Katar MotoGP testi 1. gün: Rins lider, Suzuki 1-2

MotoGP'de 2020 sezonunun ilk yarışı 3-5 Mart tarihleri arasında Katar'da yapılacak ve bu yarış öncesindeki son üç günlük test, bugün Losail Uluslararası Pisti'nde başladı.

Toplam yedi saat süren seansta, pek de temsili olmayan şartlar nedeniyle ilk başta sürücülerin neredeyse hiçbirisi piste çıkıp zaman turu kaydetmedi. Sadece KTM'nin çaylak sürücüleri Iker Lecuona ile Brad Binder ikinci saatin başında piste çıktı.

Belli bir süre sonra Ducati'den Danilo Petrucci piste hareketlendi ve 1:59.166 yaparak en hızlı zamanı kaybetti.

Üçüncü saatte Honda'nın çaylak sürücüsü Alex Marquez 1:57.863 yaparak ilk sıraya oturdu ancak kısa bir süre sonra yedinci virajda kaza yaptı.

Daha sonra liderlik 1:56.079 yapan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'ya geçerken, Sepang'daki dayanıklılık sorunları nedeniyle gün boyunca RS-GP'nin dayanıklılığını test etmeye çalıştılar.

Sepang test sürücüsü Fabio Quartararo, 1:56.025'lik derecesiyle Espargaro'yu geçerken, daha sonra liderlik 1:55.557 yapan Andrea Dovizoso'ya geçti. İtalyan sürücü sonra bu dereceyi 1:55.478'e çekti.

Sonrasında dereceler gelişmeye devam etti ve Maverick Vinales 1:55.388'le liderliği aldı.

Yamaha, Katar'da herhangi bir yeni parçaya sahip değildi ve Sepang'da test ettiği parçaları geliştirmeye odaklandı.

Sona doğru liderlik savaşı Yamaha ve Suzuki arasında geçti. Vinales en iyi dereceyi 1:54.494'e çekse de, Suzuki'den Joan Mir 0.030 saniye farkla liderliğe oturdu.

Gün böyle bitecek gibi gözükse de son sözü 1:54.462 yapan Alex Rins söyledi ve takım arkadaşının sadece 0.002 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Mir'in 0.030 saniye gerisinde olan Vinales ilk üçü tamamlarken, Petrucci 0.172 saniye geride dördüncü, A versiyon Petronas Yamaha'yı süren Franco Morbidelli ise beşinci oldu.

Son dünya şampiyonu Marc Marquez, omuz ameliyatı sonrası iyileşme sürecine devam etti ve 1:54.832'lik derecesiyle altıncı sırada kendisine yer buldu.

Valentino Rossi, Yamaha fabrika takımıyla yedinci olurken, ilk onu Quartararo, Francesco Bagnaia ve Aprilia'dan Espargaro tamamladı.

Sekizinci virajda kaza yapan Dovizioso, Johann Zarco'nun önünde 11. sırada yer aldı.

KTM'de Pol Espargaro 14. olurken, çaylak takım arkadaşı Binder 16. oldu. Alex Marquez ikinci bir kaza daha yaptığı günde 21. oldu.

1. gün sonuçları: