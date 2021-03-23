Katar MotoGP yarışlarında, Marquez'in yerini Bradl alacak

Honda, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Marquez'in Katar'daki yarışla beraber MotoGP'ye dönemeyeceğini, çünkü doktorların kendisine bu yarışta yer almamasını tavsiye ettiğini belirtmişti.

Marquez daha sonra, Doha GP'ye de katılamayacağını belirtirken, 12 Nisan'da, yani Portekiz GP'den hemen önce bir başka tıbbi kontrolden daha geçeceğini dile getirdi.

2011 Moto2 şampiyonu Bradl, yeni sezonun ilk iki yarışında Marquez'in yerini alacak ve Pol Espargaro ile takım arkadaşı olacak.

Bradl, "Her şeyden önce bu fırsat için HRC'ye teşekkür etmek Marc'a devam eden iyileşme süreci için en iyisini dilemek istiyorum."

“İyi bir test dönemi geçirdik ve yoğun geçen 2020'den sonra, 2021'e de iyi şekilde başladım."

"Umarım bir başka güçlü hafta sonu daha geçirebilir ve Honda için iyi bilgiler toplayabiliriz."

“Yeniden Katar'da yarışmak harika olacak ve oradaki son yarışım üzerinden uzun zaman geçti. Bu iki test, beni -bu pistte- gerçekten hızlandırdı, bu yüzden bunun bizim için bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum." dedi.

Bradl, 2020 sezonunda iki farklı görev üstlendi ve hem yarışlarda yer alırken, hem de yoğun testlerine devam etti.

İspanyol sürücünün en iyi sonucu Portekiz'deki yedincilikti.

Stefan Bradl, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images