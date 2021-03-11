Katar, tüm MotoGP padoğuna COVID-19 aşısı teklifinde bulunacak

Şu anda Katar'da MotoGP sezon öncesi testleri gerçekleştiriliyor ve tüm padok nisan ayının başına kadar ülkede karantinada kalmak zorunda.

2021 MotoGP sezonu, 28 Mart'ta Katar GP ile başlayacak ancak Amerika ve Arjantin GP'lerinin ertelenmesinin ardından aynı pistte 4 Nisan'da Doha Grand Prix gerçekleşecek.

Son aylarda tüm ülkelerde koronavirüs için aşılama hız kazandı. Bu kapsamda çalışmaları hızlandıran Dakar, MotoGP padoğunda çalışan herkese aşı vurma teklifinde bulunacak.

Benzer şekilde Bahreyn de testler ve sezonun ilk yarışı için ülkede bulunan Formula 1 padoğu çalışanlarına da benze teklifte bulunmayı planlıyor ancak F1 henüz bu konuda Bahreyn yetkilileri ile resmi bir anlaşmaya varmadı.

MotoGP'nin organizatörü Dorna Sports'tan yapılan açıklamada, "Katar Devleti, 2021'de COVID-19 aşılama programını ciddi seviyede hızlandırdı ve bu gelişmenin sonucunda, MotoGP padok erişimi olan herkese aşıya erişim teklifinde bulunabilecek."

"Katar Devleti MotoGP padoğuna erişim sağlayan herkese, Katar'da oldukları süre boyunca ve tüm sezon boyunca dünyayı dolaşırken sağlıklarını ve güvenliklerini sağlayabilmek için COVID-19 aşısı teklifinde bulundu."

"MotoGP padoğu içerisinde çalışan ve seyahat edenler dahil şampiyonada yer alan herkes, COVID-19'a karşı aşı olma şansına sahip olacaklar."

"Aşılama programı ile pistte yer alan herkesin kişisel güvenliğini arttırmayı hedefliyoruz."

"Bu sayede MotoGP padoğunda yer alan herkesin ve bu sezon spor dünyayı dolaşırken onunla temas eden herkesin korunma seviyesi artmış olacak."

"FIM, IRTA ve Dorna Sports, bu inanılmaz fırsatı MotoGP ailesine sunan Katar Devleti'ne teşekkür etmek istiyor. Bu fırsat, şampiyonanın geleceği ve tüm üyeleri üzerindeki riski minimuma indirecek." sözlerine yer verildi.

COVID-19 pandemisi nedeniyle hâlâ endişeler olsa da, MotoGP bazı değişiklikler yapmak zorunda kalsa da takvimi tamamen gerçekleştirmeyi umuyor.

MotoGP'nin ünlü isimlerinden 125cc şampiyonu ve deneyimli takım patronu Fausto Gresini, geçtiğimiz hafta 2 ay süren virüsle mücadelesini kaybetmişti.