Katar, gelecek sezon yine MotoGP sezonunun açılış yarışı olacak!

2023 sezonunun tam 21 yarışla MotoGP tarihinin en uzun sezonu olması planlanıyordu, ancak FIM ve Dorna Sports'un Çarşamba günü homologasyon engelleri nedeniyle Kazakistan GP'sinin iptal edildiğini açıklamasının ardından planlar suya düştü.

26 Mart'ta Portekiz'de başlayan sezon, 26 Kasım'da Valencia'da sona erecek.

Normalde geleneksel olarak Katar'da başlayan sezon, bu kez bir seferliğine Portekiz'de başladı. Katar ise 19 Kasım'da sondan bir önceki yarışa ev sahipliği yapacak.

Portekiz'in geçici bir açılış yarışı olacağı zaten kesin gibiydi, ancak Perşembe günü yapılan bir açıklamayla beraber bu durum resmileşmiş oldu: 2024 sezonu, 8-10 Mart tarihleri arasında her zamanki gibi Katar'da start alacak.

MotoGP ayrıca gelecek yıl için sezon öncesi test tarihlerini de duyurdu: 6-8 Şubat tarihlerinde Malezya'da üç gün, 19-20 Şubat tarihlerinde Katar'da iki günlük testler gerçekleştirilecek.

Sezon sonu testi ise Valencia GP'sini takip eden Salı günü gerçekleştirilecek.

MotoGP'den yapılan açıklamada "2024 Katar GP'sinin tarihlerini açıklamaya hazırız. MotoGP gelecek sezon ilk yarış için Katar'ın muhteşem ışıklandırmalarına dönmeye hazırlanırken, FIM'e önerilen geçici tarih 8-10 Mart 2024."

"Pistte gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmaları nedeniyle 2023'te bir istisna yapılmadan önce, Katar son 16 sezondur şampiyonanın açılış yarışı konumundaydı, yine bu konumda olacak."

"2023 Katar GP'si bu yıl 19 Kasım'da yapılacak ve dört aydan kısa bir süre sonra 2024 sezonunu açmak için geri dönecek."

"2024 sezonu için testler Kasım ayında başlayacak,2023 sezon finalinden hemen sonra bir günlük bir testle gelecek yılın gridini ilk kez göreceğiz.

"Sezonun son turuna ev sahipliği yapacak olan Valencia'daki Ricardo Tormo Pisti, 28 Kasım 2023 Salı günü bu teste ev sahipliği yapacak." dedi.

2024 yılı için henüz başka bir yarış tarihi açıklanmadı.