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Önceki / MotoGP Katar 3. antrenman: Morbidelli lider, Miller yine kaza yaptı
MotoGP / Katar GP / Sıralama turları raporu

Katar MotoGP: Bagnaia pole pozisyonunu kazandı, Quartararo ikinci oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Katar'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde pole pozisyonu Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia'nın oldu.

Katar MotoGP: Bagnaia pole pozisyonunu kazandı, Quartararo ikinci oldu

Sıralama turlarının ilk bölümünde 12 sürücü, ilk ikiye girip son bölüme kalmak için mücadele ettiler ve son bölüme kalmayı başaran sürücüler 1:53.577 yapan Takaaki Nakagami ve 1:53.728 yapan Joan Mir oldu.

15 dakikalık Q2 seansının ilk dakikalarında Francesco Bagnaia'dan 1:53.273 geldi ve İtalyan sürücü daha ilk dakikalarda ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Birkaç dakika sonra liderliği, Ducati fabrika takımının diğer sürücüsü Jack Miller aldı. Saniyeler sonra da Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo 1:53.038 yaparak ilk sıraya oturmayı başardı.

Böylelikle ilk turların ardından Quartararo, Miller ve Maverick Vinales sıralaması oluştu.

Son üç dakikalık bölümde sürücüler tekrar piste çıktılar ve son bir deneme daha yaptılar.

Gözler, iyi sektör zamanlarıyla gelen Bagnaia'nın üzerindeydi ve İtalyan sürücü  1:52.772 yaparak kendisini ilk sıraya çıkarmayı başardı.

Seansın kalan kısmında Ducati fabrika ekibi sürücüsün geçebilen bir isim çıkmadı ve Bagnaia pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Quartararo, pole pozisyonuna yaklaşsa da 1:53.038'lik turuyla 0.266 saniye geride ikinci en iyi zamanı yapmış oldu.

Vinales son zaman turunda 1:53.088 yapmasının ardından takım arkadaşının 0.050 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Bu yıl Petronas SRT adına yarışan Valentino Rossi, son zaman turunda 1:53.114 yaptı ve kendisini dördüncü sıraya çıkararak iyi bir sonuç elde etmeyi başardı. Böylelikle ilk dördün üçü Yamaha sürücülerinden oluştu.

Miller, hafta sonuna favori olarak başlasa da, takım arkadaşından 0.443 saniye yavaş kaldı ve beşinci oldu.

Pramac sürücüsü Johann Zarco, antrenman seanslarında zorlansa da 0.514 saniye geride altıncı olarak iyi bir sonuç elde etmeyi başardı.

Franco Morbidelli, 1:53.313'lük zaman turuyla ancak yedinci olup hayal kırıklığı yaşarken, Aprilia'dan Aleix Espargaro 1:53.315'le sekizinci oldu.

İlk onu Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir tamamladı.

Nakagami 11. olurken, Honda fabrika takımı ile ilk sıralama turlarına katılan Pol Espargaro 12. oldu.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'52.772  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 1'53.038 0.266
3 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'53.088 0.316
4 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'53.114 0.342
5 Australia Jack Miller Ducati 1'53.215 0.443
6 France Johann Zarco Ducati 1'53.286 0.514
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'53.313 0.541
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'53.315 0.543
9 Spain Alex Rins Suzuki 1'53.490 0.718
10 Spain Joan Mir Suzuki 1'53.682 0.910
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'53.721 0.949
12 Spain Pol Espargaro Honda 1'53.930 1.158
13 Italy Enea Bastianini Ducati 1'53.733 0.961
14 Spain Jorge Martin Ducati 1'53.840 1.068
15 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'53.915 1.143
16 Spain Alex Marquez Honda 1'53.958 1.186
17 Germany Stefan Bradl Honda 1'53.995 1.223
18 Italy Luca Marini Ducati 1'54.122 1.350
19 South Africa Brad Binder KTM 1'54.240 1.468
20 Italy Danilo Petrucci KTM 1'54.443 1.671
21 Spain Iker Lecuona KTM 1'54.627 1.855
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'55.183 2.411
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MotoGP Katar 3. antrenman: Morbidelli lider, Miller yine kaza yaptı

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Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Editör Lewis Duncan

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