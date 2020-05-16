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KTM, Dovizioso iddialarını yalanladı!

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KTM, Dovizioso iddialarını yalanladı!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 May 2020 06:00

KTM MotoGP patronu Pit Beirer, Pol Espargaro ve Brad Binder'ı 2021'de takımda tutmak istediklerini söyleyerek, Andrea Dovizioso ile anlaşacakları yönündeki söylentileri yalanladı.

Geçtiğimiz hafta Dovizioso'nun Ducati ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinin pek de iyi gitmediği ortaya çıkmış ve İtalyan sürücünün KTM'ye geçebileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

Bunun üzerine Espargaro'nun da Ducati tarafından değerlendirildi ve yeni sezonda İtalyan üretici adına yarışabileceği söylentileri çıktı.

Motorsport.com ile yapılan özel bir röportajda Beirer, adı Honda ile de anılan Espargaro'nun takımda kalmasını istediklerini ve KTM'nin hedefinin mevcut sürücüleriyle devam etmek olduğunu belirtti.

“Bu, sürücüleri değiştirmek için zor bir zaman. Çünkü hiçbir yarış yapılmadı, hiç kimse motosikletin gelişimini değerlendiremiyor. Aynı zamanda çok fazla de bekleyemeyiz."

“Şu anda görüşmeye devam ediyoruz ve amacımız mevcut sözleşmeleri uzatmak.”

Espargaro'nun diğer üreticilere gidebileceği yönündeki yorumlar için Beirer, “Başka teklifler aldığını duymak benim için normal, ama sahip olduğumuz sürücüleri tutma konusunda oldukça iyimserim."

“Pol yerine kim mi gelebilir? A Planı'nın başarılı olmasını istiyorsanız, enerjinizi B Planı için israf etmemelisiniz."

“Sadece sahip olduğumuz dört sürücüyle [Espargaro, Binder, Miguel Oliveira ve Iker Lecuona] devam etmeye odaklanıyorum."

“Bu zamanlarda ailenin birlik olması gerekiyor. İlk yarıştan önce Pol ve Brad'le sözleşme yenilememizi umuyorum."

Geçen hafta Suzuki, Joan Mir'le sözleşme imzalamıştı ve ondan önce de Alex Rins'in kontratını uzattı.

Ayrıca Valentino Rossi'nin Petronas SRT ile MotoGP kariyerini bir yıl daha uzatma kararı aldığı düşünülüyor.

MotoGP organizatörü Dorna Sports, 19 Temmuz'da yeni MotoGP sezonunu Jerez'de başlatmayı planlıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al , Brad Binder , Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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