Katalonya GP: Aleix Espargaro, Bagnaia'nın 0.031 saniye önünde pole pozisyonunda!

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Barselona'daki düşük yol tutuş şartları, tüm hafta sonu sürücülerin performansını etkileyen önemli bir faktör olurken, genel anlamda Aprilia sürücülerini öne çıkarıyordu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, 1:39.216'lık bir tur zamanı yakalayarak son bölüme kalmayı başardı.

Yakın geçen seansta Takaaki Nakagami, Vinales'in sadece 0.007 saniye ardından ikinci oldu ve Q2'ye kalan bir diğer isim oldu.

Son bölümde 12 sürücü, pole pozisyonunu alabilmek adına kıyasıya bir rekabet içerisine girerken, ilk turların ardından Jorge Martin 1:39.142 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya çıktı.

Sonrasında Fabio Quartararo 1:39.055 yaptı ve liderliği eline geçirdi. Bu derece son 3 dakikalık bölüme kadar kimse tarafından geçilemedi.

Bagnaia 1:38.787'lik tur zamanıyla bitime kısa bir süre kala Quartararo'yu geçmeyi başardı ve tur rekoruyla liderliği eline geçirdi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Bagnaia'nın liderliği sadece bir dakika sürdü çünkü Aleix Espargaro 1:38.742 ile ilk sırayı Bagnaia'dan aldı.

Bu turun ardından Bagnaia, başka bir zaman turu denemesi daha yaptı ve o turda hem birinci hem de üçüncü sektörde en iyi dereceyi yakaladı. Fakat son sektörde kaybettiği zamanla pole pozisyonunu kaçırmış oldu.

Pole pozisyonu böylelikle bu yıl Arjantin'den sonra ikinci kez Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'ya gitmiş oldu.

Bagnaia heyecan dolu mücadelede Espargaro'nun sadece 0.031 saniye ardında ikinci olurken, Quartararo 0.217 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Böylelikle ilk üçte üç farklı marka yer almış oldu.

Pramac sürücüsü Johann Zarco 0.285 saniye geride en iyi dördüncü zamanı yaparken, onu Fabio di Giannatonio ve Jorge Martin takip etti. Bu da ilk altıda dört Ducati sürücüsü yer aldığı anlamına geliyor.

Suzuki'den Alex Rins 0.4 saniye geride yedinci olurken, Vinales 0.6 saniye geride sekizinci oldu.

İlk onu Luca Marini ve Honda sürücüsü Pol Espargaro tamamladı.

Jack Miller iyi bir seans geçirmekte zorlandı ve 0.7 saniye geride ancak 11. olabildi.

Enea Bastianini ilk bölümde dördüncü olmasının ardından yarışa ancak 14. sıranda başlama hakkı elde ederken, Joan Mir 17. sıradan başlayacak.

Dördüncü antrenmanda kaza yapan Alex Marquez, sıralama turlarında yer alamadı ve beyin sarsıntısı geçirdiği duyuruldu. Fakat yarışa başlaması planlanıyor.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: