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MotoGP / Katalonya GP Antrenman raporu

Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı

Aprilia'dan Aleix Espargaro, Kalonya'daki 3. antrenman seansında tur rekorunu kırdı ve en hızlı zamanın sahibi oldu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı
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Cumartesi sabahı, düne oranla daha soğuk şartlar vardı ve bu da kombine edilmiş derecelerin düzenli olarak değiştiği anlamına geliyordu.

45 dakikalık seansın henüz yedinci dakikasında Ducati sürücüsü Jack Miller'dan 1:39.765 geldi ve seansın liderliğine yükseldi. Bu derece, kombine edilmiş derecelerde kendisini üçüncü sıraya taşıdı.

Birkaç dakika sonra son şampiyon Fabio Quartararo, 1:39.628 ile liderliği Ducati sürücüsünden aldı. Yamaha sürücüsü, cuma günü motosikletinde "çok yavaş" hissettiğini söylüyordu fakat cumartesi sabahı daha iyi göründü.

Bitime yaklaşık 20 dakika kala cuma gününün en hızlı ismi olan Aleix Espargaro sahneye çıktı ve yumuşak hamurla 1:39.309 yapıp, ilk sıraya yükseldi. Bir sonraki turda daha da fazlasını yapan Espargaro 1:38.771 ile tur rekorunu kırdı.

Barselona pistindeki yol tutuş seviyesi oldukça düşük ve Aprilia'nın bu tür şartlarda çok iyi çalışan bir motosiklete sahip olduğu biliniyor. Espargaro bu tür şartlarda yapılan Arjantin yarışını pole pozisyonundan başlayıp kazanmıştı. Bu açıdan Barselona'da da favori olarak görülüyor.

Espargaro'nun turu, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve böylelikle 3. antrenman seansını lider tamamlamış oldu.

Pramac'tan Johann Zarco, son denemesinde Espargaro ile farkı 0.131 saniyeye kadar indirdi ve ikinci sırada yer aldı.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu hafta sonu motosikletin ön kısmında değişiklik yapan ve istediği hissi yeniden yakalayan Jorge Martin, Ducati fabrika sürücüleri Francesco Bagnaia ve Miller'ın önünde üçüncü oldu.

Böylelikle ilk beşte dört Ducati sürücüsü yer almış oldu.

Şampiyona lideri Quartararo, bir kez daha en iyi Yamaha sürücüsüydü ve Luca Marini'nin önünde altıncı sırada yer aldı.

Honda sürücüsü Pol Espargaro, 5. virajda yaptığı kazaya rağmen üçüncü seansı sekizinci bitirirken, İlk onu Suzuki sürücüsü Alex Rins ve Mugello'da pole pozisyonunu kazanan Fabio di Giannantonio tamamladı.

Espargaro'nun takım arkadaşı Maverick Vinales, 0.6 saniye geride ancak 11. olurken, Enea Bastianini en yavaş Ducati sürücülerinden birisiydi ve 12. oldu.

İtalyan sürücüyü Suzuki'den Joan Mir takip ederken, Franco Morbidelli cuma günkü güçlü formunu sürdüremedi ve 15. oldu. Bu ikiliyi Marco Bezzecchi ayırdı.

KTM için zorlu sezon, Barselona'da da devam ediyor. KTM sürücüleri arasında en iyisi Brad Binder'dı fakat o da 16. en iyi zamanı yapabildi.

Katalonya GP sıralama turları TSi 15:10'da gerçekleştirilecek.

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1'38.771    
2 France Johann Zarco Ducati 20 1'38.902 0.131 0.131
3 Spain Jorge Martin Ducati 18 1'39.005 0.234 0.103
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 1'39.007 0.236 0.002
5 Australia Jack Miller Ducati 20 1'39.074 0.303 0.067
6 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'39.088 0.317 0.014
7 Italy Luca Marini Ducati 17 1'39.233 0.462 0.145
8 Spain Pol Espargaro Honda 16 1'39.246 0.475 0.013
9 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'39.260 0.489 0.014
10 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 18 1'39.413 0.642 0.153
11 Spain Maverick Viñales Aprilia 16 1'39.423 0.652 0.010
12 Italy Enea Bastianini Ducati 17 1'39.439 0.668 0.016
13 Spain Joan Mir Suzuki 22 1'39.505 0.734 0.066
14 Italy Marco Bezzecchi Ducati 19 1'39.540 0.769 0.035
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 22 1'39.577 0.806 0.037
16 South Africa Brad Binder KTM 16 1'39.609 0.838 0.032
17 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'39.665 0.894 0.056
18 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'39.856 1.085 0.191
19 Spain Alex Marquez Honda 19 1'39.903 1.132 0.047
20 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 18 1'39.907 1.136 0.004
21 Italy Michele Pirro Ducati 17 1'40.008 1.237 0.101
22 South Africa Darryn Binder Yamaha 19 1'40.083 1.312 0.075
23 Australia Remy Gardner KTM 16 1'40.213 1.442 0.130
24 Spain Raul Fernandez KTM 19 1'40.292 1.521 0.079
25 Germany Stefan Bradl Honda 20 1'40.409 1.638 0.117
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