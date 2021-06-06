Katalonya MotoGP: Zarco zorladı, Oliveira bu yılki ilk zaferini aldı!

Barselona'da gerçekleştirilen yarışa Fabio Quartararo ilk sıradan başladı fakat startla birlikte Ducati sürücüsü Jack Miller liderliği alırken, Miguel Oliveira ikinci sıraya yükseldi.

Oliveira daha sonra Miller'ı geçerek liderliği almayı başarırken, üçüncülüğe gerileyen Quartararo da ikinciliğe yükselmeyi başardı ancak yaptığı hata sonrası beşinci sıraya geriledi.

Motosikletin hem ön hem de arka tarafında sert lastik seçimi yapan Oliveira, ilk turların ardından farkı 1 saniyeye kadar çıkardı.

Miller, tempo olarak düşüş yaşamaya başlayınca hem Mir hem de Quartararo kendisini geride bıraktı. Bundan yalnızca bir tur sonra Quartararo, Mir'i de geçerek tekrar ikinci sıraya yükseldi.

Quartararo, Oliveira'nın sahip olduğu bir saniyelik farkı yavaş yavaş kapatmaya başladı ve bir noktada Portekizli sürücünün ardına geldi.

Quartararo bitime 13 tur kala Oliveira'yı güzel bir atakla geçerek liderliği eline geçirdi. Yalnızca birkaç tur sonra Oliveira Yamaha sürücüsüne yanıt vererek tekrar liderliği aldı.

Yarış ilerledikçe yükselişe geçen Johann Zarco da son bölümde podyum mücadelesine katıldı ve Mir'i geçerek üçüncülüğü aldı.

Son beş tura girilirken Quartararo'nun temposu düşmeye başladı ve Zarco, bitime dört tur kala vatandaşını yakaladı ve kendisini güzel bir atakla geçerek ikinciliği aldı.

Zarco, Quartararo'yu geçmeyi başarsa da Oliveira arayı yaklaşık 1 saniyeye çıkarmıştı ve Fransız sürücü, son anlarda bu farkı kapatabilmek adına çok zorladı. Son turda fark 0.3 saniyeye kadar indi ancak Zarco'nun rakibi geçebileceği yeterli mesafe yoktu.

Oliveira böylelikle damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve bu yılki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, damalı bayrağı 0.175 saniye geride gördü ve ikinci olup bu yılki dördüncü ikinciliğini elde etmiş oldu.

Üçüncülük savaşı son anlarda oldukça keyifliydi. Quartararo damalı bayrağı üçüncü sırada görse de viraj kesip zaman kazandığı gerekçesiyle 3 saniye cezası aldı.

Bu da üçüncülüğün Jack Miller'a gitmesini sağladı.

Quartararo, pole pozisyonundan başladığı yarışta aldığı cezayla birlikte dördüncü olurken, yarışın sonlarına doğru yarış kıyafetinin fermuarı açıldı ve zor anlar yaşamasına neden oldu.

Suzuki sürücüsü Mir, bir noktada ikinciliğe yükselse de son bölümde tempo kaybedince beşinci sırada finiş gördü.

Yamaha'dan Maverick Vinales altıncı sırada finiş görürken, Francesco Bagnaia yedinci oldu.

İlk onu Brad Binder, Franco Morbidelli ve Enea Bastianini tamamladı.

Yarış içerisinde Pol Espargaro, Danilo Petrucci, Marc Marquez, Valentino Rossi ve Iker Lecuona farklı zamanlarda kazalar yaparak yarışa veda ettiler.

Quartararo bu sonuçla puanını 118'e çıkarırken, Zarco'nun 101 ve Miller'ın 90 puanı bulunuyor.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 20 Haziran'da Almanya'da yapılacak.

Yarış sonucu: