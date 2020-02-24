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MotoGP / Katar Şubat Testi / Test raporu

Katar testi 3. gün: Vinales en hızlısı, Marquez 2019 motosikletine döndü

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Katar testi 3. gün: Vinales en hızlısı, Marquez 2019 motosikletine döndü
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Çeviren: İnci Beğen , Editör
24 Şub 2020 18:34

Katar'da gerçekleştirilen MotoGP testlerin üçüncü ve son gününde en hızlı isim Yamaha sürücüsü Maverick Vinales oldu.

Honda, şimdiye kadar üzerinde çalıştığı 2020 motosikletiyl,e hem LCR sürücüsü Cal Crutchlow'u hem de fabrika takımı sürücsü Marc Marquez'i memnun etmeyi başaramadı. İkili, RC213V'nin zayıf viraj performansından yakındılar.

Bunun üzerine Honda, Katar'da Marquez'e denemesi için Takaaki Nakagami'nin 2019 Honda RC213V'sini verdi.

Marquez'in en hızlı turunu hangi motosikletle attığı bilinmiyor ancak günü 1:54.145'lik derecesiyle, 2019 Honda motosikleti kullanan Nakagami'nin 0.090 saniye önünde en hızlı yedinci isim oldu.

Honda cephesinde bunlar olurken, liderlik mücadelesi dün olduğu gibi bugün de Yamaha sürücüleri arasında geçti.

Sepang testinin en hızlısı ve Pazar günkü testte zirvede yer alan Fabio Quartararo, başlangıçta 1:56.255, sonra da 1:55.116 yapmayı başardı.

Derecesini geliştirmeye devam eden Quartararo 1:54.953 ile  en hızlı dereceyi daha da indirdi.

Bir noktada liderlik 1:53.891 yapan Franco Morbidelli'ye geçerken, son sözü gün boyunca 2020 YZR-M1'in ayarlarına odaklanan Maverick Vinales söyledi.

Yamaha fabrika takımı sürücü 1:58.858'lik derecesiyle hem günün hem de testlerin en hızlı zamanını yaptı.

Morbidelli son bölümde derecesini geliştiremeyip 0.033 saniye geride ikinci olurken, Suzuki ile iyi bir test geçiren Alex Rins 1:54.068'lük derecesiyle 0.210 saniye geride üçüncü oldu.

Mekanik sorun nedeniyle 11. virajda duran Quartararo ise Rins'in 0.009 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Pramac Ducati'den Jack Miller 0.247 saniye geride beşinci oldu ve en iyi Ducati sürücüsü konumunda yer aldı.

Joan Mir, Miller'ın sadece 0.024 saniye gerisinde altıncı sırada yer alırken, Marquez yedinci, Nakagami sekizinci ve KTM ile etkileyici bir performans sergileyen Brad Binder dokuzuncu oldu.

İlk onu Ducati'den Andrea Dovizioso tamamladı. Valentino Rossi, küçük bir kaza yaptığı günü 12. sırada noktaladı.

Aleix Espargaro 13. oldu ve en iyi Aprilia sürücüsü konumunda yer aldı. Pol Espargaro ve Avintia Ducati'den Tito Rabat ise 14. ile 15. oldular.

Crutchlow yine kötü bir seans geçirdi ve 18. sırada yer alabildi.  Onun önünde de Johann Zarco yer aldı.

Moto2 şampiyonu Alex Marquez seansı 21. sırada noktaladı.

3. gün sonucu:

Poz. Sürücü Motosiklet Derece Fark Tur
1 Maverick Vinales Yamaha 1:53.858   84
2 Franco Morbidelli Petronas Yamaha  1:53.891 +0.033 52
3 Alex Rins Suzuki 1:54.068 +0.210 40
4 Fabio Quartararo Petronas Yamaha  1:54.077 +0.219 58
5 Jack Miller Pramac Racing 1:54.105 +0.247 69
6 Joan Mir Suzuki 1:54.129 +0.271 42
7 Marc Marquez Honda 1:54.149 +0.291 61
8 Takaaki Nakagami LCR Honda  1:54.239 +0.381 40
9 Brad Binder KTM 1:54.283 +0.425 58
10 Andrea Dovizioso Ducati  1:54.312 +0.454 55
11 Francesco Bagnaia Pramac Racing 1:54.326 +0.468 55
12 Valentino Rossi Yamaha 1:54.332 +0.474 47
13 Aleix Espargaro Aprilia  1:54.432 +0.574 56
14 Pol Espargaro KTM 1:54.623 +0.765 49
15 Tito Rabat Avintia Ducati 1:54.674 +0.816 56
16 Danilo Petrucci Ducati  1:54.752 +0.894 56
17 Johann Zarco Avintia Ducati 1:54.760 +0.902 66
18 Cal Crutchlow LCR Honda 1:54.830 +0.972 70
19 Miguel Oliveira Tech3 KTM 1:55.008 +1.150 48
20 Iker Lecuona Tech3 KTM 1:55.301 +1.443 40
21 Alex Marquez Honda 1:55.519 +1.661 47
22 Bradley Smith Aprilia 1:55.916 +2.058 55
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Seri MotoGP
Etkinlik Katar Şubat Testi
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al , Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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