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MotoGP / Katar GP / Antrenman raporu

Katar MotoGP 1. antrenman: Morbidelli en hızlısı, Miller kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Petronas SRT’den Franco Morbidelli, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katar MotoGP yarışı öncesinde ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim olmayı başardı.

Katar MotoGP 1. antrenman: Morbidelli en hızlısı, Miller kaza yaptı

Sezon öncesi testlerinin en hızlı ismi olan Jack Miller, ilk bölümde 1:56.160'la liderliği almayı başardı ve güçlü bir başlangıç yaptı. Bundan kısa bir süre sonra Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, dördüncü virajda yerde kalarak 2021 sezonunun ilk kazasını yaptı.

Dördüncü virajda kaza yapan ikinci isim Miller oldu. Avustralyalı sürücü de Zarco ile benzer bir kaza yaptı ve tekrarlarda motosikletinin ön kısmını frenlemede kaybettiği görüldü.

Sürücüler arka arkaya attıkları turlarla beraber pistin yüzeyindeki tozu temizlediler ve dereceler hızla gelişmeye başladı.

Petronas SRT sürücüsü Morbidelli, 1:55.266 yapıp liderliği aldı ve ardından en iyi dereceyi 1:55.092'ye çekti.

SRT sürücüsünün derecesini geçen tek isim, 1:55.046 yapan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro oldu. Ancak bu, seansı lider tamamlaması için yeterli değildi çünkü Morbidelli 1:54.921 yaparak tekrar liderliği oturdu ve seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Espargaro güçlü bir başlangıç yaparak 0.125 saniye geride ikinci en hızlı isim olurken, Miller kazaya rağmen 1:55.112 ile üçüncü oldu

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Yamaha fabrika sürücüsü olarak katıldığı ilk antrenman seansında 1:55.213 yapıp dördüncü olurken, onu Suzuki ile beşinci sırada yer alan son şampiyon Joan Mir takip etti.

Quartararo'nun takım arkadaşı Vinales, Suzuki'nin diğer sürücüsü Alex Rins'in önünde altıncı olurken, bu yıl fabrika takımı için yarışan Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia sekizinci oldu.

Bu hafta sonu Petronas SRT Yamaha ilk yarışına çıkmaya hazırlanan Valentino Rossi 0.498 saniye geride dokuzuncu sırada yer aldı ve en yavaş Yamaha sürücüsü oldu. Onu KTM'den Miguel Oliveira takip etti.

Honda sürücüleri arasında en iyisi LCR'den Alex Marquez'di ve takım arkadaşı Takaaki Nakagami'nin önünde 11. oldu.

Bu hafta sonu Honda fabrika takımıyla ilk yarışına katılmaya hazırlanan Pol Espargaro ise diğer Honda sürücüsü Stefan Bradl'ın hemen ardında 16. oldu.

Sean sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 1'54.921  
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1'55.046 0.125
3 Australia Jack Miller Ducati 13 1'55.112 0.191
4 France Fabio Quartararo Yamaha 16 1'55.213 0.292
5 Spain Joan Mir Suzuki 15 1'55.255 0.334
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 18 1'55.309 0.388
7 Spain Alex Rins Suzuki 18 1'55.353 0.432
8 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 1'55.365 0.444
9 Italy Valentino Rossi Yamaha 15 1'55.419 0.498
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'55.745 0.824
11 Spain Alex Marquez Honda 16 1'55.748 0.827
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 17 1'55.754 0.833
13 France Johann Zarco Ducati 16 1'55.871 0.950
14 Germany Stefan Bradl Honda 13 1'55.942 1.021
15 Spain Pol Espargaro Honda 17 1'56.046 1.125
16 South Africa Brad Binder KTM 16 1'56.057 1.136
17 Italy Luca Marini Ducati 15 1'56.069 1.148
18 Italy Enea Bastianini Ducati 16 1'56.191 1.270
19 Italy Danilo Petrucci KTM 15 1'56.230 1.309
20 Spain Jorge Martin Ducati 16 1'56.541 1.620
21 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 15 1'56.559 1.638
22 Spain Iker Lecuona KTM 15 1'56.943 2.022
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Zarco: "2021, benim MotoGP'deki galibiyet yılım olacak"

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Lewis Duncan

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