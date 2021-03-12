Katar MotoGP testi: Petrucci, zorlu geçen son günün lideri oldu

Losail Uluslararası Pisti'nde olan sert rüzgarlar, pistin etrafında bulunan Katar çölündeki kumu piste taşıdı ve testin ilk saatinde hiç kimse tur zamanı atmadı.

Petrucci, KTM motosikleti ile ikinci saatte piste çıktı, ancak sadece iki tur atabildi. Bu turlardan en hızlı olanı ise 2.01.308 oldu - bu da, Ducati sürücüsü Jack Miller'ın genel testlerde Çarşamba günü attığı en iyi zamandan sekiz saniye daha yavaş bir zaman turuydu.

Aksiyonun düşük olduğu gün aynı şekilde devam etti, KTM pilotu Brad Binder ise seans bitimine dört saat kala bir keşif turuna çıktı, ancak anında garaja geri döndü.

Seansın bitmesine üç saatten biraz fazla bir süre kala Honda sürücüsü Pol Espargaro, 2.01.303 ile Petrucci'nin önüne geçti ve bu turdan hemen sonra pite geldi.

Bundan yarım saat sonra seansta kırmızı bayraklar çıktı ve hakemler, pistte bulunan kumu temizlemeye çalıştılar.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Fotoğraf: MotoGP

Ancak bu eforları ise yeteri kadar büyük bir etki yaratmadı, Petrucci ve Honda test sürücüsü Stefan Bradl da seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Petrucci piste çıktıktan sonra 1.58.157 yapmayı başarırken, Bradl ise onun 1.275 saniye arkasında yer aldı.

İkiliye, LCR pilotu Takaaki Nakagami, Binder ve Espargaro'da katıldı ve zaman sıralaması da aynı şekilde oluştu.

Fabrika Yamaha ikilisi Maverick Vinales ve Fabio Quartararo seansın ilerleyen kısmında piste çıktılar, ancak sadece antrenman startı yaptılar - Yamaha'nın ikinci testlerde odaklandığı noktalardan biri.

Damalı bayrakla beraber Petrucci, Bradl'ın önünde liderliği alırken, Nakagami ise 1.59.814'lük turu ile Binder ve Espargaro'nun önünde üçüncü oldu.

Miller'ın resmi olmayan 1.53.183'lük Losail tur rekoru zamanı, kendisini genel testlerde en üstte tutan tur zamanı oldu, arkasında ise Perşembe gününü lider tamamlayan Vinales'in 1.53.244'lük zamanı yer aldı.

2021 MotoGP sezonu 28 Mart'ta Katar Grand Prix'si ile start alacak, bu yarışın bir hafta sonrasında ise aynı pistte ilk Doha GP'si gerçekleştirilecek.

Gelecek hafta sonunda ise Moto2 ve Moto3 sürücüleri, 2021'in ilk yarışı öncesinde üç günlük teste çıkacaklar.