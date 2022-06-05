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MotoGP / Katalonya GP Yarış raporu

Katalonya GP: Quartararo kazandı, Espargaro son turda yarışın bittiğini düşünerek yavaşladı!

2022 MotoGP sezonunun 9. ayağı olan Katalonya GP'yi Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Katalonya GP: Quartararo kazandı, Espargaro son turda yarışın bittiğini düşünerek yavaşladı!
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Sıcak şartlarda gerçekleştirilen Barselona yarışında, yol tutuşun büyük problem olması ve sürücülerin özellikle arka lastik sorunları yaşaması bekleniyordu.

Bu hafta sonuna damga vuran Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, güçlü bir startın ardından ilk virajı lider dönecek gibiydi ancak Fabio Quartararo geç frenajla içeri daldı ve liderliği aldı.

Francesco Bagnaia da aslında iyi bir start aldı ve ilk virajı üçüncü dönecek gibiydi. Fakat Takaaki Nakagami frenaj noktasında yerde kaldı ve kendisiyle birlikte hem Bagnaia hem de Alex Rins'i götürdü. Böylelikle üç sürücü de daha ilk virajda yarış dışı kalmış oldu.

Kazaların ardından sıralama Quartararo, Espargaro, Jorge Martin ve Johann Zarco şeklinde oldu.

Bir turluk kovalamacanın ardından Martin, Espargaro'yu geride bıraktı ve ikinciliği aldı. Bu noktada Quartararo ön tarafta farkı 1 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Enea Bastianini, Gresini Racing

Enea Bastianini, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 17 tura girilirken Enea Bastianini 10. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve yerde kaldı. Ertesi tur da bu kez takım arkadaşı Fabio di Giannantonio kaza yaptı.

Quartararo farkı 3 saniyenin üzerine çıkarırken, Espargaro bitime 15 tur kala ikincilik için Espargaro'yu geride bıraktı. Ancak İspanyol sürücü öne geçmesinin ardından farkı açamadı ve altı tur sonra Martin tekrar ikinciliğe çıktı.

Martin, Espargaro ve Zarco'nun içerisinde bulunduğu üçlü grup, birbirlerine yakın şekilde gitmeye devam ederken, Espargaro tekrar ikinciliği aldı ve bu kez Martin'le arayı açmaya başladı.

Son turda ise büyük bir drama yaşandı. Aleix Espargaro, son tura ikinci sırada girdi ancak ilk virajın ardından yavaşladı. O noktada bir mekanik sorun olduğu düşünülüyordu fakat İspanyol sürücü yarışın bittiğini düşünmüştü ve bundan ötürü yavaşlamıştı. İspanyol sürücü sonrasında yarışın devam ettiğini anladı ve gaza tekrar bastı. Fakat o noktada altıncı sıraya kadar gerilemişti.

Ön tarafta Quartararo hata yapmadı ve altı saniye farkla rahat bir zafer elde edip, şampiyona için çok değerli puanlar kazandı.

Martin, Espargaro'nun geriye düşmesiyle ikinci olup, bu yılki ikinci podyumunu yakalarken, Zarco üçüncü sırada finiş gördü ve bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir, iyi bir performansla dördüncü oldu ve Suzuki'nin ayrılık açıklamasından bu yana ilk kez finiş gördü.

Espargaro, yarışa döndükten sonra Luca Marini'yi geçse de, beşinci sırada finiş gördü ve muhtemel bir ikinciliği vermiş oldu.

Marini son yarışlardaki güçlü formunu devam ettirip altıncı olurken, Maverick Vinales yedinci oldu ve bu yılki en iyi sonucunu tekrarladı.

İlk onu Brad Binder, Miguel Oliveira ve Alex Marquez tamamladı.

Remy Gardner 11. sırada finiş görüp, MotoGP'deki en iyi sonucunu alırken, Brad Binder, Franco Morbidelli, Jack Miller ve Raul Fernandez son puanları alan isimler oldular.

Bu sonuçların ardından Quartararo puanını 147 yaparken, Espargaro 125 puana çıktı.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 19 Haziran'da Sachsenring'de yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Fabio Quartararo Yamaha 24 40'29.360    
2 Spain Jorge Martin Ducati 24 40'35.833 6.473 6.473
3 France Johann Zarco Ducati 24 40'37.745 8.385 1.912
4 Spain Joan Mir Suzuki 24 40'40.841 11.481 3.096
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 24 40'43.755 14.395 2.914
6 Italy Luca Marini Ducati 24 40'44.790 15.430 1.035
7 Spain Maverick Viñales Aprilia 24 40'45.335 15.975 0.545
8 South Africa Brad Binder KTM 24 40'50.796 21.436 5.461
9 Portugal Miguel Oliveira KTM 24 40'56.160 26.800 5.364
10 Spain Alex Marquez Honda 24 40'59.820 30.460 3.660
11 Australia Remy Gardner KTM 24 41'01.803 32.443 1.983
12 South Africa Darryn Binder Yamaha 24 41'02.241 32.881 0.438
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 24 41'02.528 33.168 0.287
14 Australia Jack Miller Ducati 24 41'04.053 34.693 1.525
15 Spain Raul Fernandez KTM 24 41'07.204 37.844 3.151
16 Italy Michele Pirro Ducati 24 41'13.893 44.533 6.689
17 Spain Pol Espargaro Honda 24 41'15.559 46.199 1.666
  Italy Andrea Dovizioso Yamaha 17 29'23.859 7 Laps 7 Laps
  Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 8 14'56.814 16 Laps 9 Laps
  Italy Enea Bastianini Ducati 7 11'55.307 17 Laps 1 Lap
  Italy Marco Bezzecchi Ducati 5 9'39.369 19 Laps 2 Laps
  Italy Francesco Bagnaia Ducati 1 4'29.587 23 Laps 4 Laps
  Spain Alex Rins Suzuki 0      
  Japan Takaaki Nakagami Honda 0      
  Germany Stefan Bradl Honda 0      
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