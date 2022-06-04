Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı

Haberi dinle

Cumartesi sabahı, düne oranla daha soğuk şartlar vardı ve bu da kombine edilmiş derecelerin düzenli olarak değiştiği anlamına geliyordu.

45 dakikalık seansın henüz yedinci dakikasında Ducati sürücüsü Jack Miller'dan 1:39.765 geldi ve seansın liderliğine yükseldi. Bu derece, kombine edilmiş derecelerde kendisini üçüncü sıraya taşıdı.

Birkaç dakika sonra son şampiyon Fabio Quartararo, 1:39.628 ile liderliği Ducati sürücüsünden aldı. Yamaha sürücüsü, cuma günü motosikletinde "çok yavaş" hissettiğini söylüyordu fakat cumartesi sabahı daha iyi göründü.

Bitime yaklaşık 20 dakika kala cuma gününün en hızlı ismi olan Aleix Espargaro sahneye çıktı ve yumuşak hamurla 1:39.309 yapıp, ilk sıraya yükseldi. Bir sonraki turda daha da fazlasını yapan Espargaro 1:38.771 ile tur rekorunu kırdı.

Barselona pistindeki yol tutuş seviyesi oldukça düşük ve Aprilia'nın bu tür şartlarda çok iyi çalışan bir motosiklete sahip olduğu biliniyor. Espargaro bu tür şartlarda yapılan Arjantin yarışını pole pozisyonundan başlayıp kazanmıştı. Bu açıdan Barselona'da da favori olarak görülüyor.

Espargaro'nun turu, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve böylelikle 3. antrenman seansını lider tamamlamış oldu.

Pramac'tan Johann Zarco, son denemesinde Espargaro ile farkı 0.131 saniyeye kadar indirdi ve ikinci sırada yer aldı.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu hafta sonu motosikletin ön kısmında değişiklik yapan ve istediği hissi yeniden yakalayan Jorge Martin, Ducati fabrika sürücüleri Francesco Bagnaia ve Miller'ın önünde üçüncü oldu.

Böylelikle ilk beşte dört Ducati sürücüsü yer almış oldu.

Şampiyona lideri Quartararo, bir kez daha en iyi Yamaha sürücüsüydü ve Luca Marini'nin önünde altıncı sırada yer aldı.

Honda sürücüsü Pol Espargaro, 5. virajda yaptığı kazaya rağmen üçüncü seansı sekizinci bitirirken, İlk onu Suzuki sürücüsü Alex Rins ve Mugello'da pole pozisyonunu kazanan Fabio di Giannantonio tamamladı.

Espargaro'nun takım arkadaşı Maverick Vinales, 0.6 saniye geride ancak 11. olurken, Enea Bastianini en yavaş Ducati sürücülerinden birisiydi ve 12. oldu.

İtalyan sürücüyü Suzuki'den Joan Mir takip ederken, Franco Morbidelli cuma günkü güçlü formunu sürdüremedi ve 15. oldu. Bu ikiliyi Marco Bezzecchi ayırdı.

KTM için zorlu sezon, Barselona'da da devam ediyor. KTM sürücüleri arasında en iyisi Brad Binder'dı fakat o da 16. en iyi zamanı yapabildi.

Katalonya GP sıralama turları TSi 15:10'da gerçekleştirilecek.

3. antrenman sonucu: