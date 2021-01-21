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MotoGP / Son dakika

Koronavirüsle savaşı devam eden Gresini'nin durumu hâlâ "ciddi"

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Koronavirüsle savaşı devam eden Gresini'nin durumu hâlâ "ciddi"
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Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Gresini MotoGP Takım Patronu Fausto Gresini, koronavirüs yüzünden bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. Eski motosiklet yarışçısının ciğerleri ağır hasar aldığı için durumu hala ciddiyetini koruyor.

MotoGP takım patronlarından Fausto Gresini, Noel'den hemen önce hastalandı ve 27 Aralık'ta Imola'da hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda eski bir yarışçı olan Gresini'nin kariyerinde iki 125cc Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.

Gresini, kötüleşen durumu nedeniyle yeni yıl öncesinde kendisi, Bologna'daki özel bir COVID-19 bakım birimine sevk edildi. Burada komaya giren 59 yaşındaki İtalyan, ocak ayı başlarında buradan çıkarıldı.

Aile üyeleriyle konuşabilen raddeye geldiği için doktorlar iki hafta önce sedasyon ve solunum cihazı desteğini azaltmaya başlamıştı. Fakat geçen hafta nefes almasına yardım olması için solunum cihazı ve sedasyona geri döndürülmek zorunda kaldı.

Takım geçenlerde, Gresini'nin akciğerlerinde bir enfeksiyon olduğunu duyurdu.

Ekip, bir açıklama yaparak Gresini'nin doktorunun söylediklerini aktardı: "Fausto Gresini'nin durumu ciddiyetini koruyor. Eski motosiklet dünya şampiyonu, hala Bologna'daki Maggiore Carlo Alberto Pizzardi hastanesinin yoğun bakım ünitesinde."

Dr. Nicola Cilloni'nin bugünkü açıklaması ise şu şekilde: 'Fausto'nun genel durumu maalesef hâlâ ciddi. Hastalık ve ilerleyen enfeksiyondan sert bir şekilde etkilenen akciğerler mekanik ventilasyon makinesinin yardımıyla yalnızca kana oksijen taşıyabiliyor."

"Mekanik fanın düzgün çalışması için Fausto'yu neredeyse hep uyutmamız gerekiyor. Periyodik olarak uyandırıldığında bilinci açık oluyor."

Dünya şu an, yeni varyasyonlarının ortaya çıkması sebebiyle ikinci dalga COVID-19'la mücadele ediyor.

Enfeksiyonlardaki bu hızlanma Malezya'yı da vurdu ve ülke geçen hafta olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı. Bu da MotoGP'nin şubat ayında Sepang'da planlanan ilk sezon öncesi testini iptal etmek zorunda kalmasına neden oldu.

COVID-19'un, 2021 MotoGP takvimine ne gibi etkileri olacağı henüz bilinmiyor ama konu hakkında daha fazla değişiklik bekleniyor.

Şu an, Sepang'ı telafi etmek için eklenen iki günlük süreyle birlikte Katar testinin Mart ayında düzenlenmesine dair planlar hâlâ geçerliliğini koruyor.

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Seri MotoGP
Takımlar Gresini Racing
Editör Lewis Duncan

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