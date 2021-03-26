Katar MotoGP: 2. antrenmanda Miller lider, Espargaro yine kaza yaptı

Seansın başında 1:55.204 ile Aleix Espargaro liderliği ele geçirirken çok geçmeden Francesco Bagnaia 1:54.625 ile 1:55'in altına düşen ilk isim oldu.

Bu derecenin de zaman tablosunun zirvesinde yer alma süreci pek uzun sürmedi ve Ducati'nin diğer sürücüsü Jack Miller, seans pist üstündeki kalıntılar nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmadan önce 1:54.571 yaparak liderliğe yükseldi.

Seans yeniden başladığında Miller, 1:54.557 ile derecesini daha da iyileştirdi ancak Espargaro, Aprilia'sını daha fazla zorladı ve seanstaki 6. turunda 1:53.789 yaparak zirveyi ele geçirdi.

15 dakika boyunca Espargaro'nun turunu tehdit eden olmadı. Tek turda iyi olan isimlerden Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, uzun sürüşünün başında attığı hızlı tur ile Espargaro'nun 0.077 sn gerisinde kaldı.

Quartararo, aynı sürüşün ikinci turunda 1:53.697 ile ilk sıraya yükselse de ondan sonra Bagnaia 1:53.422 yaparak liderliği ele geçirdi.

Yarın 3. seansın rüzgarlı geçmesi beklendiği için seansın sonunda sürücülerin doğrudan Q2'ye geçmek için zorladıkları turlar gelmeye başladı.

Seansın bitmesine 2 dakika varken Miller, 1:53.387'lik turuyla ilk sıraya yükseldi ve kalan bölümde onu geçebilen olmadı. Miller böylece seansı zirvede tamamladı. Bagnaia, Miller'ın 0.035 sn gerisinde ikinci oldu ve böylece Ducati, 2. antrenman seansında ilk iki sırada yer aldı.

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Birçok sürücü son dakika içerisinde Pol Espargaro'nun geçirdiği kaza nedeniyle turunu bırakmak zorunda kaldı. Honda sürücüsü, LCR Honda'dan Alex Marquez'i kovalarken 15. virajda kaza yaptı ancak buna rağmen 10. sırada seansı tamamlayarak Q2'ye geçme fırsatını yakaladı.

Ducati'nin fabrika takımı sürücüleri arkasında Yamaha'dan Quartararo 3. olurken onun arkasında yine Ducati motosikleti kullanan isimlerden Johann Zarco yer aldı.

Suzuki, Alex Rins'in 5. olmasıyla tek tur performansı için cesaretlenirken, şampiyon sürücüsü Joan Mir 11. sırada kaldı. Bu Mir'in Q1'e katılmak zorunda olduğu manasına geliyor.

Maverick Vinales seansı 6. sırada tamamlarken onu ilk seansın lideri Franco Morbidelli ve Aprilia'dan Espargaro takip ettiler.

Espargaro kardeşlerin arasında Petronas SRT Yamaha ile ilk yarışına çıkacak olan Valentino Rossi yer aldı.

Çaylak sürücüler içerisinde en yukarıda yer alan isim, 13. sıradaki Jorge Martin oldu.