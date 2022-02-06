KTM, henüz hazır olmayan 2022 MotoGP motosikletiyle farklı bir yaklaşım sergiliyor

Haberi dinle

Oliveira ve takım arkadaşı Brad Binder, 2021'de birer zafer elde ettiler ancak KTM RC16 MotoGP motosikleti gelişim açısından rakiplerinin gerisinde kaldığı için genel manada zorlandılar.

KTM, Malezya'daki testlerin ilk gününde 2022 sezonuna zayıf bir başlangıç yaptı ve Tech3 çaylağı Raul Fernandez 13. olarak Binder'ın ve 16. sıradaki Oliveira'nın önünde günü tamamladı.

Hem Binder hem de Oliveira, ilk gün kaza yaptılar. Oliveira, yeni KTM'nin henüz hazır olduğunu düşünmese de genel olarak günden memnun ayrıldığını söyledi.

Oliveira, "Hislerim iyi. Biraz daha iyi olabilirdi çünkü yeni motosikletin potansiyeli çok fazla ancak henüz tam olarak hazır değil."

"Bulmamız gereken hız olduğunu düşünüyorum. Ancak genel olarak iyiydi. Oldukça fazla sayıda tur attım."

"Güne birkaç sorunla başladık ancak hızlı bir şekilde onları çözmeyi başardık."

"Lastik seçimleri nedeniyle iyi bir turu en sonunda bulmaya çalışmak en iyi strateji değildi. Ancak ikinci gün daha iyi olmayı ve en azından 2020'de bıraktığımız tur derecesi referansıyla Sepang'dan ayrılmayı umuyorum." dedi.

Geçen sene KTM için imtiyazsız geçen ilk seneydi. Takım bu yüzden sezon içi gelişim programını uygulayamadı.

KTM genellikle resmi testlerde ve yarış hafta sonlarında test etmek için çok fazla parça getirirdi ancak Binder, cumartesi günkü açıklamasında takımın artık yaklaşımını değiştirdiğini açıkladı.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder, "Geçen sene çok fazla şey getirdik ancak kayda değer şekilde daha iyi bir şey bulamadık."

"Bu yüzden, takım bu sefer bu teste biraz farklı bir yaklaşımla geldi. İki veya üç temel unsura odaklanıyoruz ve bunları geliştirmeye çalışıyoruz."

"Çok fazla zamana ihtiyacımız yok. Bunlar için biraz zamana ihtiyacımız var. 0.3 - 0.4 sn bulabilirsek, uzun mesafe kat etmiş oluruz."

"Günün sonunda büyük avantaj sağlayacak bazı küçük şeyleri iyileştirmeye odaklanıyoruz." dedi.

Oliveira, KTM'nin 2022 projesinin geçen sene ortasında yanlış felsefede olduğunun anlaşılmasının ardından bu seneki yeni yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi.

Oliveira, "Yeni motosiklet projesi, Haziran ayı gibi ertelendi. Şampiyonanın sonunda, yön olmadan yeni parçalar hazırlamak zordur."

"Tabii ki bir kutu dolusu parça hazırlayabilirdik ancak bu, onların daha iyi olacağı manasına gelmezdi. Her yöne ateş ediyor olurduk."

"Bunu yapmak istemiyoruz. 21'e benzer bir motosiklete sahip olmak istiyoruz çünkü hem parçalarda hem de ayarlarda küçük düzenlemelerle daha iyi bir performansa ulaşabileceğimizi düşünüyoruz."

"Ve biz de bunu yaptık. Çıplak gözle baktığınızda değişiklikler büyük görünmüyor olabilir ancak yaptığımız küçük değişikliklerle, bu sezon daha iyi bir motosiklete sahip olmak için daha fazla potansiyele sahip olduğumuza inanıyoruz." dedi.