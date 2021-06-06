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MotoGP / Katalan GP Haberler

Katalonya MotoGP: Zarco zorladı, Oliveira bu yılki ilk zaferini aldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışı olan Katalonya Grand Prix'sini KTM sürücüsü Miguel Oliveira kazandı.

Katalonya MotoGP: Zarco zorladı, Oliveira bu yılki ilk zaferini aldı!

Barselona'da gerçekleştirilen yarışa Fabio Quartararo ilk sıradan başladı fakat startla birlikte Ducati sürücüsü Jack Miller liderliği alırken, Miguel Oliveira ikinci sıraya yükseldi.

Oliveira daha sonra Miller'ı geçerek liderliği almayı başarırken, üçüncülüğe gerileyen Quartararo da  ikinciliğe yükselmeyi başardı ancak yaptığı hata sonrası beşinci sıraya geriledi.

Motosikletin hem ön hem de arka tarafında sert lastik seçimi yapan Oliveira, ilk turların ardından farkı 1 saniyeye kadar çıkardı.

Miller, tempo olarak düşüş yaşamaya başlayınca hem Mir hem de Quartararo kendisini geride bıraktı. Bundan yalnızca bir tur sonra Quartararo, Mir'i de geçerek tekrar ikinci sıraya yükseldi.

Quartararo, Oliveira'nın sahip olduğu bir saniyelik farkı yavaş yavaş kapatmaya başladı ve bir noktada Portekizli sürücünün ardına geldi.

Quartararo bitime 13 tur kala Oliveira'yı güzel bir atakla geçerek liderliği eline geçirdi. Yalnızca birkaç tur sonra Oliveira Yamaha sürücüsüne yanıt vererek tekrar liderliği aldı.

Yarış ilerledikçe yükselişe geçen Johann Zarco da son bölümde podyum mücadelesine katıldı ve Mir'i geçerek üçüncülüğü aldı.

Son beş tura girilirken Quartararo'nun temposu düşmeye başladı ve Zarco, bitime dört tur kala vatandaşını yakaladı ve kendisini güzel bir atakla geçerek ikinciliği aldı.

Zarco, Quartararo'yu geçmeyi başarsa da Oliveira arayı yaklaşık 1 saniyeye çıkarmıştı ve Fransız sürücü, son anlarda bu farkı kapatabilmek adına çok zorladı. Son turda fark 0.3 saniyeye kadar indi ancak Zarco'nun rakibi geçebileceği yeterli mesafe yoktu.

Oliveira böylelikle damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve bu yılki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, damalı bayrağı 0.175 saniye geride gördü ve ikinci olup bu yılki dördüncü ikinciliğini elde etmiş oldu.

Üçüncülük savaşı son anlarda oldukça keyifliydi. Quartararo damalı bayrağı üçüncü sırada görse de  viraj  kesip zaman kazandığı gerekçesiyle 3 saniye cezası aldı.

Bu da üçüncülüğün Jack Miller'a gitmesini sağladı.

Quartararo, pole pozisyonundan başladığı yarışta aldığı cezayla birlikte dördüncü olurken, yarışın sonlarına doğru yarış kıyafetinin fermuarı açıldı ve zor anlar yaşamasına neden oldu.

Suzuki sürücüsü Mir, bir noktada ikinciliğe yükselse de son bölümde tempo kaybedince beşinci sırada finiş gördü.

Yamaha'dan Maverick Vinales altıncı sırada finiş görürken, Francesco Bagnaia yedinci oldu.

İlk onu Brad Binder, Franco Morbidelli ve Enea Bastianini tamamladı.

Yarış içerisinde Pol Espargaro, Danilo Petrucci, Marc Marquez, Valentino Rossi ve Iker Lecuona farklı zamanlarda kazalar yaparak yarışa veda ettiler.

Quartararo bu sonuçla puanını 118'e çıkarırken, Zarco'nun 101 ve Miller'ın 90 puanı bulunuyor.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 20 Haziran'da Almanya'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Portugal Miguel Oliveira KTM 24 -    
2 France Johann Zarco Ducati 24 0.175 0.175 0.175
3 Australia Jack Miller Ducati 24 1.990 1.990 1.815
4 France Fabio Quartararo Yamaha 24 4.815 4.815 2.825
5 Spain Joan Mir Suzuki 24 5.325 5.325 0.510
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 24 6.281 6.281 0.956
7 Italy Francesco Bagnaia Ducati 24 8.175 8.175 1.894
8 South Africa Brad Binder KTM 24 8.378 8.378 0.203
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 24 15.652 15.652 7.274
10 Italy Enea Bastianini Ducati 24 19.297 19.297 3.645
11 Spain Alex Marquez Honda 24 21.650 21.650 2.353
12 Italy Luca Marini Ducati 24 22.533 22.533 0.883
13 Japan Takaaki Nakagami Honda 24 27.833 27.833 5.300
14 Spain Jorge Martin Ducati 24 29.075 29.075 1.242
15 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 24 40.291 40.291 11.216
  Spain Iker Lecuona KTM 16      
  Italy Valentino Rossi Yamaha 15      
  Spain Aleix Espargaro Aprilia 10      
  Spain Marc Marquez Honda 7      
  Italy Danilo Petrucci KTM 5      
  Spain Pol Espargaro Honda 4      
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Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Editör Kemal Şengül

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