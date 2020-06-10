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MotoGP / Son dakika

KTM, Espargaro'nun yerine Pedrosa'nın geçeceğini yalanladı

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KTM, Espargaro'nun yerine Pedrosa'nın geçeceğini yalanladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Germán Garcia Casanova
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Haz 2020 14:00

KTM’nin yarış direktörü Mike Leitner, Honda ile anlaşan Pol Espargaro’nun MotoGP koltuğuna Dani Pedrosa'nın geçme ihtimalini reddetti.

Motorsport.com geçen ay, 2013 Moto2 şampiyonu Espargaro'nun Honda ile anlaştığını ve 2021 MotoGP sezonunda Honda'da Marc Marquez'in takım arkadaşı olacağını öğrendi.

Ayrıca KTM, Moto2 sürücüsü Jorge Martin'i de gelecek sezon için Ducati'ye kaptırdı. Martin yeni sezonda Pramac Ducati ekibine katılacak.

Boştaki önemli isimlerin 2021 için diğer takımlarla sözleşme imzalamasının ardından KTM, şimdi yeni bir sürücü bulmakta zorlanıyor.

KTM'e test sürücüsü olarak katılmadan önce 2018'in sonunda emekli olan Pedrosa, mevcut motosikletin gelişiminin ayrılmaz bir parçasıydı ve Espargaro'nun ayrılığından sonra dönebileceği iddiaları ortaya çıktı.

Bununla birlikte Alman Speedweek'e konuşan Leitner bunun mümkün olmadığını söyledi. 

“Mümkün olabilecek senaryolara bakıyoruz. Şu anda bazı sürücülerle görüşme halindeyiz."

Pedrosa'nın dikkate alınıp alınmadığı sorulduğunda, “Bunu Dani'ye sormalısınız: emekli oldu ve bunu kabul etmeliyiz. Bu yüzden aktif sürücülere bakıyoruz." yanıtını verdi.

Andrea Dovizioso'nun adı KTM ile anılıyordu ancak Ducati ile yaşadığı sorunlara rağmen önümüzdeki yıl da İtalyan üreticide kalması bekleniyor.

Mevcut takım arkadaşı Danilo Petrucci geçtiğimiz günlerde, sezon sonunda Ducati'den ayrılacağını doğruladı ve hem Aprilia'yla hem de KTM ile ilgilendiğini söyledi.

Aprilia'nın Andrea Iannone'nin 18 aylık doping yasağıyla ilgili itiraz sürecini beklemesine rağmen, Petrucci ile anlaşmaya yakın olduğu düşünülüyor.

Pol Espargaro'nun gelişiyle, Alex Marquez'in LCR'ye geçmesi ve burada emekli olabileceği konuşulan Cal Crutchlow'un yerini alması bekleniyor.

Eğer emekli olmamayı seçerse Crutchlow da boştaki isimlerden birisi olacak.

Espargaro'nun ayrılığını yorumlayan Leitner, “Son üç yılda çok iyi bir iş çıkardığımızın farkında olmalıyız, çünkü sadece motosikletimiz daha rekabetçi hale getirmekle kalmadık, aynı zamanda Pol'ü de projemizle birlikte büyüttük."

“Şu anda Honda fabrika takımının Pol'ü almak istediği bir pozisyonun içinde olduğumuzu kabul etmeliyiz. Kesinlikle farklı olmasını tercih ederdim, ama olan şey bu. Honda, Pol için yeni ve harika bir fırsat."

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: KTM Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Dani Pedrosa Şimdi al
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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