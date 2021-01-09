"Kızgın" Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı

Geçen sene ağustos ayında gerçekleştirilen Avusturya GP hafta sonunda 2020 sonrasında Ducati'de kalmayacağını açıklayan Dovizioso, ardından yarışabileceği bir koltuk bulamayınca bir sene ara verme kararı aldı.

Dovizioso ve Ducati'nin finansal açıdan anlaşmaya varamadığı düşünülüyordu ancak 15 kez MotoGP zaferi elde eden Dovizioso, bunun yanlış olduğunu ve hiçbir zaman masada anlaşmanın olmadığını söyledi.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Dovizioso, Ducati ile ayrılığının perde arkasını anlattı ve 2017'den bu yana Dall'Igna ile ilişkilerinin pek iyi olmadığını açığa çıkardı.

Dovizioso, "Gigi ile ilişkimiz nasıldı? Sıfır. Geçmiş yıllarda % 30 civarındaydı ancak 2017'de Jorge Lorenzo geldikten sonra, tartışmalarla ve birbirimize karşı mücadeleyle, takımım biraz izole oldu."

"Artık motosikletin gelişiminden konuşmuyorduk ve onu geliştirmek için toplantılar düzenlemiyorduk. Ancak Ducati'de bunu başaracak potansiyel vardı çünkü yeterlilik ve yetenek seviyesi oldukça yüksek. Sekiz sene boyunca beni kızdıran tek şey buydu çünkü daha fazlasını yapabilirdik."

"Gigi ve ben, 2017'den sonra hiç sakin bir şekilde konuşmadık." dedi.

Dovizioso, Ducati'nin kendisiyle devam etmeme düşüncesinin tüm yönetimin fikri olmadığını, bu kararı Gigi'nin verdiğini söyledi. Dovizioso, "Bu tür kararları sadece Gigi verir. Ducati'de görüş alışverişi olur ancak bu düşünce yanlış çünkü bu tür kararlar ona aittir. 2017'de Lorenzo'nun alınması kararı gibi."

"2016'nın başında Marquez'i alma ihtimali vardı ancak Gigi çoktan Lorenzo'yu istediğine karar vermişti." dedi.

Dovizioso, Dall'Igna'nın kendisi hakkında kararı, 2019 Almanya ve Avusturya GP'leri arasındaki teknik toplantıda tartışmalarının ardından verdiğini işaret etti.

Dovizioso, "Gigi, bu işin Sachsenring ve Avusturya arasındaki toplantıda bittiğini anladığını belirtti. O toplantının teknik toplantı olması gerekiyordu, farklı fikirlerimiz vardı. Kırılma vardı ve tüm mühendislerle toplanmak istedik."

"Teknik bir toplantı olarak başladı ancak sonunda ikimiz karşı karşıya geldik. Gigi kendisine saldırılmış, yenilmiş hissetti. O an kapıların kapandığını düşünüyorum ancak bunu sessizce yaptı ve onun söyledikleri bunu doğruluyor."

"O, benim istediğim şeylerden bahsetti. Hepsi yalan. Ortada asla bir teklif yoktu. Konuşma olmadı. Ben hâlâ onların beni daha fazla istemediğini bilmiyordum. Ancak onların bana söyledikleri şeyler, 2019'daki toplantıdan sonra Dall'Igna için her şeyin o an bittiğini doğruladı." dedi.

Dovizioso ayrıca 2021 Ducati anlaşmasıyla alakalı takımın şeffaf davranmamasını da eleştirdi. İtalyan sürücü, takım içerisindeki geleceğinin kendisine doğru bir şekilde yansıtılmadığını, takımdan ayrılacağını bilse kendisiyle ilgilenen KTM ile daha farklı şekilde görüşebileceğini söyledi.

Dovizioso ayrıca Marc Marquez'in zamanında iyileşmemesi halinde onun yerine Honda'da yarışma ihtimalini reddetmedi ancak yine de şu an için yorum yapmak istemediğini söyledi.

Alakalı video