Espargaro: "KTM artık oyunun içerisinde yer alıyor"

Espargaro Jerez sıralamalarında 7. olmuştu ancak LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow'un yarışa katılamaması sonucunda gridde ikinci çizgiden yarışa başlayabildi.

KTM sürücüsü, 25 turluk yarışta podyumun son basamağı için mücadele eden grup içerisinde yer aldı ve podyumun son basamağında yer alan Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'nun sadece 1 sn gerisinde 6. oldu.

Espargaro, "Burada diğerleriyle aynı seviyedeyiz ve hatta daha hızlıyız. Çünkü eğer pist üstünde tek başıma olabilseydim 0.2, 0.3 ya da bazen 0.4 sn daha hızlı olabilirdim. 1:39.1, 1:39.2 ya da 1:39.3'lü turlarla dönüyorduk ancak 1:38.7'lerde dönebilirdim."

"Bu yüzden bir dönem onlardan daha hızlı olduğumu hissettim. İyi olan şey, tüm KTM sürücülerinin hızlı olmasıydı. Brad Binder çok hızlıydı. Miguel ve Iker de öyleydi."

"Hepimiz, griddeki tüm KTM'ler güçlü ve hızlıydı, özellikle de yarış performansında. Artık gelecek yarışlar için sabırsızlanıyoruz çünkü oyunun içerisindeyiz." dedi.

Espargaro, yarışın büyük bölümünde Ducati sürücüsü Dovizioso'yu takip etti. KTM sürücüsü, kendi motosikletlerinin Ducati'den düzlük hızı dışında her konuda daha iyi olduğunu düşünüyor.

Espargaro, "Ducati'ye karşı sadece düzlükte kaybediyorduk. Sizi temin ederim, frenlerde daha iyiyiz, viraja girişlerde daha hızlıyız, viraj hızı açısından daha hızlıyız. Onların çekişi biraz daha iyi olabilir ancak esas kaybettiğimiz yer maksimum hız."

"Dovizioso bizden daha yavaştı. Bunu iyi görünmek için söylemiyorum. Gerçek buydu. Onu geçmeye çalıştım çünkü ondan daha hızlı olduğumu hissettim ancak düzlükte beni yeniden geçebiliyordu. Bizden tek hızlı oldukları alan düzlüktü."

"Gerisinde onunla mücadele ettim ve tempom daha hızlıydı. Bazen hata yaparak ya da genişten dönerek zaman kaybediyordum ve 0.6 saniyeden fazla geriye düşüyordum ancak 2-3 viraj sonra yeniden hemen arkasına gelebiliyordum."

"Bu yüzden dürüst olmalıyım ki, onlardan daha hızlı hissettim ancak onu geçemedim. Bu, yarışların bir parçası. Ducati'yi geçip yerimizi koruyacak kadar hızlı değildim ya da değildik." dedi.