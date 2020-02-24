Katar testi 3. gün: Vinales en hızlısı, Marquez 2019 motosikletine döndü

Honda, şimdiye kadar üzerinde çalıştığı 2020 motosikletiyl,e hem LCR sürücüsü Cal Crutchlow'u hem de fabrika takımı sürücsü Marc Marquez'i memnun etmeyi başaramadı. İkili, RC213V'nin zayıf viraj performansından yakındılar.

Bunun üzerine Honda, Katar'da Marquez'e denemesi için Takaaki Nakagami'nin 2019 Honda RC213V'sini verdi.

Marquez'in en hızlı turunu hangi motosikletle attığı bilinmiyor ancak günü 1:54.145'lik derecesiyle, 2019 Honda motosikleti kullanan Nakagami'nin 0.090 saniye önünde en hızlı yedinci isim oldu.

Honda cephesinde bunlar olurken, liderlik mücadelesi dün olduğu gibi bugün de Yamaha sürücüleri arasında geçti.

Sepang testinin en hızlısı ve Pazar günkü testte zirvede yer alan Fabio Quartararo, başlangıçta 1:56.255, sonra da 1:55.116 yapmayı başardı.

Derecesini geliştirmeye devam eden Quartararo 1:54.953 ile en hızlı dereceyi daha da indirdi.

Bir noktada liderlik 1:53.891 yapan Franco Morbidelli'ye geçerken, son sözü gün boyunca 2020 YZR-M1'in ayarlarına odaklanan Maverick Vinales söyledi.

Yamaha fabrika takımı sürücü 1:58.858'lik derecesiyle hem günün hem de testlerin en hızlı zamanını yaptı.

Morbidelli son bölümde derecesini geliştiremeyip 0.033 saniye geride ikinci olurken, Suzuki ile iyi bir test geçiren Alex Rins 1:54.068'lük derecesiyle 0.210 saniye geride üçüncü oldu.

Mekanik sorun nedeniyle 11. virajda duran Quartararo ise Rins'in 0.009 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Pramac Ducati'den Jack Miller 0.247 saniye geride beşinci oldu ve en iyi Ducati sürücüsü konumunda yer aldı.

Joan Mir, Miller'ın sadece 0.024 saniye gerisinde altıncı sırada yer alırken, Marquez yedinci, Nakagami sekizinci ve KTM ile etkileyici bir performans sergileyen Brad Binder dokuzuncu oldu.

İlk onu Ducati'den Andrea Dovizioso tamamladı. Valentino Rossi, küçük bir kaza yaptığı günü 12. sırada noktaladı.

Aleix Espargaro 13. oldu ve en iyi Aprilia sürücüsü konumunda yer aldı. Pol Espargaro ve Avintia Ducati'den Tito Rabat ise 14. ile 15. oldular.

Crutchlow yine kötü bir seans geçirdi ve 18. sırada yer alabildi. Onun önünde de Johann Zarco yer aldı.

Moto2 şampiyonu Alex Marquez seansı 21. sırada noktaladı.

3. gün sonucu: