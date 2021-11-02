Kaza geçiren Marquez, Algarve yarışını kaçıracak!

Takımdan yapılan açıklamaya göre Marc Marquez, antrenman esnasında kaza yaptı ve beyin sarsıntısı geçirdi.

Doktorlar, yaptıkları araştırmaların ve incelemelerin ardından Marquez'in dinlenmesine karar verdiler. İspanyol sürücü bu nedenle Algarve Grand Prix'sine katılamayacak.

Ayrıca bir sonraki hafta yapılacak Valencia Grand Prix'sine katılıp katılmayacağıyla ilgili de soru işaretleri var.

Honda'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Marc Marquez, geçen cumartesi günü Algarve Grand Prix'sine hazırlanmak amacıyla off-road parkurunda antrenman yaparken kaza geçirdi."

"Marquez, düşüş nedeniyle hafif beyin sarsıntısı geçirdi. Birkaç gün dinlendikten sonra kendisini eskisi gibi hissetmiyordu ve bugün doktorlar tarafından muayene edilip, mevcut durumu araştırıldı. Marquez'in önlem amaçlı olarak Algarve Grand Prix'sine katılmamasına karar verildi."

Marquez, geçen yılki İspanya yarışında geçirdiği kazanın ardından dokuz ay pistlerden uzak kalmış ve Nisan ayında Algarve yarışıyla pistlere dönmüştü. O günden bu yana inişli çıkışlı bir sezon geçirdi.

Henüz kolunu tam olarak formda hissetmeyen Marquez, sağ kolunu çok zorlamayan pistlerde iyi performans gösterirken, diğerlerinde zorlanıyordu.

Son iki yarışın ikisini de kazanan Marquez, sezon başında kaçırdığı yarışlara rağmen şampiyonada altıncı sırada yer alıyor.