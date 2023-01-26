KTM, 2023 MotoGP motosikletini tanıttı!

Haberi dinle

MotoGP'ye ilk kez 2017'de katılan ve 2022'yi dördüncü sırada tamamlayan KTM, artık gridin önüne doğru büyük bir atılım yapmak istiyor.

2023 için KTM fabrika takımı sürücü kadrosu yenileme kararı aldı. Uzun süredir fabrika takımı için yarışan Miguel Oliveira, bu yıl RNF Aprilia'ya geçerken, yerini dört kez yarış galibi Jack Miller alacak. Yanında ise Brad Binder olacak.

Bugün yeni renk düzenini tanıtan Avusturyalı üretici, yine temel olarak aynı tasarımı tercih etti. Motosiklet, tanıdık turuncu ve lacivert renkleri taşırken, Red Bull'un isim sponsorluğu anlaşması 2023 yılında da devam edecek.

Miller, "Artık KTM ailesine geri döndüğümü hissetmeye başladım."

Bikes of Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images

"Uzun zamandır bu anı düşünüyordum. Sonunda 2023 renk düzenini, takım kıyafeti içindeki halimi ve önümüzdeki sezon için yapılan tüm hazırlıkları görebileceğim."

"KTM'e geri dönmek ve herkesle hasret gidermek harika; Malezya'da aksiyona atılmadan önce bunu tatmak güzel oldu." dedi.

Binder ise şunları ekledi: "Piste geri dönüp yeniden mücadeleye atılmak için fazlasıyla heyecanlıyım."

"Serideki dördüncü yılıma giriyorum ve gerçekten bir şeyler başarmak için şimdiye kadarki en iyi şansımızın 2023 olacağını hissediyorum. Mücadeleye hazırız, o yüzden Sepang'a gideceğiz ve ilk günlerin bize neler getireceğini göreceğiz."

Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images

Binder 2022'yi arka arkaya ikinci kez altıncı sırada tamamlarken, özellikle pazar günleri yakaladığı tutarlı sonuçlarla öne çıkmayı başardı.

Miller ise Ducati ile son yılında, Japonya GP'de elde ettiği tek galibiyetle sezonu beşinci sırada bitirdi.

Ducati tarafından Miller'a 2023 için bir yıllık Pramac anlaşması teklif edilse de, Avustralyalı pilotun tercihi KTM'e katılmaktan yana oldu.

Avustralyalı sürücü 2014 yılında da KTM ile Moto3 şampiyonasını ikinci sırada tamamlamıştı.

Bikes of Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images