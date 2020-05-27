MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
105 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
127 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
140 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
148 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
154 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
176 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

KTM, Espargaro ve Pedrosa ile Red Bull Ring'de test yapıyor

paylaşım
yorumlar
KTM, Espargaro ve Pedrosa ile Red Bull Ring'de test yapıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 May 2020 14:32

KTM, koronavirüs nedeniyle başlayamayan 2020 MotoGP sezonu öncesinde Red Bull Ring'de özel bir test yapmaya başladı.

İmtiyaz hakkına sahip olan KTM, bu statüden de yararlanarak çarşamba ve perşembe günleri MotoGP testi gerçekleştirme kararı aldı. Teste Pol Espargaro ile Dani Pedrosa katılacak. ikili, koronavirüs krizi sonrası test yapmaya başlayan ilk sürücüler olacak.

Avrupa genelinde ülkelere giriş kısıtlamalarının hafiflemeye başlaması, ekibin Şubat ayındaki Katar testinden bu yana ilk sürüşü için İspanya'dan Avusturya'ya gitmesine izin verdi.

Test sürücüsü Pedrosa, şu anda kendi ülkesi Güney Afrika'da bulunan ve teste hazır olamayan Brad Binder'ın yerini alıyor.

KTM ve Aprilia, sezon boyunca özel test yapmalarına izin verilen iki takım konumunda yer alıyor. Ancak sadece henüz yarış yapılmayan pistleri kullanabilirler ve bunu, pistte yarış yapılmadan en geç iki hafta önce yapabilirler.

2020 sezonunun 19 Temmuz'da Jerez'de başlayacağı düşünüldüğünde KTM ve Aprilia'nın test yapmasının önünde herhangi bir engel olmayacak. Fakat testlerde belli sayıda lastik kullanabilecekler.

Aprilai geçtiğimiz haftalarda dayanıklılık sorunları nedeniyle motorun gelişimine devam etmek istedi ve gerekli izni kaptı. Aynı izni kapan KTM ise motorda herhangi bir değişiklik yapmayacağını sözünü verdi. Avusturyalı üretici, Avusturya testini sadece şasi ve aerodinamik gelişim için kullanacak.

KTM'nin sezon başlangıcından önce Brno'da başka bir test daha yapabileceği düşünülüyor. Aprilia'nın da yakında çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Sonraki haber
Resmi: Jack Miller, Ducati fabrika takımına geçiyor!

Önceki haber

Resmi: Jack Miller, Ducati fabrika takımına geçiyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Dani Pedrosa Şimdi al , Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Germán Garcia Casanova

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Armani anlaşması beni olumsuz etkilemeyecek"

41dk
2
Formula 1

Massa: "Ferrari, Vettel'e asla şampiyonluk kazanabileceği bir araç veremedi"

2s
3
Formula 1

Yeni kurallar F1'i sonsuza dek nasıl değiştirebilir?

3s
4
MotoGP

Resmi: Jack Miller, Ducati fabrika takımına geçiyor!

5
Formula 1

Renault, yeni sürücü için sezon başlangıcını bekliyor

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

KTM, Espargaro ve Pedrosa ile Red Bull Ring'de test yapıyor
MGP

KTM, Espargaro ve Pedrosa ile Red Bull Ring'de test yapıyor

Resmi: Jack Miller, Ducati fabrika takımına geçiyor!
MGP

Resmi: Jack Miller, Ducati fabrika takımına geçiyor!

Lorenzo, Silverstone Sanal MotoGP yarışına katılacak
eSpr

Lorenzo, Silverstone Sanal MotoGP yarışına katılacak

Rossi, Misano'da test yaptı
MGP

Rossi, Misano'da test yaptı

Sofuoğlu: "Toprak'a MotoGP'den teklif geldi"
SBK

Sofuoğlu: "Toprak'a MotoGP'den teklif geldi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.