MotoGP Malezya GP

2026 MotoGP Katar GP’ye hangi sürücüler katılmayacak?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan Katar GP, bölgedeki askeri gerilimler yüzünden pilotların ve takımların endişe duyduğu bir konuya dönüştü.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 14:25

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Luca Marini, Honda HRC

Fotoğraf: Honda Racing

Katar GP’den aylar öncesinde sürücüler, bir araya gelip toplantılar yapmış, ilk etapta buradaki konuşmalar basına yansımasa da temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun takım ardakaşı Jack Miller, griddeki 22 sürücüden 19’unun Katar’a gitmek istemediğini söylemişti.

İlerleyen günlerde MotoGP yönetimi, her türlü güvenlik önleminin alındığını ve sağlık sebepleri haricindeki bir durum yüzünden hafta sonuna katılmayan takımlara veya sürücülere kontrat dahilindeki yaptırımların uygulanacağını belirtti. Bu bildiriden kısa süre sonra Yamaha, hem fabrika hem de uydu takımı Pramac’in Katar GP’den çekildiğini duyurdu.

Yaşananlar üzerine MotoGP yönetimi, Yamaha’nın kararından üzüntü duyduğunu belirterek yaptırımların yolda olduğunu açıkladı. Yaptırımlar henüz netleşmedi.

Katar GP’ye kimler katılmayacak?

2026 Katar GP’de pek çok ismin yer almayacağı şimdiden netleşti. Yamaha sürücüleri Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller ve Augusto Fernández takımlarının kararı nedeniyle piste çıkmayacak.

Honda cephesindeyse Joan Mir piste çıkmayacak, onun yerine Jake Dixon geçecek. Mir, sezon içinde aynı sağlık sorunları nedeniyle arka arkaya dört yarış kaçırmıştı. Malezya'da piste dönmesine rağmen ana yarışta dokuzuncu veya onuncu tur civarında bulanık görme ve kontrol kaybı yaşadığını belirterek mücadeleden çekilmişti.

Gresini Ducati cephesindeyse Álex Márquez, uzun süredir devam eden omuz sorunları yüzünden ameliyat geçirdi ve iyileşme süreci Katar GP’den sonraya kaldı.

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