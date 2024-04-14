Kızgın Bagnaia: "Yarışta ne zaman zorlasam sorun yaşadım"

Ducati fabrika sürücüsü, dördüncü tamamladığı sıralama turlarının ardından sprint yarışının favorileri arasındaydı.

Fakat Bagnaia'nın hızı, başlangıçtan itibaren liderlerin seviyesinde değildi ve yarışı ancak 8. sırada tamamlayabildi.

Yarışın ardından konuşan Bagnaia şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdım çünkü sprint yarışında, sabahki ikinci antrenmandan daha fazla zorlandım. Sabah üç tur daha fazla sürmeme rağmen 2:02.4 yaptım. Sprint yarışında 2.02.8, 2.02.9 yapmak bile imkansızdı."

"Bu yüzden neler olduğunu anlamalıyız çünkü yarın başka bir yarışımız daha var. Bu gece verileri kontrol etmeliyiz."

"Bugün her şeyden önce startta zorlandım çünkü çok fazla patinaja kaldım ve bu da her şeyi s**** attı."

"Sonrasında yükselmek çok zordu. Ne zaman zorlamaya çalışsam arka taraf çok fazla kayıyordu, her yerde arkayı kaybediyordum ve istediğim performansı göstermek çok zordu."

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın Ducati'den takım arkadaşı Enea Bastianini de arka tutuş eksikliği ile mücadele etti.

Yarışta altıncı olan İtalyan sürücü, arka tutuşunun "sıfır" olduğunu dile getirdi ve hafta sonu ilk kez bu kadar kötü hissettiğini belirtti.

Bagnaia, kendi sorununun benzer olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Belki de aynı şeyi yaşadık. İkimizin de sorun yaşadığını gördüm."

"Bu bazen olabilecek bir şey, geçmişte birçok kez oldu ve şimdi yine oldu. Fakat beni daha da kızdıran şey bu sabah süper hızlı olmamdı."

"Hızım en güçlülerden biriydi fakat bu öğleden sonra bunu yapmak imkansızdı."

Bagnaia, Cumartesi öğleden sonra basınla konuştuğunda, lastik sorunları hakkında Michelin ile henüz konuşmamıştı.

"Michelin ile konuşmadım ama onlarla konuşmak ve verileri kontrol etmek için zamanımız var."

"Belki sıcaklıktan, belki de koşullardan kaynaklandı bilmiyorum."

"Fakat Maverick'in tur zamanlarını gördüm ve harika görünüyordu. Hedefim, hırslarım ve yapabileceklerime dair hislerim Maverick ile aynıydı."