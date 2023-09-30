Prime'a abone ol
Önceki / Espargaro, MotoGP'nin denizaşırı yarışlarında Aprilia'nın dayanıklılığından endişeli Sonraki / Crutchlow: "Yamaha'nın 'daha az güce' ihtiyacı var"
MotoGP / Japonya GP Haberler

Kokubu ile yolları ayıran Honda'nın yeni teknik şefi belli oldu

Motorsport.com'un edindiği bilgiler, Honda'dan ayrılmasına karar verilen Shinichi Kokubu'nun yerini Shin Sato'nun alacağı yönünde.

Oriol Puigdemont
Ekleyen:
Joan Mir, Repsol Honda Team, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Daha önce Honda RC213V'nin geliştirme şefi olan Sato, genel teknik direktör olarak yeni görevine 1 Ekim'de başlayacak.

Ancak bu kararın değişim isteyen Marc Marquez'in takımdaki geleceğini etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.

Cuma antrenmanlarının ardından Kokubu'nun ayrılışına atıfta bulunan Marquez, "Misano'da söylediğim gibi, takımda bazı yeni yüzler, yeni isimler, yeni insanlar mevcut.

"Bu isimlerin yeni fikirler mi yoksa doğru fikirler mi getirdiklerini göreceğiz.

"Ama bir kez daha sözlerime devam ediyorum: Motosikleti nerede, nasıl ve kimin yapması gerektiğini seçen kişi ben değilim." ifadelerini kullandı.

Marquez birkaç hafta önce geleceğinin Motegi civarı netleşeceğini belirtmişti, ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmeyecek gibi duruyor. 

Motorsport.com'un son edindiği bilgiler, Honda yöneticilerinin Marquez ile toplantı gerçekleştirdiği ve kendisini sözleşmesini tamamlaması için ikna etmeye çalıştıkları yönünde. 

Halihazırda şirketin bir parçası olan bir başka Japon mühendis Sato'nun terfi ettirilmesinin Marquez'in taleplerini karşılaması pek mümkün görünmüyor.

Son dönemde Aprilia ve Ducati gibi yükselişe geçen üreticileri inceleyen Marquez, özellikle Avrupalı mühendislerin önemine vurguda bulunmuştu -görünüş o ki, Honda şimdilik bu konuda bir adım atmayacak.

 

paylaşım
yorumlar

Espargaro, MotoGP'nin denizaşırı yarışlarında Aprilia'nın dayanıklılığından endişeli

Crutchlow: "Yamaha'nın 'daha az güce' ihtiyacı var"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Oriol Puigdemont Daha fazlası
Oriol Puigdemont
Honda MotoGP takımı, Marquez'in ayrılığına neden engel olmaz?

Honda MotoGP takımı, Marquez'in ayrılığına neden engel olmaz?

MotoGP
Hindistan GP

Honda MotoGP takımı, Marquez'in ayrılığına neden engel olmaz? Honda MotoGP takımı, Marquez'in ayrılığına neden engel olmaz?

Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!

Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!

MotoGP
Hindistan GP

Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak! Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!

MotoGP, ilk Hindistan GP'si öncesi vize kaosuyla karşı karşıya

MotoGP, ilk Hindistan GP'si öncesi vize kaosuyla karşı karşıya

MotoGP
Hindistan GP

MotoGP, ilk Hindistan GP'si öncesi vize kaosuyla karşı karşıya MotoGP, ilk Hindistan GP'si öncesi vize kaosuyla karşı karşıya

Repsol Honda Team Daha fazlası
Repsol Honda Team
Marquez: "Romantik Japonya podyumu, Honda geleceğimi etkilemeyecek"

Marquez: "Romantik Japonya podyumu, Honda geleceğimi etkilemeyecek"

MotoGP
Japonya GP

Marquez: "Romantik Japonya podyumu, Honda geleceğimi etkilemeyecek" Marquez: "Romantik Japonya podyumu, Honda geleceğimi etkilemeyecek"

Marquez, gelecek söylentilerinden olumsuz etkilenmiyor

Marquez, gelecek söylentilerinden olumsuz etkilenmiyor

MotoGP
San Marino GP

Marquez, gelecek söylentilerinden olumsuz etkilenmiyor Marquez, gelecek söylentilerinden olumsuz etkilenmiyor

Marc Marquez'in Honda ile ayrılmaya karar verdiğinin işaretleri

Marc Marquez'in Honda ile ayrılmaya karar verdiğinin işaretleri

MotoGP

Marc Marquez'in Honda ile ayrılmaya karar verdiğinin işaretleri Marc Marquez'in Honda ile ayrılmaya karar verdiğinin işaretleri

Son Haberler

Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"

Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"

F1 Formula 1

Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı" Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"

Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

F1 Formula 1
Katar GP

Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir" Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

WRC WRC
Şili Rallisi

Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti! Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...

Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...

F1 Formula 1
Katar GP

Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası... Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol