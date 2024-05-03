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Kazakistan MotoGP yarışı sel nedeniyle ertelendi

MotoGP, Kazakistan Grand Prix'sinin Orta Asya'da devam eden sel felaketi nedeniyle Haziran ayında gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Ezel Tan
Güncel:
Kazakhstan track for 2023 MotoGP season

Fotoğraf: MotoGP

14-16 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan yarış için yeni bir tarih verilmedi ancak Dorna Sports yarışı bu yıl düzenlemeyi umuyor.

MotoGP'nin orijinal planı Kazakistan'ın en büyük şehri olan Almatı yakınlarındaki yeni Sokol Uluslararası Yarış Pisti'nde geçen yıl yarışmaktı.

Ancak pistin 9 Temmuz'daki yarışa hazır olmaması nedeniyle etkinlik iptal edildi.

Etkinlik 2024 takviminde 14-16 Haziran hafta sonu için planlanmıştı.

Ancak 3 Mayıs Cuma günü MotoGP, Kazakistan GP'sinin son haftalarda bölgeyi etkileyen sel felaketi nedeniyle ertelenmek zorunda kaldığını duyurdu.

Kazakhstan track for 2023 MotoGP season

Kazakhstan track for 2023 MotoGP season

Photo by: MotoGP

Bölgede son 80 yılın en kötü sel felaketi olarak tanımlanan olayda, Ural nehri - yüksek sıcaklıklar ve şiddetli yağmur nedeniyle hızla eriyen kar ve buzun bir sonucu olarak - taşmıştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre,  yerinden edilen 40,000'den fazla kişi 1 Mayıs itibariyle evlerine geri döndü ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

MotoGP, böylelikle 2 Haziran'da Mugello'da yapılacak İtalya GP'sinin ardından 28-30 Haziran hafta sonu Hollanda TT'ye kadar tekrar yarış düzenlemeyecek.

Bir hafta sonra Sachsenring'de Almanya GP'si yapılacak ve MotoGP 2-4 Ağustos'taki Britanya GP'sinden önce üç haftalık bir yaz arası verecek.

Dolayısıyla MotoGP, dokuz hafta içinde sadece üç yarış düzenleyecek. 2024 MotoGP takvimindeki bir diğer soru işareti de geçen yıl ilk kez düzenlenen Hindistan GP'sinin geleceği.

Şu anda etkinlik için biletler satışa çıkmış değil.

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