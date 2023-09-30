Kokubu ile yolları ayıran Honda'nın yeni teknik şefi belli oldu

Daha önce Honda RC213V'nin geliştirme şefi olan Sato, genel teknik direktör olarak yeni görevine 1 Ekim'de başlayacak.

Ancak bu kararın değişim isteyen Marc Marquez'in takımdaki geleceğini etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.

Cuma antrenmanlarının ardından Kokubu'nun ayrılışına atıfta bulunan Marquez, "Misano'da söylediğim gibi, takımda bazı yeni yüzler, yeni isimler, yeni insanlar mevcut.

"Bu isimlerin yeni fikirler mi yoksa doğru fikirler mi getirdiklerini göreceğiz.

"Ama bir kez daha sözlerime devam ediyorum: Motosikleti nerede, nasıl ve kimin yapması gerektiğini seçen kişi ben değilim." ifadelerini kullandı.

Marquez birkaç hafta önce geleceğinin Motegi civarı netleşeceğini belirtmişti, ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmeyecek gibi duruyor.

Motorsport.com'un son edindiği bilgiler, Honda yöneticilerinin Marquez ile toplantı gerçekleştirdiği ve kendisini sözleşmesini tamamlaması için ikna etmeye çalıştıkları yönünde.

Halihazırda şirketin bir parçası olan bir başka Japon mühendis Sato'nun terfi ettirilmesinin Marquez'in taleplerini karşılaması pek mümkün görünmüyor.

Son dönemde Aprilia ve Ducati gibi yükselişe geçen üreticileri inceleyen Marquez, özellikle Avrupalı mühendislerin önemine vurguda bulunmuştu -görünüş o ki, Honda şimdilik bu konuda bir adım atmayacak.