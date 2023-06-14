KTM, Acosta'nın bir yıl daha Moto2'de kalmasını istiyor!
KTM takım patronu Pit Beirer'e göre Pedro Acosta'nın sabırsız davranmaması ve KTM'in planına güvenerek gerekirse bir yıl daha Moto2'de yarışması gerekmekte.
Önümüzdeki birkaç yılın en heyecan verici genç sürücüsü olarak gösterilen Acosta, geçen hafta sonu Mugello'da dominant bir galibiyete imza atarak bu sezonki üçüncü zaferini elde etti.
Şu anda şampiyonada lider Tony Arbolino'nun 20 puan gerisinde yer alan Acosta'nın gelecek sezon MotoGP'ye yükselmesini bekleyenler hiç de az değil, ancak kendisi için ciddi bir sıkıntı var: KTM bünyesinde yer alması!
Fabrika takımında Brad Binder-Jack Miller ikilisine sahip olan KTM'in kendisine sunabileceği en gerçekçi koltuk GASGAS Tech 3, ancak takım bir yandan Pol Espargaro'nun tecrübesinden faydalanmak, bir yandan da son Moto2 şampiyonu Augusto Fernandez'e yatırım yapmak istiyor.
Tüm bu faktörlerin ışığında Acosta'nın geleceği hakkında konuşan Pit Beirer'e göre KTM için en iyi seçenek, genç sürücünün bir yıl daha Moto2'de kalması.
MotoGP.com'a konuşan Beirer, "Kendisinin seçkin bir sürücü olduğunu biliyoruz, içinde bulunduğu durumun da farkındayız."
"Açıkçası benim isteğim Moto2'de bir sezon daha kalması. Bu konuda pek istekli olmadığını biliyorum, ancak kendisi halen çok genç."
"Dani Pedrosa'nın 37 yaşında Jerez'de yaptıklarına bakarsanız, Pedro'nun da ne kadar genç olduğunu hesaba katarsanız, kendisinin önünde epey zaman olduğunu görebilirsiniz."
"Uzun lafın kısası, [Pedro] MotoGP için acele etmemeli. Geleceği için harika bir plan yapmamız konusunda bize güvenmeli."
"Aki Ajo da bu işin içinde, her gün konuşuyoruz ve eminim bir çözüm bulacağız."
"Ayrıca kadromuzda 4 harika sürücü var, dolayısıyla Acosta'nın geleceği bizim için lüks bir sorun. Zamanın ne getireceğini göreceğiz." dedi.
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