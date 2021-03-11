Katar MotoGP testi: Vinales en hızlısı, Alex Marquez ayağını çatlattı!

İlk dört günde dört kez kaza yapan Marquez, dokuzuncu virajda bir kontra yaşayarak yerde kaldı. Kazanın ardından kısa bir kırmızı bayrak çıktı ve ayağında oluşan küçük çatlak nedeniyle Marquez'in günü erkenden tamamlandı.

İlk saatin sonunda sadece iki pilot zaman turu attı, Yamaha sürücüsü Vinales ise start denemesi yapmak için pit yolunda sürekli olarak hareket etti.

Ducati test sürücüsü Michele Pirro, ilk saatin sonunda elde ettiği 1.57.345'lik tur ile liderliği alırken, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ise ikinci saatin sonunda 1.54.942'lik derecesi ile liderlik koltuğuna oturdu.

Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli, üçüncü saatin sonunda 1.54.588'i yakalayarak Espargaro'yu geride bırakırken, dördüncü saatin hemen ortasında Honda sürücüsü Pol Espargaro ise 1.54.103 ile ilk sırayı aldı.

Günün başında RC213V'si ile ilk kazasını yaşayan İspanyol sürücü, buna rağmen motosiklete adapte olmaya devam etti ve 50'den fazla tur attı.

Abisi Aleix ise, bir saat sonrasında 1.54'ün altında tur atan ilk isim olarak liderliği geri aldı - Aprilia pilotu 1.53.869 ile liderliği aldıktan kısa bir süre sonra, 1.53.640 yaparak zamanını geliştirdi.

Seansın bitimine iki saatten az bir süre kala Francesco Bagnaia, Ducati'nin Katar'daki güçlü formunu ortaya koydu ve 1.53.444 ile liderliği ele geçirdi.

Bagnaia'nın bu tur zamanını, bitime 22 tur kala Yamaha pilotu Fabio Quartararo geride bıraktı. Fransız pilot, 2021 M1 şasisi ile çalışmaya devam ettiği günde 1.53.398'i yakalayarak geçici olarak liderliği aldı.

Bitime sekiz dakika kala ise Quartararo'nun fabrika Yamaha takım arkadaşı Vinales, genel testlerin en iyi ikinci zamanı olan 1.53.244'ü yakaladı ve damalı bayrağı ilk sırada tamamladı.

Perşembe gününde üç M1'i deneyen Vinales, son dakikalarda eski takım arkadaşı Quartararo'nun önünde yer almayı başaran Morbidelli'nin, 0.079 saniye önünde günü tamamladı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia ise Ducati'ler arasındaki en hızlı isim olarak dördüncü sırayı aldı, ilk beşi tamamlayan isim ise Aprilia'dan Aleix Espargaro oldu.

Suzuki ikilisi, dünya şampiyonu Joan Mir ve Alex Rins ise Perşembe günü piste çıkan son isimler oldular ve ikili, sırasıyla 37 ve 44 tur tamamlayarak seansı sırasıyla altıncı ve yedinci tamamladılar.

SRT'den Valentino Rossi, pek çok şey denediği günde liderler ile arayı kapatarak, liderin 0.759 saniye gerisinde sekizinci olurken ilk 10'u tamamlayan isimler Pramac’tan Johann Zarco, Honda’dan Pol Espargaro ve şu ana kadar testlerin en hızlı ismi olan fabrika Ducati pilotu Jack Miller oldu.

Önde orta lastik denediği sırada kaza yapan Pramac pilotu Jorge Martin, attığı ilk hızlı turda 14. sırayı aldı ve günün en hızlı çaylağı oldu. Martin aynı zamanda yarış simülasyonları da yaparak gününü geçirdi.

Bir diğer çaylak olan Avintia pilotu Enea Bastianini ise 15. sırada kendine yer bulurken, KTM pilotları Brad Binder ve Miguel Oliveira, 16. ve 18. sırada kendilerine yer buldular. Aralarında ise LCR Honda pilotu Alex Marquez yer aldı.