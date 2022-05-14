Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / MotoGP Fransa 3. antrenman: Zarco tur rekorunu kırdı, Mir Q2'ye kalamadı Sonraki / MotoGP Fransa: Bagnaia pole'de, Ducati 1-2 yaptı
MotoGP / Fransa GP Haberler

Katar, 2023 MotoGP sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapmayacak

MotoGP, Losail Uluslararası Pisti'ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle Katar'ın 2023 sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Katar, 2023 MotoGP sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapmayacak
Haberi dinle

Katar, 2004 yılından bu yana MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapıyor ve takvimin ayrılmaz parçalarından birisi oldular.

Yarış 2007 yılında sezonun açılış yarışı oldu ve ertesi yıl tarihteki ilk gece yarışına ev sahipliği yaptı.

O zamandan beri MotoGP'nin tek gece yarışı olan Katar, Dorna Sports ile olan anlaşmasını 2031 sonuna kadar uzattı.

Fakat 2021 yılında Formula 1'e de ev sahipliği yapmaya başlayan Losail pistinde değişiklikler yapılması ve pistin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bundan ötürü 2022 Katar GP'nin gelecek sezonun ilerleyen bir noktasında yapılmasına karar verildi.

MotoGP'den yapılan açıklamada, "2023 yılı için Losail Uluslararası Pisti'nin padok alanı ve pist tesislerinde kapsamlı bir yenileme ve tadilat çalışması yapılacak."

"Pist, en az 2031 sonuna kadar MotoGP'ye ev sahipliği yapacak ve yapılan çalışmalarla, Orta Doğu'nun en öne çıkan motor sporları tesisinin, dünyanın en donanımlı yarış tesislerinde biri olma konumu daha da pekiştirilecek."

"Yenileme çalışmaları 2022'de başlayacak ve pistin çeşitli yönlerini ele alarak, sürücülerden taraftarlara, onlardan da piste gelen misafirlere kadar kadar herkes için durumu daha da iyi hale getirecek."

 "Losail, tadilat tamamlandıktan sonra Katar Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak. Fakat yarış, 2007'den bu yana ilk kez şampiyonanın açılış yarış olmayacak."

"Bunun yerine Katar GP, yapay ışıklandırma altında sezon sonuna doğru gerçekleştirilecek." denildi.

2023 sezonunun nerede başlayacağı şimdilik belli değil. Son birkaç yıldır Avustralya GP'nin, Ekim ayındaki kötü hava şartları nedeniyle daha erken bir noktada yapılması tartışılıyordu.

Race start

Race start

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
MotoGP Fransa 3. antrenman: Zarco tur rekorunu kırdı, Mir Q2'ye kalamadı
Önceki haber

MotoGP Fransa 3. antrenman: Zarco tur rekorunu kırdı, Mir Q2'ye kalamadı
Sonraki haber

MotoGP Fransa: Bagnaia pole'de, Ducati 1-2 yaptı

MotoGP Fransa: Bagnaia pole'de, Ducati 1-2 yaptı
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP, Rossi'yi onurlandırmak için 46 numarayı emekliye ayırıyor!
MotoGP

MotoGP, Rossi'yi onurlandırmak için 46 numarayı emekliye ayırıyor!

Marquez: "Her şeyin değiştiğini kabul etmek giderek kolaylaşıyor" Fransa GP
MotoGP

Marquez: "Her şeyin değiştiğini kabul etmek giderek kolaylaşıyor"

Bagnaia: "Pole pozisyonu için motosiklet ayarları üzerinde biraz kumar oynadık" Fransa GP
MotoGP

Bagnaia: "Pole pozisyonu için motosiklet ayarları üzerinde biraz kumar oynadık"

Son Haberler

Gasly, AlphaTauri'nin orta gruptaki konumundan endişeli
MotoGP MotoGP

Gasly, AlphaTauri'nin orta gruptaki konumundan endişeli

2022 MotoGP Fransa: Bol kazalı yarışta zafer Bastianini'nin!
MotoGP MotoGP

2022 MotoGP Fransa: Bol kazalı yarışta zafer Bastianini'nin!

Sürücüler, Dorna'ya tutarsız MotoGP sözleşmeleri hakkında endişelerinden bahsettiler
MotoGP MotoGP

Sürücüler, Dorna'ya tutarsız MotoGP sözleşmeleri hakkında endişelerinden bahsettiler

MotoGP Fransa: Isınma turlarının en hızlısı Espargaro
MotoGP MotoGP

MotoGP Fransa: Isınma turlarının en hızlısı Espargaro

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.