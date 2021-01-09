Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı

paylaşım
yorumlar
"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Lorenza D'Adderio, Featured writer
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Andrea Dovizioso, Ducati fabrika takımıyla geçirdiği 8 senenin ardından beklenmedik ayrılığında takımın genel müdürü Gigi Dall’Igna ile olan kırılgan ilişkilerinin etkili olduğunu söyledi.

Geçen sene ağustos ayında gerçekleştirilen Avusturya GP hafta sonunda 2020 sonrasında Ducati'de kalmayacağını açıklayan Dovizioso, ardından yarışabileceği bir koltuk bulamayınca bir sene ara verme kararı aldı.

Dovizioso ve Ducati'nin finansal açıdan anlaşmaya varamadığı düşünülüyordu ancak 15 kez MotoGP zaferi elde eden Dovizioso, bunun yanlış olduğunu ve hiçbir zaman masada anlaşmanın olmadığını söyledi.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı ve 2017'den bu yana Dall'Igna ile ilişkilerinin pek iyi olmadığını açığa çıkardı.

Dovizioso, "Gigi ile ilişkimiz nasıldı? Sıfır. Geçmiş yıllarda % 30 civarındaydı ancak 2017'de Jorge Lorenzo geldikten sonra, tartışmalarla ve birbirimize karşı mücadeleyle, takımım biraz izole oldu."

"Artık motosikletin gelişiminden konuşmuyorduk ve onu geliştirmek için toplantılar düzenlemiyorduk. Ancak Ducati'de bunu başaracak potansiyel vardı çünkü yeterlilik ve yetenek seviyesi oldukça yüksek. Sekiz sene boyunca beni kızdıran tek şey buydu çünkü daha fazlasını yapabilirdik."

"Gigi ve ben, 2017'den sonra hiç sakin bir şekilde konuşmadık." dedi.

 

Dovizioso, Ducati'nin kendisiyle devam etmeme düşüncesinin tüm yönetimin fikri olmadığını, bu kararı Gigi'nin verdiğini söyledi. Dovizioso, "Bu tür kararları sadece Gigi verir. Ducati'de görüş alışverişi olur ancak bu düşünce yanlış çünkü bu tür kararlar ona aittir. 2017'de Lorenzo'nun alınması kararı gibi."

"2016'nın başında Marquez'i alma ihtimali vardı ancak Gigi çoktan Lorenzo'yu istediğine karar vermişti." dedi.

Dovizioso, Dall'Igna'nın kendisi hakkında kararı, 2019 Almanya ve Avusturya GP'leri arasındaki teknik toplantıda tartışmalarının ardından verdiğini işaret etti.

Dovizioso, "Gigi, bu işin Sachsenring ve Avusturya arasındaki toplantıda bittiğini anladığını belirtti. O toplantının teknik toplantı olması gerekiyordu, farklı fikirlerimiz vardı. Kırılma vardı ve tüm mühendislerle toplanmak istedik."

"Teknik bir toplantı olarak başladı ancak sonunda ikimiz karşı karşıya geldik. Gigi kendisine saldırılmış, yenilmiş hissetti. O an kapıların kapandığını düşünüyorum ancak bunu sessizce yaptı ve onun söyledikleri bunu doğruluyor."

"O, benim istediğim şeylerden bahsetti. Hepsi yalan. Ortada asla bir teklif yoktu. Konuşma olmadı. Ben hâlâ onların beni daha fazla istemediğini bilmiyordum. Ancak onların bana söyledikleri şeyler, 2019'daki toplantıdan sonra Dall'Igna için her şeyin o an bittiğini doğruladı." dedi.

Dovizioso ayrıca 2021 Ducati anlaşmasıyla alakalı takımın şeffaf davranmamasını da eleştirdi. İtalyan sürücü, takım içerisindeki geleceğinin kendisine doğru bir şekilde yansıtılmadığını, takımdan ayrılacağını bilse kendisiyle ilgilenen KTM ile daha farklı şekilde görüşebileceğini söyledi.

Dovizioso ayrıca Marc Marquez'in zamanında iyileşmemesi halinde onun yerine Honda'da yarışma ihtimalini reddetmedi ancak yine de şu an için yorum yapmak istemediğini söyledi.

Alakalı video

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

Önceki haber

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2

Renault'nun ismi resmen Alpine oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault'nun ismi resmen Alpine oldu

Sainz: "Ferrari'ye geçişimden pişman olabileceğim yönündeki söylentiler 'can sıkıcı'"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari'ye geçişimden pişman olabileceğim yönündeki söylentiler 'can sıkıcı'"

Rahal: "Elinizde Adrian Newey varsa, en iyi pilota ihtiyacınız yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rahal: "Elinizde Adrian Newey varsa, en iyi pilota ihtiyacınız yok"

Ricciardo: "Marko'ya sarılın ve neler olduğunu izleyin"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Marko'ya sarılın ve neler olduğunu izleyin"

2021 F1 taban değişikliği, performans dengesini nasıl değiştirebilir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 taban değişikliği, performans dengesini nasıl değiştirebilir?

Aston Martin: "Vettel her zamankinden daha motive"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin: "Vettel her zamankinden daha motive"

Verstappen: "Schumacher soyadı işler kötü gittiğinde Mick'in işini zorlaştıracak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Schumacher soyadı işler kötü gittiğinde Mick'in işini zorlaştıracak"

Son Haberler

"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

Suzuki, Brivio'nun ayrılığıyla "şoke oldu"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Suzuki, Brivio'nun ayrılığıyla "şoke oldu"

Suzuki, Alpine F1'e geçmeye hazırlanan Brivio'nun ayrılığını doğruladı!
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Suzuki, Alpine F1'e geçmeye hazırlanan Brivio'nun ayrılığını doğruladı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz: "Ferrari'ye geçişimden pişman olabileceğim yönündeki söylentiler 'can sıkıcı'"

40 dk
2
Formula 1

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2

1s
3
Formula 1

Renault'nun ismi resmen Alpine oldu

11s
4
Formula 1

Verstappen: "Schumacher soyadı işler kötü gittiğinde Mick'in işini zorlaştıracak"

5s
5
Formula 1

Rahal: "Elinizde Adrian Newey varsa, en iyi pilota ihtiyacınız yok"

2s

Son Haberler

"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı
MOTOGP

"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
MOTOGP

Ducati, 2021 motosikletini 9 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

Suzuki, Brivio'nun ayrılığıyla "şoke oldu"
MOTOGP

Suzuki, Brivio'nun ayrılığıyla "şoke oldu"

Suzuki, Alpine F1'e geçmeye hazırlanan Brivio'nun ayrılığını doğruladı!
MOTOGP

Suzuki, Alpine F1'e geçmeye hazırlanan Brivio'nun ayrılığını doğruladı!

Gresini MotoGP takım patronunun durumu kritik fakat stabil
MOTOGP

Gresini MotoGP takım patronunun durumu kritik fakat stabil

Son Videolar

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar 01:22
MotoGP
3s

MotoGP 2021 – Tüm sürücüler ve takımlar

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı 00:48
MotoGP
10 Ara 2020

Marc Marquez, 2021 kaskını tanıttı

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.