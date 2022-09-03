KTM, Gardner'ın iddialarını yalanladı

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Perşembe günü basın toplantısında konuşan Gardner, 2023'te Tech 3'te yarışmayacağını, takımın "yeterince profesyonel olmadığı" gerekçesiyle kendisiyle yolları ayırma kararı aldığını söylemişti.

Son Moto2 şampiyonu spesifik bir durumdan bahsetmedi, genel düşünce ise Gardner ve menajerlerinin RC16 ile ilgili eleştirileri nedeniyle KTM'in sabrının taştığı yönünde.

Cuma günü Motorsport.com'un mevcut duruma yönelik sorularını yanıtlayan Beirer, sürücüsünün yaptığı yorumların "doğru olmadığını" söyledi.

Beirer, "Söylediklerinin doğru olduğunu düşünmüyor ve bu topun altına girmek istemiyorum, zaten Remy bazı noktalardan bahsetti."

"Ne olursa olsun kendisini seviyorum, o inanılmaz birisi ve birlikte çok güzel günler geçirdik, büyük başarılar elde ettik."

"Herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum, nitekim kendisinden üç isim sorumlu: takım yöneticilerinden Herve [Poncharal], yarış programları [başkanı] ve ben. Hiçbirimiz ona böyle bir şey söylemedik, bu yüzden bunu kimin gündeme getirdiğini gerçekten bilmiyorum."

"Remy'e profesyonel değilsin demedik. Bunun hakkında konuşamam, nitekim bunu ben söylemedim ve onun sözleşmesiyle ilgilenen iki meslektaşım da bunu yapmadı. Yani bunu nereden çıkardığını bilmiyorum." dedi.

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Haziran ayında Gardner'in 2023'te kalması için sahip oldukları opsiyonu kullanmadıklarını söyleyen KTM takım patronu, Avustralyalı sürücünün durumdan haberdar olduğunu iddia ediyor.

Beirer, "Haziran ayı biterken [Gardner'in] sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadığımızı resmiyete dökmek istiyorum, kendisinin 'Ağustos sonunda bilgi almanın çok olumsuz olduğunu' söylediğini de duydum."

"Fakat hem Remy, hem de menajeri opsiyonu kullanmadığımız konusunda bilgilendirildi ve o zamandan beri takım içinde garip bir atmosfer var."

"Günün sonunda geleceğe bakmamız ve yapbozun tüm parçalarını bir araya getirmemiz gerekiyor. Brad Binder gibi harika bir sürücüyle yedincilikten ileri gitmek istiyoruz."

"Şu an orta vadeli geleceğimizi oluşturmaya çalışıyoruz ve Remy ile devam etmenin doğru olmadığına karar verdik."

"Başka bir şey söylemek istemiyorum, onunla yüz yüze konuşacağım çünkü o gerçekten iyi bir çocuk ve kendisiyle ilişkimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.