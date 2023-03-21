Koruyucu kask sistemi MIPS, yakın dönemde MotoGP'de zorunlu hale gelecek

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Türkçe açılımı "Çok Yönlü Darbe Koruma Sistemi" olan MIPS, 1996 yılında Kraliyet Teknoloji Enstitüsü uzmanları ve beyin cerrahı Hans von Holst tarafından geliştirilen bir teknolojidir.

MIPS ile donatılmış kasklar, başın aniden durduğu bir olay sırasında beyne binen dönme hareketini azaltmaya yardımcı olur.

Temel olarak kaskın içindeki düşük sürtünmeli bir malzeme tabakasına dayanan sistem bisiklet, kayak ve yol motosikleti kasklarında yaygın.

MIPS (ve benzeri sistemler) muhtemelen 2027 yılına kadar MotoGP kasklarında zorunlu hale gelecek, hatta bisiklet sürmekle yakından ilgilendiği bilinen Aleix Espargaro da geçen haftaki Portekiz testinden itibaren bu sistemi kullanmaya başladı.

Espargaro, "Bu yıl MIPS kullanmaya başlayacağım, bunu yapan ilk sürücüyüm. Malezya testinde sistemi kullanmadım ama Portekiz testinde kullandım."

"Duyduğuma göre Kabuto çoktan MIPS'in gelişimine başladı, sanırım 2026 veya 2027 sezonunda MIPS zorunlu olacak."

"Sistem bisikletçiler için zaten zorunlu ve bence bu gerçekten iyi bir şey çünkü beynin etkilenmesi kontrol edilmesi zor bir şey."

"Bu çok güçlü bir kaska sahip olmakla ilgili bir mesele değil, dolayısıyla MIPS ciddi anlamda yardımcı oluyor. İlk versiyonları geliştirmek için çalışmaktan çok mutluyum." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP'nin 2022 için görünüşte güçlendirilmiş olan beyin sarsıntısı protokolleri, geçen yıl RNF Aprilia sürücüsü Raul Fernandez'in çeşitli kazalardan sonra kendini iyi hissetmemesine rağmen iki kez yarışmasına izin verilmesiyle son yıllarda mercek altına alındı.

Geçen haftaki Portekiz sezon öncesi testinde ise Gresini sürücüsü Fabio Di Giannantonio ilk günün sonlarına doğru yaptığı kazanın ardından kısa bir süre baygınlık geçirdi.

Önlem amaçlı kontroller için hastaneye kaldırılan Diggia, doktorların negatif görüş bildirmesi nedeniyle testin son gününü kaçırdı.

İtalyan sürücü daha sonra baygınlık geçirmesinin sebebi olarak Algarve'deki aşırı sert çakıl taşlarını gösterdi.