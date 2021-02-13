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MotoGP / Son dakika

KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak

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KTM 2021'de bir 'süper motorla' yarışmayacak
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KTM Motorsport patronu Pit Beirer, rakip takımların "süper motor" yapabilecekleri konusunda endişe duymasına rağmen Avusturyalı üreticinin 2021 MotoGP motorunda radikal değişiklikler yapmayacağını doğruladı.

MotoGP'deki altı üretici, COVID-19 pandemisinden dolayı 2020 sezonu için homologe edilmiş parçaların gelişiminin tamamen durdurulması konusunda anlaştılar. Motor ve aerodinamik güncellemelerin kısıtlamaları ise, imtiyaz hakkı olmayan tüm takımlar için 2021 için sabit olarak kaldı.

KTM, önceki yıllarda pek de başarılı sonuçlara alamadığı için 2020’ye imtiyazlı bir üretici olarak başladı. Ancak bu haklarını Brad Binder’ın ve Miguel Oliveira’nın Çek ve Steiermark Grand Prix’lerini kazanmalarıyla birlikte kaybettiler.

Bununla beraber MotoGP üreticileri, KTM'nin 2021 için ilk yarıştan önce homologe edilmesi gereken yeni  bir motor geliştirmesine izin vermeyi kabul ettiler.

Motorsport.com’a, konuşan rakip takım üyelerinden biri, KTM'nin bunu bir "süper motor" yapmak için kullanabileceğini ve bundan ötürü endişeli olduklarını söylemişti.

KTM’nin resmî lansmanında konuşan Beirer, yeni motorda bazı değişiklikler yaptıklarını, fakat RC16’nın ‘’tamamen yeni bir motor" olmayacağını dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Beirer şöyle dedi: "Aynı motosiklet konseptine sahibiz. Yani yeni bir motor değil.’’

‘’Bazı parçalarına dokunduk, ama tamamen yeni bir model getirmedik.’’

‘’Eğer çizgiler arasındaki boşluğu kullansaydık, aslında yeni bir motor yaratabilirdik.’’

‘’Ancak her şeyden önce bunu yapmak için işgücüne ihtiyacınız vardı ve meslektaşlarımıza, kullanılabilir bir formatta ve çok fazla materyal mahvetmeden birlikte gideceğimizi vadettik ve bunu da yaptık.’’

‘’Yönetim kariyerlerimizin en kötü döneminde bir COVID protokolüne bağlı kaldık. Bütün yöneticiler, hep beraber şirketlerimizde MotoGP’yi koruyup, araç gereçlerimizi gelecek için saklama kararı aldık.’’

‘’Para harcamak, 2020’deki iyi materyalleri kullanmadan harap edip, 2021 için tamamen yeni materyal üretmek demek olacaktı, çünkü sadece 10 yarış için planlanmıştı.’’

‘’Daha sonra bu 14 yarışa çıktı, böylelikle düşündüğümüzden daha fazla 2020 materyali kullandık fakat yine de o altı yarışlık materyal yeni sezona aktarıldı ve biz de onları kullanmak istiyoruz.’’

‘’Yani biraz geliştirme yaptık, bazı parçaların üzerinde çalıştık çünkü 2020 sezonunu planlarken motorumuzun mesafesi, imtiyazsız bir takım için planlanmamıştı.’’

‘’Yani bazı şeyleri geliştirdik, fakat bunlar çok büyük şeyler değil.’’

Çeviri: Betim Aker

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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