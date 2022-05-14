Katar, 2023 MotoGP sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapmayacak

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Katar, 2004 yılından bu yana MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapıyor ve takvimin ayrılmaz parçalarından birisi oldular.

Yarış 2007 yılında sezonun açılış yarışı oldu ve ertesi yıl tarihteki ilk gece yarışına ev sahipliği yaptı.

O zamandan beri MotoGP'nin tek gece yarışı olan Katar, Dorna Sports ile olan anlaşmasını 2031 sonuna kadar uzattı.

Fakat 2021 yılında Formula 1'e de ev sahipliği yapmaya başlayan Losail pistinde değişiklikler yapılması ve pistin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bundan ötürü 2022 Katar GP'nin gelecek sezonun ilerleyen bir noktasında yapılmasına karar verildi.

MotoGP'den yapılan açıklamada, "2023 yılı için Losail Uluslararası Pisti'nin padok alanı ve pist tesislerinde kapsamlı bir yenileme ve tadilat çalışması yapılacak."

"Pist, en az 2031 sonuna kadar MotoGP'ye ev sahipliği yapacak ve yapılan çalışmalarla, Orta Doğu'nun en öne çıkan motor sporları tesisinin, dünyanın en donanımlı yarış tesislerinde biri olma konumu daha da pekiştirilecek."

"Yenileme çalışmaları 2022'de başlayacak ve pistin çeşitli yönlerini ele alarak, sürücülerden taraftarlara, onlardan da piste gelen misafirlere kadar kadar herkes için durumu daha da iyi hale getirecek."

"Losail, tadilat tamamlandıktan sonra Katar Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak. Fakat yarış, 2007'den bu yana ilk kez şampiyonanın açılış yarış olmayacak."

"Bunun yerine Katar GP, yapay ışıklandırma altında sezon sonuna doğru gerçekleştirilecek." denildi.

2023 sezonunun nerede başlayacağı şimdilik belli değil. Son birkaç yıldır Avustralya GP'nin, Ekim ayındaki kötü hava şartları nedeniyle daha erken bir noktada yapılması tartışılıyordu.

Race start Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images