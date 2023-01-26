Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Galeri: Pramac Ducati'nin 2023 MotoGP renk düzeni Sonraki / Galeri: KTM'in 2023 MotoGP motosikletinden kareler
MotoGP / Red Bull KTM Factory Racing lansmanı Haberler

KTM, 2023 MotoGP motosikletini tanıttı!

KTM fabrika takımı, 2023 MotoGP sezonunda mücadele edeceği yeni renk düzenini perşembe günü yaptığı lansmanla resmen tanıttı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
KTM, 2023 MotoGP motosikletini tanıttı!
Haberi dinle

MotoGP'ye ilk kez 2017'de katılan ve 2022'yi dördüncü sırada tamamlayan KTM, artık gridin önüne doğru büyük bir atılım yapmak istiyor.

2023 için KTM fabrika takımı sürücü kadrosu yenileme kararı aldı. Uzun süredir fabrika takımı için yarışan Miguel Oliveira, bu yıl RNF Aprilia'ya geçerken, yerini dört kez yarış galibi Jack Miller alacak. Yanında ise Brad Binder olacak.

Bugün yeni renk düzenini tanıtan Avusturyalı üretici, yine temel olarak aynı tasarımı tercih etti. Motosiklet, tanıdık turuncu ve lacivert renkleri taşırken, Red Bull'un isim sponsorluğu anlaşması 2023 yılında da devam edecek.

Miller, "Artık KTM ailesine geri döndüğümü hissetmeye başladım."

Bikes of Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Bikes of Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: KTM Images

"Uzun zamandır bu anı düşünüyordum. Sonunda 2023 renk düzenini, takım kıyafeti içindeki halimi ve önümüzdeki sezon için yapılan tüm hazırlıkları görebileceğim."

"KTM'e geri dönmek ve herkesle hasret gidermek harika; Malezya'da aksiyona atılmadan önce bunu tatmak güzel oldu." dedi.

Binder ise şunları ekledi: "Piste geri dönüp yeniden mücadeleye atılmak için fazlasıyla heyecanlıyım."

"Serideki dördüncü yılıma giriyorum ve gerçekten bir şeyler başarmak için şimdiye kadarki en iyi şansımızın 2023 olacağını hissediyorum. Mücadeleye hazırız, o yüzden Sepang'a gideceğiz ve ilk günlerin bize neler getireceğini göreceğiz."

Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: KTM Images

Binder 2022'yi arka arkaya ikinci kez altıncı sırada tamamlarken, özellikle pazar günleri yakaladığı tutarlı sonuçlarla öne çıkmayı başardı.

Miller ise Ducati ile son yılında, Japonya GP'de elde ettiği tek galibiyetle sezonu beşinci sırada bitirdi.

Ducati tarafından Miller'a 2023 için bir yıllık Pramac anlaşması teklif edilse de, Avustralyalı pilotun tercihi KTM'e katılmaktan yana oldu.

Avustralyalı sürücü 2014 yılında da KTM ile Moto3 şampiyonasını ikinci sırada tamamlamıştı.

Bikes of Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Bikes of Brad Binder, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: KTM Images

paylaşım
yorumlar
Galeri: Pramac Ducati'nin 2023 MotoGP renk düzeni
Önceki haber

Galeri: Pramac Ducati'nin 2023 MotoGP renk düzeni
Sonraki haber

Galeri: KTM'in 2023 MotoGP motosikletinden kareler

Galeri: KTM'in 2023 MotoGP motosikletinden kareler
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Pramac Ducati, 2023 motosikletinin örtüsünü kaldırdı Pramac Racing lansmanı
MotoGP

Pramac Ducati, 2023 motosikletinin örtüsünü kaldırdı

Rins: "Honda, sürmesi zor bir motosiklet, ancak kötü değil"
MotoGP

Rins: "Honda, sürmesi zor bir motosiklet, ancak kötü değil"

Marquez: "Kırık sağ kolumun artık asla normal olmayacağını biliyorum"
MotoGP

Marquez: "Kırık sağ kolumun artık asla normal olmayacağını biliyorum"

Son Haberler

Leclerc, Fiorano testini 123 turla noktaladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Fiorano testini 123 turla noktaladı

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Fiorano'da düzenlenen üç günlük testin son gününde 123 tur attı ve testi başarıyla noktaladı.

Ferrari "30 beygir" haberlerini yalanladı
Formula 1 Formula 1

Ferrari "30 beygir" haberlerini yalanladı

Ferrari patronu Frederic Vasseur, yeni güç ünitesinde 30 beygir güç buldukları iddiasını yalanladı.

Resmi: Alfa Romeo, Stake ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Alfa Romeo, Stake ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı!

2023, Alfa Romeo F1 Team için yeni bir döneme giriş olacak çünkü Stake ile sponsorluk anlaşması imzaladılar.

Resmi: Alfa Romeo'dan ayrılan Orlen, AlphaTauri ile anlaştı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Alfa Romeo'dan ayrılan Orlen, AlphaTauri ile anlaştı

AlphaTauri, 2023 F1 sezonu öncesinde Alfa Romeo ile yollarını ayıran PKN Orlen ile anlaştı. Fakat Robert Kubica, anlaşmanın bir parçası olmayacak.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.