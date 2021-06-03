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MotoGP / Katalan GP Haberler

Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Suzuki MotoGP sürücüsü Alex Rins, Perşembe günü antrenman yaparken sağ kolunu kırdı ve bundan ötürü Katalonya GP'yi kaçıracak.

Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak

Rins perşembe günü Barselona pistinde bisiklet antrenmanı yapıyordu ve sonrasında düşerek sağ kolunu kırdı.

Barselona'daki Universitari Dexeus Hastanesinde yapılan bir muayeneden sonra, Rins'in hafta sonunda yarışmasına izin verilmeyeceği açıklandı ve yarıştan çekildi.

Kırık operasyonla sabitlendi ve sakatlığı tamamen atlatması için Cuma günü ameliyat olacak.

Bu, Rins'in şampiyonluk umutlarının büyük darbe alacağı ve arka arkaya dört kazadan sonra Katalonya GP hafta sonunu da boş geçeceği anlamına geliyor. Şu anda şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 82 puanını gerisinde yer alıyor.

Suzuki'den kısa bir açıklama şöyle: "Alex Rins, bir bisiklet kazasından sonra kendi ülkesindeki yarış için uygun görülmedi."

“Suzuki sürücüsü, bu sabah bisikletiyle antrenman yaparken yaşadığı bu talihsiz kaza nedeniyle ne yazık ki Katalonya GP'de yer alamayacak."

"İspanyol sürücü bir antrenman esnasında  düştü ve sonuç olarak sağ koluna zarar verdi. Kolunda ezikler oluştu ve çok fazla ağrısı vardı."

“Daha fazla inceleme için çabucak Barselona Universitari Dexeus Hastanesi'ne götürüldü ve tıbbi kontrollerde radius kemiğinde kırık olduğu ortaya çıktı."

“Kırık sabitlendi ve yarın sabah kemiğin düzeltilmesi için ameliyat olacak."

Eğer Rins'in yerine bir isim geçecekse, bu isim muhtemelen tüm hafta sonu BT Sport için çalışacak ve Pazartesi günü yarış sonrası yapılacak testte yer alacak Suzuki test sürücü Sylvain Guintoli olacak.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Currently Suzuki is yet to say whether it will field a replacement for Rins in this weekend’s seventh round of the 2021 season.

It is likely Rins will be replaced by test rider Sylvain Guintoli, who will likely be riding the GSX-RR on Monday at the post-race test.

Rins won’t have long to recover before the next race, which is the German GP at the Sachsenring on 20 June before the series heads to Assen a week later.

This is the second season in succession Rins has been forced to miss races due to injury, having been forced out of last year’s Spanish GP when he broke his shoulder in a qualifying crash.

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Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Alex Rins
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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