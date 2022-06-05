Katalonya GP: Quartararo kazandı, Espargaro son turda yarışın bittiğini düşünerek yavaşladı!

Haberi dinle

Sıcak şartlarda gerçekleştirilen Barselona yarışında, yol tutuşun büyük problem olması ve sürücülerin özellikle arka lastik sorunları yaşaması bekleniyordu.

Bu hafta sonuna damga vuran Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, güçlü bir startın ardından ilk virajı lider dönecek gibiydi ancak Fabio Quartararo geç frenajla içeri daldı ve liderliği aldı.

Francesco Bagnaia da aslında iyi bir start aldı ve ilk virajı üçüncü dönecek gibiydi. Fakat Takaaki Nakagami frenaj noktasında yerde kaldı ve kendisiyle birlikte hem Bagnaia hem de Alex Rins'i götürdü. Böylelikle üç sürücü de daha ilk virajda yarış dışı kalmış oldu.

Kazaların ardından sıralama Quartararo, Espargaro, Jorge Martin ve Johann Zarco şeklinde oldu.

Bir turluk kovalamacanın ardından Martin, Espargaro'yu geride bıraktı ve ikinciliği aldı. Bu noktada Quartararo ön tarafta farkı 1 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Enea Bastianini, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 17 tura girilirken Enea Bastianini 10. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve yerde kaldı. Ertesi tur da bu kez takım arkadaşı Fabio di Giannantonio kaza yaptı.

Quartararo farkı 3 saniyenin üzerine çıkarırken, Espargaro bitime 15 tur kala ikincilik için Espargaro'yu geride bıraktı. Ancak İspanyol sürücü öne geçmesinin ardından farkı açamadı ve altı tur sonra Martin tekrar ikinciliğe çıktı.

Martin, Espargaro ve Zarco'nun içerisinde bulunduğu üçlü grup, birbirlerine yakın şekilde gitmeye devam ederken, Espargaro tekrar ikinciliği aldı ve bu kez Martin'le arayı açmaya başladı.

Son turda ise büyük bir drama yaşandı. Aleix Espargaro, son tura ikinci sırada girdi ancak ilk virajın ardından yavaşladı. O noktada bir mekanik sorun olduğu düşünülüyordu fakat İspanyol sürücü yarışın bittiğini düşünmüştü ve bundan ötürü yavaşlamıştı. İspanyol sürücü sonrasında yarışın devam ettiğini anladı ve gaza tekrar bastı. Fakat o noktada altıncı sıraya kadar gerilemişti.

Ön tarafta Quartararo hata yapmadı ve altı saniye farkla rahat bir zafer elde edip, şampiyona için çok değerli puanlar kazandı.

Martin, Espargaro'nun geriye düşmesiyle ikinci olup, bu yılki ikinci podyumunu yakalarken, Zarco üçüncü sırada finiş gördü ve bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir, iyi bir performansla dördüncü oldu ve Suzuki'nin ayrılık açıklamasından bu yana ilk kez finiş gördü.

Espargaro, yarışa döndükten sonra Luca Marini'yi geçse de, beşinci sırada finiş gördü ve muhtemel bir ikinciliği vermiş oldu.

Marini son yarışlardaki güçlü formunu devam ettirip altıncı olurken, Maverick Vinales yedinci oldu ve bu yılki en iyi sonucunu tekrarladı.

İlk onu Brad Binder, Miguel Oliveira ve Alex Marquez tamamladı.

Remy Gardner 11. sırada finiş görüp, MotoGP'deki en iyi sonucunu alırken, Brad Binder, Franco Morbidelli, Jack Miller ve Raul Fernandez son puanları alan isimler oldular.

Bu sonuçların ardından Quartararo puanını 147 yaparken, Espargaro 125 puana çıktı.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 19 Haziran'da Sachsenring'de yapılacak.

Yarış sonucu: