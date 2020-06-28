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MotoGP / Son dakika

Kaza yapan Dovizioso'nun köprücük kemiği kırıldı, ameliyat olacak!

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Kaza yapan Dovizioso'nun köprücük kemiği kırıldı, ameliyat olacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Haz 2020 13:50

Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso, Faenza'daki bir yarışta kaza yaptı ve köprücük kemiğini kırdı.

Ducati ile yeni sözleşme görüşmeleri yapan ve şimdiye kadar sonuç alamayan Andrea Dovizioso için işler pek de iyi gitmiyor.

İki tarafın da artık harika alternatifleri olmamasına rağmen yeni sözleşme bir türlü imzalanmadı.

Durum, Dovizioso'nun bugün Fenza'da gerçekleştirilen bir motokros yarışında kaza yapmasıyla daha da kötü bir hal aldı.

MotoGP sezonu 19 Temmuz'da başlayacak ve Dovizioso, bugün geçirdiği kazanın ardından kırık köprücük kemiği şüphesiyle hastaneye gitti.

İtalyan sürücü, motokros yarışında motosikletinin kontrolünü kaybetmesinin ardından yerde kaldı ve sol omzunda büyük bir ağrı hissetti.

Bunun üzerine yarışı bıraktı ve hemen Forli hastanesine gitti. Yapıla tetkiklerin ardından Dovizioso'nun sol köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Ducati, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Dovizioso'nun sol köprücük kemiğinin kırıldığını ve İtalyan sürücünün Pazar akşamı Modena'da ameliyat olacağını açıkladı.

Normalde böyle bir yararlanmada, hastanın kendi başına iyileşmesi tercih ediliyor. Ancak Ducati ve Dovizioso, Jerez'deki ilk yarışa yetişebilmek için ameliyatta karar kılındı.

Bu, zaten kısa ve yoğun geçecek 2020 MotoGP takviminde Dovizioso için adeta bir "felaket" olacak.

Ducati, Dovizioso'nun yarışa katılmasına izin vermişti.

 

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Editör Matteo Nugnes

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