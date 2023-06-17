Kazayı yorumlayan Zarco: "Marquez hiç düşünmeden konuşuyor!"

İkinci antrenman seansının sonlarına doğru zaman turu için pitten çıkan Zarco, birkaç metre gerisinde yere düşen Marquez'i görmedi.

Her şey birkaç saniyede gerçekleşti, dolayısıyla ne Zarco çekilebildi, ne de kontrolü kaybeden Marquez bir şey yapabildi ve büyük bir temas gerçekleşti.

Zarco'nun motosikleti çarpışmanın etkisiyle parçalanırken, her iki sürücü de yara almadan kurtuldu.

Marquez daha sonra, nereye gittiğine bakmadığını düşündüğü için kazadan Fransız sürücüyü sorumlu tuttu, Zarco ise konuşmak için erken olduğunu düşünüyor.

Zarco, "Sanırım bunun bir tür yarış kazası olduğunu söyleyebiliriz. Böyle şeyler olabiliyor, ki olmaması çok daha iyi."

"Pit çıkışının biraz zorlu bir noktada yer aldığını söyleyebiliriz, ancak buna alışkınız ve dikkatli olmaya çalışıyoruz."

"Dışarıda bekliyordum, pit alanından çıktım, sonra fren yaptım, çünkü büyük bir grubun geldiğini gördüm. Biraz bekledikten sonra gaza bastım, o an Marc'ın motosikletini gördüm. Neyse ki bacaklarıma veya ayaklarıma değil, sadece motosikletime çarptı."

"İlk olarak, en azından ben yerdeyken yanıma gelebilirdi. Tur atabilmek için motoruna koşmak istemesini anlayabiliyorum ama kırmızı bayrak nedeniyle sorun olmadığını görebilirdi."

"Marc'ın sürüş tarzını ve zorlama şeklini seviyorum. O bir şampiyon ama konuşurken biraz kontrolünü kaybediyor."

"Konuşmadan önce iki kere düşünmeli çünkü sadece benim hatam olduğunu söyleme fikrine sahip olması kabul edilemez. Ben iyi bir adamım ve suçu benim üzerime atamaz.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Üç yıl önce [Avusturya 2020'de Franco Morbidelli ile] başka bir büyük kaza yaşamıştık, o zaman da herkes benim hatam olduğunu söylemişti."

"Onu antrenmandan 15 dakika sonra gördüm. Hemen yanıma geldi ve 'korkmuştum' dedi. Tamam, ama bunun başkasının hatası olduğunu söylemeyin."

"Kendisi konuşurken biraz kontrolünü kaybediyor, bu biraz üzücü." dedi.

Kazadan sonra kısa bir süre sırt ağrısı hissettiğini ancak fiziksel olarak iyi olduğunu söyleyen Zarco, motosikletinin ise Cumartesi günü için tamamen yeniden yapılması gerekeceğini sözlerine ekledi.

Zarco, "İyiyim, fiziksel olarak iyiyim."

"Alt tarafımın üst kısmına büyük bir darbe aldım, bu yüzden hemen hareket edemedim. Kendimi garip hissediyordum ama görünen o ki hiçbir yerim kırılmamış."

"Yarın için uygun olup olmadığını görmek için şimdi bir kontrolden geçeceğim. Ama sorun yok."

"Sadece mekanikerlerin tamir etmek için geç saatlere kadar çalışacağı çok tahrip olmuş bir motosikletimiz var."

"Yarın yeni bir şasimiz olacak çünkü şasi tahrip oldu. Ama bu da işin bir parçası.

"Sadece sözlerimizi kontrol etmemiz gerekiyor çünkü ben aptal bir adam değilim ve suçu bana atamaz. Bu çok saçma." dedi.