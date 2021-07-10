KTM: “Genç yeteneklere planladığımızdan bir sene önce şans vermemiz gerekti”

Espargaro, KTM’ye 2017 sezonunda katıldı ve RC16’nın MotoGP yarış kazanan bir paket haline getirilmesinde rol oynadı.

İspanyol sürücü, 2021 için Honda ile anlaşma imzaladı ve bunun ardından KTM takım patronu Beirer, Espargaro’nun yerine başka “önde gelen isimlere” ilgi gösterdiklerini de belirtti.

Sonuç olarak 2021 için Brad Binder’ı takımda tutmaya karar verdiler ve Miguel Oliveira’yı Tech 3’ten MotoGP’ye terfi ettiler. İki sürücü Moto3 ve Moto2’deyken KTM motosikleri sürüyorlardı.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Beirer, KTM’nin bu kararıyla fabrika takımının genç yeteneğinin planlanandan “bir yıl” daha erken terfi ettiğini ama bunu yaptıkları için “mutlu olduklarını” söyledi.

Beirer “Çok fazla iniş çıkış yaşadık ama biz hiçbir zaman sürücülerimizden şüphe duymadık ve onlar da bizden şüphe duymadı.”

“Espargaro’yu kaybettiğimizde diğer önde gelen isimlere bakıyorduk ve sonra ‘Biliyor musun? Kendi programımıza bağlı kalalım.’ dedik. Programımız Rookies Cup, Moto3 ve Moto2’yi içeriyor ve bu şekilde KTM ile MotoGP’ye ulaşıyorsunuz.

“Biz sistemimize ve genç sürücülerimize güvendik. Bunu planladığımızdan bir yıl önce yapmış olsak da bu kararı aldığımız için mutluyuz.”

Binder ve Oliveira 2020’de KTM için üç yarış kazandı ama 2021 kötü bir şekilde başladı çünkü RC16, rakiplerinin motosikletleri kadar gelişmemişti.

İlk beş yarışta Oliveira, ilk 10’a girmeye başaramadı fakat Binder’in in iyi performansı Portekiz’de on beşincilikten, beşinciliğe çıkmaktı.

Ancak İtalya Grand Prix’sine yeni bir şasi getirilmesi ile KTM, formunu toparladı. Oliveira’nın Mugello’da ikinci olması, Barselona’da kazanması ve Almanya’da ikinci olmasının yanı sıra Sachsenring’de de 4. oldu.

Beirer, 2021’deki kötü başlangıçları yüzünden “telaşa kapılmayıp” fabrikadakilere işleri iyiye çevirmek konusunda güvendikleri için sürücülerinin ikisini de övdü.

“Bu zor günlerde hemen telaşa kapılmıyorlar, hemen diğer takımlarla ya da diğer üreticilerle konuşmuyor.”

“Bize güveniyorlar. Eğer biz onlara mutsuz olduğumuzu söylersek daha sıkı çalışırlar, onlara güveniyoruz.”

“Fakat onlar sakin kaldı ve bize bu durumda çok yardım ettiler.”

“Eğer sürücüler telaşa kapılırlarsa bunu kesinlikle daha zor bir hale getirir.”

“Bu iyi sürücülere sahip olduğumuz için çok mutluyum ve motosikletin önemli parçaları üzerinde çalıştık, bunları bir paket haline getirdik. Ancak bunun 0.1, 0.2 ya da 0.3 saniye mi kazandırdığından emin olmasam da hızlandık ve bundan çok mutluyum.”

“Biz bunun olmasını sağladık ama sürücüler bizden daha çok katkı sağladı.”

“Onlar daha iyi hissetti, geliştiler ve bizim de takım olarak ileri bir adım atmamızdan sonra onların ortaya çıkardığı iş inanılmazdı.

“Bu, takımın karakterini gösteriyor. Günün sonunda sadece bir takım kazanabilir ama iyi sürücüler olmadan hiçbir şey başaramayız.”

“Asıl referans noktası sürücünün pist üzerinde gösterdiği performanstır.”