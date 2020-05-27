KTM, Espargaro ve Pedrosa ile Red Bull Ring'de test yapıyor

İmtiyaz hakkına sahip olan KTM, bu statüden de yararlanarak çarşamba ve perşembe günleri MotoGP testi gerçekleştirme kararı aldı. Teste Pol Espargaro ile Dani Pedrosa katılacak. ikili, koronavirüs krizi sonrası test yapmaya başlayan ilk sürücüler olacak.

Avrupa genelinde ülkelere giriş kısıtlamalarının hafiflemeye başlaması, ekibin Şubat ayındaki Katar testinden bu yana ilk sürüşü için İspanya'dan Avusturya'ya gitmesine izin verdi.

Test sürücüsü Pedrosa, şu anda kendi ülkesi Güney Afrika'da bulunan ve teste hazır olamayan Brad Binder'ın yerini alıyor.

KTM ve Aprilia, sezon boyunca özel test yapmalarına izin verilen iki takım konumunda yer alıyor. Ancak sadece henüz yarış yapılmayan pistleri kullanabilirler ve bunu, pistte yarış yapılmadan en geç iki hafta önce yapabilirler.

2020 sezonunun 19 Temmuz'da Jerez'de başlayacağı düşünüldüğünde KTM ve Aprilia'nın test yapmasının önünde herhangi bir engel olmayacak. Fakat testlerde belli sayıda lastik kullanabilecekler.

Aprilai geçtiğimiz haftalarda dayanıklılık sorunları nedeniyle motorun gelişimine devam etmek istedi ve gerekli izni kaptı. Aynı izni kapan KTM ise motorda herhangi bir değişiklik yapmayacağını sözünü verdi. Avusturyalı üretici, Avusturya testini sadece şasi ve aerodinamik gelişim için kullanacak.

KTM'nin sezon başlangıcından önce Brno'da başka bir test daha yapabileceği düşünülüyor. Aprilia'nın da yakında çalışmaya devam etmesi bekleniyor.