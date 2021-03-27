Katar MotoGP: Bagnaia pole pozisyonunu kazandı, Quartararo ikinci oldu

Sıralama turlarının ilk bölümünde 12 sürücü, ilk ikiye girip son bölüme kalmak için mücadele ettiler ve son bölüme kalmayı başaran sürücüler 1:53.577 yapan Takaaki Nakagami ve 1:53.728 yapan Joan Mir oldu.

15 dakikalık Q2 seansının ilk dakikalarında Francesco Bagnaia'dan 1:53.273 geldi ve İtalyan sürücü daha ilk dakikalarda ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Birkaç dakika sonra liderliği, Ducati fabrika takımının diğer sürücüsü Jack Miller aldı. Saniyeler sonra da Yamaha fabrika takımı sürücüsü Fabio Quartararo 1:53.038 yaparak ilk sıraya oturmayı başardı.

Böylelikle ilk turların ardından Quartararo, Miller ve Maverick Vinales sıralaması oluştu.

Son üç dakikalık bölümde sürücüler tekrar piste çıktılar ve son bir deneme daha yaptılar.

Gözler, iyi sektör zamanlarıyla gelen Bagnaia'nın üzerindeydi ve İtalyan sürücü 1:52.772 yaparak kendisini ilk sıraya çıkarmayı başardı.

Seansın kalan kısmında Ducati fabrika ekibi sürücüsün geçebilen bir isim çıkmadı ve Bagnaia pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Quartararo, pole pozisyonuna yaklaşsa da 1:53.038'lik turuyla 0.266 saniye geride ikinci en iyi zamanı yapmış oldu.

Vinales son zaman turunda 1:53.088 yapmasının ardından takım arkadaşının 0.050 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Bu yıl Petronas SRT adına yarışan Valentino Rossi, son zaman turunda 1:53.114 yaptı ve kendisini dördüncü sıraya çıkararak iyi bir sonuç elde etmeyi başardı. Böylelikle ilk dördün üçü Yamaha sürücülerinden oluştu.

Miller, hafta sonuna favori olarak başlasa da, takım arkadaşından 0.443 saniye yavaş kaldı ve beşinci oldu.

Pramac sürücüsü Johann Zarco, antrenman seanslarında zorlansa da 0.514 saniye geride altıncı olarak iyi bir sonuç elde etmeyi başardı.

Franco Morbidelli, 1:53.313'lük zaman turuyla ancak yedinci olup hayal kırıklığı yaşarken, Aprilia'dan Aleix Espargaro 1:53.315'le sekizinci oldu.

İlk onu Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir tamamladı.

Nakagami 11. olurken, Honda fabrika takımı ile ilk sıralama turlarına katılan Pol Espargaro 12. oldu.

Yarış gridi: