini tamamladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 May 2020 17:41

KTM, bu hafta Avusturya Grand Prix'ye ev sahipliği yapan Red Bull Ring'de iki günlük özel bir test gerçekleştirdi.

MotoGP, COVID-19 krizi nedeniyle Katar'daki ilk yarışı iptal etti ve ardından gerçekleştirilmesi gereken 10 yarışın tamamı ya iptal edildi ya da ertelendi.

Sezon 19 Temmuz'da Jerez'de başlayacak ve İspanya GP, bir hafta içerisinde iki yarışa ev sahipliği yapacak.

Avusturya genelindeki kısıtlamaları azalmasıyla birlikte KTM, Pol Espargaro ve test sürücü Dani Pedrosa ile Çarşamba ve Perşembe günleri test gerçekleştirdi. Test, Red Bull Ring'de yapıldı ve COVID-19 testi negatif çıkan 20 kişilik bir ekiple çalıştılar.

Çaylak Brad Binder, Güney Afrika'daki seyahat kısıtlamaları nedeniyle etkinlikte yer alamadı.

Test hakkında yorum yapan Espargaro, “Motosikletsiz hiç bu kadar çok vakit geçirmemiştim. Bu yüzden dün ilk birkaç turda biraz zordu ama çabucak Katar'daki ritmi yakaladım."

“Tekrar sürüş yapmak harikaydı ve garajda gülen yüzler vardı. Teknik olarak bazı iyileştirmeler yaptık. İlk öncelik, motosiklet üzerindeki hissi geri yakalamaktı ancak test etmek için çok fazla şey getirdik ve ilginçti."

"Hava iyiydi. Bu, motosiklette çok şey yapabileceğimiz anlamına geliyordu ve çoğunlukla şasi ve bazı elektronikler üzerinde çalıştık. Gerçekten mutluyum. İlk yarışı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Böylelikle Şubat ayından sonra ilk kez bir MotoGP motosikleti piste çıkmış oldu. KTM imtiyaz hakkına sahip olduğu için, özel test yapmasına izin veriliyor.

Aprilia'nın da önümüzdeki haftalarda benzer bir test gerçekleştirmesi bekleniyor.

KTM, Temmuz ayından önce özel bir test daha yapmayı planlarken, ilk yarış öncesinde çarşamba günü tüm takımların katılımıyla resmi bir test yapılacağı açıklanmıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Dani Pedrosa Şimdi al , Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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