KTM, 2024 sezonu öncesinde sürücü karmaşası yaşıyor!

Mevcut Moto2 şampiyona lideri Pedro Acosta, gelecek yıl KTM ile MotoGP dünya şampiyonasına adım atmaya hazırlanıyor, ancak hangi takımla yarışacağı gizemini koruyor.

KTM'nin fabrika takımına ve GasGas markalı Tech3 uydu takımına verdiği toplam dört motosikleti var. Fakat bu koltuklarda yer alan tüm sürücülerin koltuklarını koruması bekleniyor.

Brad Binder ve Jack Miller'ın fabrika takımıyla gelecek yılın sonuna kadar sözleşmeleri bulunurken, Tech3'dan Espargaro'nun anlaşması 2024 sonuna kadar devam edecek.

Bu durum, Acosta'ya yer açmak için koltuğunu bırakabilecek tek ismin bir yıllık anlaşması olan son Moto2 şampiyonu Augusto Fernandez olduğu anlamına geliyor.

Ancak bu ayın başlarında Britanya Grand Prix'sinde konuşan Fernandez, gelecek sezon da gridde kalmak için KTM ile olan anlaşmasını uzattığını söyledi.

Fernandez, Acosta'nın MotoGP'ye gelecek olmasıyla ilgili şöyle dedi: "Bunu düşünüp endişeleniyorsunuz ama artık bitti, burada kaldığım için çok mutluyum."

"Aynı insanlarla kaldığım için mutluyum çünkü bu çok yardımcı oluyor."

Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM CEO'su Stefan Pierer geçen ay Speedweek'e verdiği bir röportajda İspanyol sürücünün takımda kalacağını belirtmesine rağmen, kontratının yenilenmesine ilişkin resmi açıklama gelmedi.

Perşembe günü tekrar 2024'te ne yapacağı sorulduğunda Fernandez, "Geleceğimle ilgili kararın neden açıklanmadığı konusunda hiçbir fikrim yok. Bunu onlara sormanız gerekiyor."

"Bir sözleşmem var. Göreceğiz. Bu dünyanın nasıl işlediğini biliyoruz ama bana söylenen ve imzaladığımız şey, gelecek yıl burada kalmamı sağlıyor."

"Fakat bundan daha fazlasını söyleyemem. Bunu onlara sormanız lazım. Teorik olarak bu takımla kalacağım ama ne olacağını göreceğiz." dedi.

Pierer, KTM ile iki yıllık sözleşme imzalamasına rağmen, Espargaro'nun "beklendiği gibi performans gösterirse" gelecek yıl takımda kalacağını söylemişti.

Bu yorumlar Espargaro'nun geleceği konusunda şüphe uyandırdı.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

Pierer'in yorumlarıyla ilgili sorusu üzerine Espargaro, Silverstone'da şunları söyledi: "Hepimiz iyi performans göstermeliyiz, yani bu açıklama şaşırtıcı değil."

"Neredeyse 10 yıldır MotoGP'deyim ve MotoGP'de kalmak istiyorsam iyi performans göstermem gerektiğini biliyorum."

"Tek yol bu ve özellikle de büyük bir sakatlıktan döndüğüm ya da fazla yarışmadığım için elbette şüpheler var ama şüpheler herkes için var."

"Normal halime geri dönmek isteyen ilk kişi benim. 2023 ve 2024 için anlaşmam olduğunu biliyorum ve iyi performans göstermek gerektiğinin de farkındayım. Bunu yapamazsam tabii ki ayrılacağım."

"Fabrikayı seviyorum, bu fabrikanın sürücüsüyüm ve gerçekten buranın bir parçası, ailenin bir üyesiymiş gibi hissediyorum. Gerektiği takdirde ayrılmakta tereddüt etmeyeceğim çünkü istediğim şey fabrikanın geliştiğini görmek."

Ancak, Perşembe günü Avusturya'da konuşan Espargaro, 2024 sonuna kadar takımda kalmayı beklediğini söyledi.

"MotoGP'ye katıldığımdan beri söylentiler hep vardı, ama bunlar beni hiç etkilemiyor. Bunlar nereden geliyor bilmiyorum, benim hem bu yıl hem de gelecek yıl için anlaşmam var, yani iki yıllık bir anlaşmam var."

"KTM'de yarışan Brad, Jack ve benim iki, Augusto'nun bir yıllık anlaşması var. Bu konuda çok rahatım, 2024'te bu takımda olacağım."

"Şu anda MotoGP'nin seviyesi çok yüksek ve bir sakatlıktan sonra zamana ihtiyacınız oluyor."

"Söylentiler benim için en önemsiz şey, söylentiler sadece söylentidir. Bu yıl ve gelecek yıl için anlaşmam mevcut."

KTM, 2024 için bir başka uydu takımı arıyor ve LCR ile Gresini ile görüşmeler var.

LCR, 2024 yılı için Honda ile olan sözleşmesine sadık kalacağını doğrularken, Gresini de kısa süre önce Ducati ile olan anlaşmasını yeniledi.

Hal böyle olunca KTM, 2024 için sürücü karmaşası yaşamaya devam ediyor.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images