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Önceki / MotoGP Jerez: Miller beş yıl sonra ilk zaferini kazandı, Quartararo sorun yaşadı
MotoGP / İspanya GP Haberler

Kolundaki problem, Quartararo'nun İspanya Grand Prix'sini kazanmasını engellemiş

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Yamaha pilotu Fabio Quartararo, kolu şiştiği için İspanya Grand Prix'sini kazanmadığını belirtti.

Kolundaki problem, Quartararo'nun İspanya Grand Prix'sini kazanmasını engellemiş

Yarışa şampiyona lideri olarak giren Quartararo, pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir start alamamıştı ve 4. sıraya kadar gerilemişti. Fakat sonrasında güçlü bir tempo sergileyen Quartararo, 4. turun sonunda liderliği geri almaya başarmıştı. 

Yarışın orta noktasına kadar yarışı rahat bir şekilde götüren Fransız pilot, bu sezonki 3. galibiyetine doğru ilerliyordu ki, kolunda bir problem yaşamaya başladı ve yarışı 13. sırada tamamladı.

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Kolundaki şişme hakkında konuşan Quartararo şunları söyledi: ''Kolumda büyük bir problem olduğunu hemen anlayabildim.''

''Bu fazlasıyla üzücü çünkü ilk sırada oldukça rahat gidiyordum. İlk tur 4. sıraya düştüm ancak sonrasında önümdekileri rahatlıkla geçebildim.''

''Gittiğim tempoda oldukça rahattım, bu hafta sonu çok hızlıydık ama kolumda güç kalmamıştı.''

''Çok hayal kırıklığına uğratıcı bir olay ama problemden önceki tempomu düşünerek olumlu kalmaya çalışıyorum, ayrıca yarış sonuna kadar puanlar için mücadele verdim.''

''Sonuna kadar savaştık ve bundan dolayı pozitif kalıyorum.''

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, 2019'daki çaylak senesinde de kol şişmesi problemleri yaşamıştı ama Jerez pistinde daha önce hiç bir sıkıntı yaşamadığını belirtti.

Takımı, onu 2 hafta sonra gerçekleştirilecek Fransa Grand Prix'sine yetiştirme çalışmalarına başlamış bile. 

Quartararo ise ona çok fazla şey söylendiğini ve şu an 'kaybolmuş' hissetiğini belirtti.

Bu sorunla nasıl başa çıkacağı sorulan Fransız pilot, ''Hiçbir fikrim yok. Şu an bu soruyu cevaplayamam çünkü şu an beynim çalışmıyor.''

''Çok fazla şey düşünüyorum, bu yüzden hiçbir şey düşünmemeye çalışıyorum. Menajerim, en iyi arkadaşım ve takımım çoktan bu konuyla ilgilenmeye başladılar.''

''Eminim bir şeyler planlamışlardır çünkü iyi değil, kolum hiç de iyi değil.''

''Geçen sene Portekiz'de kolum felaketti, bu yıl ise mükemmeldi.''

''Jerez'de ise kariyerimde bu problemi hiç yaşamamıştım ama bu sene Jerez'de de sorun yaşadım.''

''Beynim tamamen şuraya git, buraya git diyen insanlarla dolu ve şu an 'kaybolmuş' hissediyorum.'' dedi.

Yarışı 6. sırada bitiren Aleix Espargaro'nun da içinde bulunduğu birkaç sürücü daha da kol şişmesi problemi yaşamış. İspanya GP'nin galibi Jack Miller ise Doha GP'de bu problemi yaşamasının ardından geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.

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MotoGP Jerez: Miller beş yıl sonra ilk zaferini kazandı, Quartararo sorun yaşadı

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MotoGP Jerez: Miller beş yıl sonra ilk zaferini kazandı, Quartararo sorun yaşadı
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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Editör Lewis Duncan

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