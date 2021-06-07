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MotoGP Test raporu

Katalonya MotoGP testi: Vinales lider, Yamaha 1-2

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Maverick Vinales, Pazartesi günü Barselona'da yapılan Katalonya testlerinde takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun önünde ilk sırada yer aldı.

Katalonya MotoGP testi: Vinales lider, Yamaha 1-2

Gridin büyük çoğunluğu Barselona'da gerçekleştirilen yarışın ardından bir günlük test için pistte kalırken, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, kolundan geçirdiği ameliyat sonrası oluşan şişlik nedeniyle Barselona'daki testte yer almadı.

LCR'dan Takaaki Nakagami, 1:40.648'lik zaman turuyla ilk saatte zirvede yer almayı başardı ve diğer tüm HRC sürücüleri gibi kapsamlı bir test programına sahipti.

Avintia'dan Luca Marini'nin yaptığı kazayla birlikte seans belli bir süre kırmızı bayrakla dururken, İtalyan sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Franco Morbidelli'nin pazartesi günkü testte deneyeceği yeni bir parça yoktu ve büyük ölçüde ayar çalışmalarına odaklandı. Petronas SRT sürücüsü, 1:40.220'lik turuyla liderliği Nakagami'den aldı.

Son dünya şampiyonu Joan Mir 1:40'ın altına inen ilk isim olarak 1:39.816 yaptı ve zirveye oturdu. Bir sürücü sözcüsü, İspanyol sürücünün gün boyunca yeni parça testi yapmadığını, bunun yerine motosiklet ve elektronik ayar fikirlerine odaklandığını belirtti.

Mir'in takım arkadaşı Alex Rins, geçen perşembe günü piste bisiklet antrenmanı yaparken sağ kolunu kırdığı için yarışa katılamadı ve pazartesi günü yerini test sürücüsü Sylvain Guintoli aldı.

Mir'in zamanı bir süre zirvede yer alırken, daha sonra bu dereceyi Yamaha ile 1:39.537 yapan Quartararo geçti.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın bitimine 50 dakikadan az bir süre kala Yamaha'dan takım arkadaşı Vinales 1:39.516 yaptı ve ardından bunu 1:39.400'e çekti.

Vinales böylelikle günü zirvede tamamlarken, onu 0.137 saniye geriden takım arkadaşı Quartararo takip etti.

Her iki Yamaha fabrika takımı sürücüsü de ayarlara odaklandı. Vinales yeni bir şasi denedi ve temelde yarış temposuna odaklandı.

Nakagami, Mir'in önünde ilk üçü tamamlarken, öğleden sonra beşinci virajda kaza yapan Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia beşinci oldu.

Pol Espargaro dokuzuncu virajda kaza yapsa da günü altıncı sırada bitirdi. İlk onu ise Pramac'tan Johann Zarco, Morbidelli, Barselona yarış galibi Miguel Oliveira ve Petronas SRT'den Valentino Rossi tamamladı.

Marc Marquez, gün boyunca 87 tur attı ve fiziksel anlamda güçlendiğinin işaretlerini verdi. Honda sürücüsü 0.654 saniye geride 11. olurken, onu Brad Binder ve Marini takip etti.

Jack Miller, Ducati'den takım arkadaşı Bagnaia'nin kaza yaptığı beşinci virajda yerde kaldı ve günü LCR'den Alex Marquez ve KTM test sürücüsü Dani Pedrosa'nın önünde 14. bitirdi.

Sonuç:

Poz. Pilot Motosiklet Zaman/fark Tur

1

ispanya M. Viñales

 Yamaha 1:39.400 85
2 Fransa F. Quartararo Yamaha +0.137 79
3 Japonya T. Nakagami Honda +0.302 67
4 ispanya J. Mir Suzuki +0.416 65
5 İtalya P. Bagnaia Ducati +0.466 48
6 ispanya P. Espargaro Honda +0.477 72
7 Fransa J. Zarco Ducati +0.579 61
8 İtalya F.Morbidelli Yamaha +0.622 29
9 Portekiz M. Oliveira KTM +0.636 44
10 İtalya V. Rossi Yamaha +0.650 72
11 ispanya M. Márquez Honda +0.654 87
12 Güney Afrika B. Bağlayıcı KTM +0.741 55
13 İtalya L.Marini Ducati +0.826 49
14 Avustralya J. Miller Ducati +0.842 49
15 ispanya A. Márquez Honda +1.083 70
16

KTM1

 KTM +1.512 25
17 İtalya E. Bastianini Ducati +1.523 36
18 İtalya D. Petrucci KTM +1.537 61

19

 İtalya L. Savadori Aprilia +1.563 78
20 Fransa S. Guintoli Suzuki +1.594 72
21

KTM2

 KTM +1.653 7
22 ispanya I. Lecuona KTM +1.805 71
23 İtalya M. Baiocco Aprilia +7.171 66
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Editör Lewis Duncan

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