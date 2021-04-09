Korkunç MotoGP kazasına rağmen Spielberg’ün ikinci viraj değiştirilmeyecek

Zarco ve Morbidelli, geçtiğimiz sezon 200 mil/saat hızla giderken Red Bull Ring’in ikinci virajında çarpıştılar ve temasın etkisiyle savrulan motosikletler, neredeyse üçüncü virajdaki Yamaha ikilisi Valentino Rossi ve Maverick Vinales’e çarpacaktı.

Zarco kazanın ardından pit yolu cezası aldı ve pistin o bölümüne yeni bariyerler eklendi.

İkinci virajın değiştirilmesi gerektiği konusunda birçok tartışma çıksa da, Autosport’un Alman sitesi de.motorsport.com'un, Spielberg’ün yarış direktörü Andy Meklau’yla yaptığı röportaj sonrasında, pist düzeninin 2020 yılıyla aynı kalacağı onaylandı.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aynı zamanda üçüncü virajın da değişmeyeceğini açıklayan Meklau, ikinci virajın çıkışındaki çakıl havuzunun genişletildiğini açıkladı.

‘’2021 için böyle homologe ettik ve grand prix hafta sonlarında bu düzenle yarışacağız.’’

‘’Her şey, FIM’in gereksinilerine göre uygulandı.’’

‘’Red Bull Ring ve Projekt Spielberg, yarışları güvenli kılmak için ellerinden geleni yapıyor.’’

‘’Sorumlu kişi olarak, yarışın dahil olan herkes için güvenli geçeceğini söyleyebilirim.’’

‘’Güvenlik önceliğimiz. Eğer motosikletler daha da hızlanırsa, şikan hakkında o zaman tekrar konuşabiliriz.’’

‘’Göreceksiniz, bu FIM’e bağlı. Pistin güvenli olduğundan ve her şeyin onaylandığından emin olmak onların sorumluluğu.’’

‘’Yarış pistleri yıllardır uyarlıyor. Yarış pisti, gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 10 yılda, güvenlik konusunda uymamız gereken kuralları takip ettik.’’

Bu yılın Avusturya Grand Prix’si, 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Zarco ve Morbidelli’nin geçirdiği korkunç kazayı buradan izleyebilirsiniz.