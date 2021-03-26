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Önceki / Katar MotoGP 1. antrenman: Morbidelli en hızlısı, Miller kaza yaptı
MotoGP / Haberler

Katar MotoGP: 2. antrenmanda Miller lider, Espargaro yine kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

2021 MotoGP Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Katar GP öncesinde Cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Ducati sürücüleri ilk 2 sırada yer alırken Repsol Honda'nın yeni sürücüsü Pol Espargaro, ilk seanstaki gibi kaza yaptı.

Katar MotoGP: 2. antrenmanda Miller lider, Espargaro yine kaza yaptı

Seansın başında 1:55.204 ile Aleix Espargaro liderliği ele geçirirken çok geçmeden Francesco Bagnaia 1:54.625 ile 1:55'in altına düşen ilk isim oldu.

Bu derecenin de zaman tablosunun zirvesinde yer alma süreci pek uzun sürmedi ve Ducati'nin diğer sürücüsü Jack Miller, seans pist üstündeki kalıntılar nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmadan önce 1:54.571 yaparak liderliğe yükseldi.

Seans yeniden başladığında Miller, 1:54.557 ile derecesini daha da iyileştirdi ancak Espargaro, Aprilia'sını daha fazla zorladı ve seanstaki 6. turunda 1:53.789 yaparak zirveyi ele geçirdi.

15 dakika boyunca Espargaro'nun turunu tehdit eden olmadı. Tek turda iyi olan isimlerden Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, uzun sürüşünün başında attığı hızlı tur ile Espargaro'nun 0.077 sn gerisinde kaldı.

Quartararo, aynı sürüşün ikinci turunda 1:53.697 ile ilk sıraya yükselse de ondan sonra Bagnaia 1:53.422 yaparak liderliği ele geçirdi.

Yarın 3. seansın rüzgarlı geçmesi beklendiği için seansın sonunda sürücülerin doğrudan Q2'ye geçmek için zorladıkları turlar gelmeye başladı.

Seansın bitmesine 2 dakika varken Miller, 1:53.387'lik turuyla ilk sıraya yükseldi ve kalan bölümde onu geçebilen olmadı. Miller böylece seansı zirvede tamamladı. Bagnaia, Miller'ın 0.035 sn gerisinde ikinci oldu ve böylece Ducati, 2. antrenman seansında ilk iki sırada yer aldı.

 

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Birçok sürücü son dakika içerisinde Pol Espargaro'nun geçirdiği kaza nedeniyle turunu bırakmak zorunda kaldı. Honda sürücüsü, LCR Honda'dan Alex Marquez'i kovalarken 15. virajda kaza yaptı ancak buna rağmen 10. sırada seansı tamamlayarak Q2'ye geçme fırsatını yakaladı.

Ducati'nin fabrika takımı sürücüleri arkasında Yamaha'dan Quartararo 3. olurken onun arkasında yine Ducati motosikleti kullanan isimlerden Johann Zarco yer aldı.

Suzuki, Alex Rins'in 5. olmasıyla tek tur performansı için cesaretlenirken, şampiyon sürücüsü Joan Mir 11. sırada kaldı. Bu Mir'in Q1'e katılmak zorunda olduğu manasına geliyor.

Maverick Vinales seansı 6. sırada tamamlarken onu ilk seansın lideri Franco Morbidelli ve Aprilia'dan Espargaro takip ettiler.

Espargaro kardeşlerin arasında Petronas SRT Yamaha ile ilk yarışına çıkacak olan Valentino Rossi yer aldı. 

Çaylak sürücüler içerisinde en yukarıda yer alan isim, 13. sıradaki Jorge Martin oldu.

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 17 1'53.387  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 1'53.422 0.035
3 France Fabio Quartararo Yamaha 17 1'53.575 0.188
4 France Johann Zarco Ducati 18 1'53.586 0.199
5 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'53.623 0.236
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 18 1'53.639 0.252
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1'53.676 0.289
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'53.727 0.340
9 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'53.874 0.487
10 Spain Pol Espargaro Honda 18 1'53.901 0.514
11 Spain Joan Mir Suzuki 18 1'53.914 0.527
12 Spain Alex Marquez Honda 17 1'54.115 0.728
13 Spain Jorge Martin Ducati 17 1'54.178 0.791
14 Japan Takaaki Nakagami Honda 16 1'54.199 0.812
15 Italy Enea Bastianini Ducati 17 1'54.228 0.841
16 South Africa Brad Binder KTM 15 1'54.371 0.984
17 Italy Luca Marini Ducati 17 1'54.432 1.045
18 Germany Stefan Bradl Honda 18 1'54.634 1.247
19 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'54.756 1.369
20 Italy Danilo Petrucci KTM 16 1'54.774 1.387
21 Spain Iker Lecuona KTM 16 1'55.098 1.711
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 18 1'55.674 2.287
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Katar MotoGP 1. antrenman: Morbidelli en hızlısı, Miller kaza yaptı

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Editör Lewis Duncan

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