KTM, 2021 için Pedrosa ile yeni anlaşma imzaladı

Kallio, MotoGP projesinin başından beri KTM’nin test ekibinin önemli bir parçası oldu ve takımla çıktığı ilk yarış olan 2016 Valencia'dan itibaren çok sayıda yarışa katıldı ve test yaptı.

Diğer tarafta Pedrosa, 2018 sonunda yarışlardan emekli oldu ve o tarihten bu yana KTM'in test sürücülüğünü yapıyordu.

Pedrosa, takımın yarış kazanabilecek bir motosiklet haline gelmesinde büyük rol oynadı ve geçen yıl hem Brad Binder hem de Miguel Oliveira bazı yarışlar kazandı.

KTM patronu Pit Beirer, 2021 test ekibiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Mevcut test ekibimizle birlikte, sahip olduğumuz tüm bilgileri ve istikrarı koruyabildiğimiz için mutluyuz."

"2020'de MotoGP programımızın perde arkasında ne kadar iyi ve ne kadar hızlı çalıştığını gösterme fırsatımız oldu ve kaydettiğimiz ilerlemede hem Mika hem de Dani'nin katkıları önemliydi.

Pedrosa şunları ekledi: “KTM, gelişmeye devam etmek konusunda çok hevesli. Ben de onlarla çalışmaktan ve sürücülerinin daha büyük hedeflere ulaşmasına yardımcı olmaktan memnunum."

"Pit Beirer, Stefan Pierer ve Red Bull'a bana duydukları güvenden ötürü teşekkür etmek istiyorum."

38 yaşındaki Kallio, “Bu projeye devam etmek harika."

“Bu ekiple beş yılı geride bıraktım ve zamanın bu kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Motosikletin gelişimini ve bizi buraya getiren tüm aşamaları görmek çok sevindiriciydi."

“Özellikle 2020, galibiyetler ve podyumlarla inanılmazdı. Projeye dahil olan herkesin ortaya koydukları tüm sıkı çalışmanın ve özverinin için karşılığını aldıklarını görmek güzel."

“KTM ile 11 yıldır beraber çalışıyorum, yani yarış kariyerimin yarısına denk geliyor. KTM benim ikinci ailem ve bu şirketle birlikte olmaya devam etmekten gurur duyuyorum. Bu, büyük bir ayrıcalık." dedi.