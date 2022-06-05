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MotoGP / Katalonya GP Antrenman raporu

Katalonya GP: Isınma turlarında Vinales lider, Espargaro kaza yaptı

Katalonya GP öncesi gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı zaman Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'ten gelirken, takım arkadaşı Aleix Espargaro 10. virajda kaza yaptı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Katalonya GP: Isınma turlarında Vinales lider, Espargaro kaza yaptı
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Zorlu şartlarda yapılması beklenen Katalonya GP öncesinde sürücüler son kez ısınma seansında piste çıkarken, Aprilia sürücüsü Maverick Vinales 1:40.135'lik bir zaman turuyla zirvede yer aldı.

Yarış için tahmin edilenden daha soğuk şartlarda gerçekleştirilen seansta, çoğu sürücü ön ve arka tarafta orta hamuru tercih etti. Yarışta kullanılması beklenen sert arka lastikle sadece birkaç kişi sürüş denemesi yaptı.

Genel anlamda dereceler birbirlerine çok yakındı ve bir saniye içerisinde 19 sürücü yer aldı.

Vinales, kimsenin 1:40'ın altına inemediği seansta 1:40.135'lik turuyla ilk sırada yer alırken, onu sadece 0.006 saniye geriden Enea Bastianini takip etti.

Fabio di Giannantonio güçlü formunu ısınma turlarına da taşıdı ve 0.113 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki sürücüsü Alex Rins, güçlü olması beklenen yarış öncesinde 0.226 geride dördüncü, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Aleix Espargaro ise beşinci oldu. İspanyol sürücü, ayrıca 10. virajda bir de kaza yaptı ancak darbe oldukça küçük olduğu için herhangi bir yara almadı.

Espargaro'yu Brad Binder (KTM), Joan Mir (Suzuki) ve Miguel Oliveira (KTM) takip etti.

İki Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli ve Andrea Dovizioso seansı dokuzuncu ve onuncu sırada tamamladı. 

Alex Marquez, cumartesi günkü kazasının ardından ısınma turlarında geri döndü ve en iyi Honda sürücüsü olarak 11. oldu.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco'nun (Pramac-Ducati) arkasında 13. sırada yer aldı. 

Repsol Honda sürücüleri Pol Espargaro ve Stefan Bradl ancak 17. ve 19. olabildiler.

Ducati fabrika sürücüleri Francesco Bagnaia ve Jack Miller en hızlı tur denemesi yapmadılar. Bundan ötürü de sırasıyla 20. ve 21. sıralarda yer aldılar.

Seans içerisinde kaza yapan bir başka isim Ducati test sürücüsü Michele Pirro'ydu ve kendisini ikinci virajda yerde buldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Aprilia 11 1'40.135  
2 Italy Enea Bastianini Ducati 12 1'40.141 0.006
3 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 12 1'40.248 0.113
4 Spain Alex Rins Suzuki 10 1'40.361 0.226
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 1'40.367 0.232
6 South Africa Brad Binder KTM 12 1'40.450 0.315
7 Spain Joan Mir Suzuki 10 1'40.488 0.353
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 11 1'40.564 0.429
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'40.585 0.450
10 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 12 1'40.589 0.454
11 Spain Alex Marquez Honda 12 1'40.698 0.563
12 France Johann Zarco Ducati 12 1'40.710 0.575
13 France Fabio Quartararo Yamaha 10 1'40.745 0.610
14 Spain Jorge Martin Ducati 10 1'40.746 0.611
15 Japan Takaaki Nakagami Honda 11 1'40.761 0.626
16 Italy Marco Bezzecchi Ducati 12 1'40.800 0.665
17 Spain Pol Espargaro Honda 12 1'40.804 0.669
18 Italy Luca Marini Ducati 12 1'40.890 0.755
19 Germany Stefan Bradl Honda 12 1'40.900 0.765
20 Italy Francesco Bagnaia Ducati 11 1'41.316 1.181
21 Australia Jack Miller Ducati 12 1'41.434 1.299
22 Italy Michele Pirro Ducati 6 1'41.482 1.347
23 Spain Raul Fernandez KTM 10 1'41.729 1.594
24 Australia Remy Gardner KTM 12 1'41.798 1.663
25 South Africa Darryn Binder Yamaha 10 1'41.807 1.672
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