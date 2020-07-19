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MotoGP / İspanya GP / Son dakika

Kazada kolu kırılan Marquez, ameliyat olacak

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Kazada kolu kırılan Marquez, ameliyat olacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 14:23

Marc Marquez, MotoGP İspanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazanın ardından sol kolunu kırdı ve yakında ameliyat olacak.

Son dünya şampiyonu, Yamaha sürücüsü Maverick Vinales'i geçtikten sonra dördüncü virajda pist dışına taşmış ve geriye düşmüştü. 

Honda sürücüsü, düşmek üzereyken motosikletini çok iyi kurtardı. Fakat 16. sıraya kadar geriledi.

Sonrasında harika turlar atarak üçüncülüğe kadar yükselmeyi başardı.

Ancak 22. turda Vinales'i zorlarken motosikletinin kontrolünü kaybetti. Taklalar atarak pist dışına savrulan İspanyol sürücüye hemen müdahale edildi. Sonrasında da ambulansa alındı.

MotoGP doktoru Angel Charte, Marquez'in sağ kolunda bir kırık olduğunu ve Salı günü ameliyat olmak için Barcelona'daki bir hastaneye transfer edileceğini doğruladı.

İspanyol sürücünün önümüzdeki hafta yine Jerez'de gerçekleşecek olan Endülüs Grand Prix'sinde yarışıp yarışmayacağı belli değil.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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