KTM, Aprilia'nın motor gelişim talebine karşı çıktı

Cuma günü, MotoGP'de yarışan ve imtiyaz hakkına sahip olan iki üreticiye, Mart ayındaki sezon öncesi testlerinde kullanılan motor bağlı kalmak yerine, motorlarında çalışmak için fazladan zaman verileceği açıklandı.

Aprilia bu yıl yeni bir motora geçmişti ancak sezon öncesi testlerinde çok sayıda dayanıklılık problemi yaşadılar ve koronavirüs nedeniyle fabrikalar kapatılıp, motorlarının gelişimi dondurulunca dayanıklılığı geliştirmeye başaramadılar.

Başlangıçta Aprilia da dahil olmak üzere altı üreticinin tamamı geçen ay açıklanan ve COVID-19 krizinin ardından maliyetleri azaltmayı hedefleyen motor dondurma fikrini kabul etmişlerdi.

Ancak alınan son karara göre tıpkı Aprilia gibi KTM de Jerez'de yapılması planlanan ilk yarıştan bir ay kadar önceye -yani 29 Haziran'a kadar- motorlarını geliştirebilecekler.

Ancak Avusturyalı markanın sportif direktörü Beirer, Motorsport.com ile yaptığı röportajda KTM'nin orijinal kurallara uyacağını ve tasarımını değiştirmeyeceğini söyledi.

Beirer, "Bu, kendimizi düşünmenin vakti değil, bu yüzden Aprilia'nın motoru geliştirmeye devam etme isteğine karşı çıktık. Ama göründüğü üzere onlar farklı düşünüyorlar. KTM sözünü tutacak ve motora dokunmayacak." dedi.