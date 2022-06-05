Katalonya GP: Isınma turlarında Vinales lider, Espargaro kaza yaptı

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Zorlu şartlarda yapılması beklenen Katalonya GP öncesinde sürücüler son kez ısınma seansında piste çıkarken, Aprilia sürücüsü Maverick Vinales 1:40.135'lik bir zaman turuyla zirvede yer aldı.

Yarış için tahmin edilenden daha soğuk şartlarda gerçekleştirilen seansta, çoğu sürücü ön ve arka tarafta orta hamuru tercih etti. Yarışta kullanılması beklenen sert arka lastikle sadece birkaç kişi sürüş denemesi yaptı.

Genel anlamda dereceler birbirlerine çok yakındı ve bir saniye içerisinde 19 sürücü yer aldı.

Vinales, kimsenin 1:40'ın altına inemediği seansta 1:40.135'lik turuyla ilk sırada yer alırken, onu sadece 0.006 saniye geriden Enea Bastianini takip etti.

Fabio di Giannantonio güçlü formunu ısınma turlarına da taşıdı ve 0.113 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki sürücüsü Alex Rins, güçlü olması beklenen yarış öncesinde 0.226 geride dördüncü, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Aleix Espargaro ise beşinci oldu. İspanyol sürücü, ayrıca 10. virajda bir de kaza yaptı ancak darbe oldukça küçük olduğu için herhangi bir yara almadı.

Espargaro'yu Brad Binder (KTM), Joan Mir (Suzuki) ve Miguel Oliveira (KTM) takip etti.

İki Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli ve Andrea Dovizioso seansı dokuzuncu ve onuncu sırada tamamladı.

Alex Marquez, cumartesi günkü kazasının ardından ısınma turlarında geri döndü ve en iyi Honda sürücüsü olarak 11. oldu.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco'nun (Pramac-Ducati) arkasında 13. sırada yer aldı.

Repsol Honda sürücüleri Pol Espargaro ve Stefan Bradl ancak 17. ve 19. olabildiler.

Ducati fabrika sürücüleri Francesco Bagnaia ve Jack Miller en hızlı tur denemesi yapmadılar. Bundan ötürü de sırasıyla 20. ve 21. sıralarda yer aldılar.

Seans içerisinde kaza yapan bir başka isim Ducati test sürücüsü Michele Pirro'ydu ve kendisini ikinci virajda yerde buldu.

Seans sonucu: