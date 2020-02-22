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MotoGP / Katar Şubat Testi / Test raporu

Katar MotoGP testi 1. gün: Rins lider, Suzuki 1-2

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Katar MotoGP testi 1. gün: Rins lider, Suzuki 1-2
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
22 Şub 2020 18:57

Alex Rins, Katar'daki son MotoGP sezon öncesi testinin ilk gününde Suzuki ile sırada yer alırken, Honda'nın çaylak sürücüsü Alex Marquez iki kez kaza yaptı.

MotoGP'de 2020 sezonunun ilk yarışı 3-5 Mart tarihleri arasında Katar'da yapılacak ve bu yarış öncesindeki son üç günlük test, bugün Losail Uluslararası Pisti'nde başladı.

Toplam yedi saat süren seansta, pek de temsili olmayan şartlar nedeniyle ilk başta sürücülerin neredeyse hiçbirisi piste çıkıp zaman turu kaydetmedi. Sadece KTM'nin çaylak sürücüleri Iker Lecuona ile Brad Binder ikinci saatin başında piste çıktı.

Belli bir süre sonra Ducati'den Danilo Petrucci piste hareketlendi ve 1:59.166 yaparak en hızlı zamanı kaybetti.

Üçüncü saatte Honda'nın çaylak sürücüsü Alex Marquez 1:57.863 yaparak ilk sıraya oturdu ancak kısa bir süre sonra yedinci virajda kaza yaptı.

Daha sonra liderlik 1:56.079 yapan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'ya geçerken, Sepang'daki dayanıklılık sorunları nedeniyle gün boyunca RS-GP'nin dayanıklılığını test etmeye çalıştılar.

Sepang test sürücüsü Fabio Quartararo, 1:56.025'lik derecesiyle Espargaro'yu geçerken, daha sonra liderlik 1:55.557 yapan Andrea Dovizoso'ya geçti. İtalyan sürücü sonra bu dereceyi 1:55.478'e çekti.

Sonrasında dereceler gelişmeye devam etti ve Maverick Vinales 1:55.388'le liderliği aldı.

Yamaha, Katar'da herhangi bir yeni parçaya sahip değildi ve Sepang'da test ettiği parçaları geliştirmeye odaklandı.

Sona doğru liderlik savaşı Yamaha ve Suzuki arasında geçti. Vinales en iyi dereceyi 1:54.494'e çekse de, Suzuki'den Joan Mir 0.030 saniye farkla liderliğe oturdu.

Gün böyle bitecek gibi gözükse de son sözü 1:54.462 yapan Alex Rins söyledi ve takım arkadaşının sadece 0.002 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Mir'in 0.030 saniye gerisinde olan Vinales ilk üçü tamamlarken, Petrucci 0.172 saniye geride dördüncü, A versiyon Petronas Yamaha'yı süren Franco Morbidelli ise beşinci oldu.

Son dünya şampiyonu Marc Marquez, omuz ameliyatı sonrası iyileşme sürecine devam etti ve 1:54.832'lik derecesiyle altıncı sırada kendisine yer buldu.

Valentino Rossi, Yamaha fabrika takımıyla yedinci olurken, ilk onu Quartararo, Francesco Bagnaia ve Aprilia'dan Espargaro tamamladı.

Sekizinci virajda kaza yapan Dovizioso, Johann Zarco'nun önünde 11. sırada yer aldı.

KTM'de Pol Espargaro 14. olurken, çaylak takım arkadaşı Binder 16. oldu. Alex Marquez ikinci bir kaza daha yaptığı günde 21. oldu.

1. gün sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Derece/Fark Tur
1 Alex Rins Suzuki 1m54.462s 47
2 Joan Mir Suzuki 0.002s 54
3 Maverick Vinales Yamaha 0.032s 50
4 Danilo Petrucci Ducati 0.172s 41
5 Franco Morbidelli Petronas Yamaha 0.238s 57
6 Marc Marquez Honda 0.361s 42
7 Valentino Rossi Yamaha 0.414s 51
8 Fabio Quartararo Petronas Yamaha 0.612s 56
9 Francesco Bagnaia Pramac Ducati 0.742s 56
10 Aleix Espargaro Aprilia 0.806s 41
11 Andrea Dovizioso Ducati 0.846s 43
12 Johann Zarco Avintia Ducati 0.898s 63
13 Jack Miller Pramac Ducati 0.968s 51
14 Pol Espargaro KTM 0.987s 43
15 Takaaki Nakagami LCR Honda 1.165s 41
16 Brad Binder KTM 1.182s 53
17 Tito Rabat Avintia Ducati 1.245s 60
18 Miguel Oliveira KTM 1.275s 42
19 Cal Crutchlow LCR Honda 1.295s 50
20 Iker Lecuona KTM 1.673s 47
21 Alex Marquez Honda 2.090s 57
22 Bradley Smith Aprilia 2.565s 54
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Seri MotoGP
Etkinlik Katar Şubat Testi
Pilotlar Alex Rins
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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