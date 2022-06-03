Katalonya GP 1. antrenman: Rins, Vinales'in önünde en hızlısı

Haberi dinle

Barselona'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansı mükemmel şartlarda başladı ve yerel kahraman Aleix Espargaro, Aprilia'sıyla 1:41.734 yaparak seansın başlangıcında zirveye çıktı.

Son dört yarışın tamamını podyumda tamamlayan ve şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun sekiz puan ardında yer alan Espargaro, Barselona'daki yarışa galibiyetin favorilerinden birisi olarak geldi.

Suzuki'den Joan Mir, 1:41.215'lik zaman turuyla Espargaro'yu geride bıraktı ve daha sonra en hızlı turunu 1:40.907'ye çekti.

Espargaro 1:40.745'le Mir'e yanıt verip tekrar zirveye oturdu ve bir süre seans bu şekilde devam etti.

Daha sonra Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli sahneye çıktı ve 1:40.695'le Aprilia sürücüsünü geçti.

Bu tur son altı dakikaya kadar zirvede kalırken, daha sonra Suzuki'nin diğer sürücüsü Alex Rins güçlü bir tur çıkararak ilk sıraya oturdu.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins'in yeni lastiklerle attığı ilk tur 1:40.631'di ve sonraki turda bu dereceyi 1:40.101'e çekti. Seansın kalan kısmında kendisini geçen bir isim çıkmadı.

Sonuç olarak Rins, kendi ülkesindeki ilk seansı lider tamamlamış oldu.

Maverick Vinales, seansın son bölümünde yeni set orta hamura geçti ve zaman turu denemesi yaptı. Seansı da 1:40.296'lık derecesiyle ikinci sırada tamamladı.

Morbidelli, son bölümde derecesini geliştirememesine rağmen üçüncü olurken, onu da Aleix Espargaro takip etti.

Ameliyat olan Marc Marquez'in yokluğunda Honda'ya liderlik eden Pol Espargaro beşinci sırada yer alırken, Marquez'in daha önce kullandığı yeni şasiyi deneyen Takaaki Nakagami altıncı oldu.

Takım arkadaşı Alex Marquez'in yedinci olmasıyla Honda, üç sürücüyle birden ilk ona girmiş oldu.

Marquez'in ardında sırasıyla Miguel Oliveira, Mir ve Enea Bastianini yer aldı.

Perşembe günü Yamaha ile iki yıllık yeni kontrat imzaladığını açıklayan şampiyona lideri Fabio Quartararo, yarış temposuna odaklanmasının ardından Johann Zarco ve Raul Fernandez'in gerisinde 13. oldu.

Mugello yarışının galibi Francesco Bagnaia, ilk seansın sonunda lastik değişmedi ve KTM sürücüsü Brad Binder'ın önünde 14. oldu. Takım arkadaşı Jack Miller ise ancak 18. olabildi.

Sağ elindeki bir problem nedeniyle ameliyat olmaya hazırlanan Pramac sürücüsü Jorge Martin, ilk seansta kaza yapan tek isimdi ve 2. virajda kendisini yerde buldu. Neyse ki durumu iyiydi ve seansı 20. bitirdi.

Marquez'in Honda'sını devralan test sürücüsü Stefan Bradl, 25 sürücü arasında 23. sırada yer aldı.

İkinci antrenman seansı 15:10'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: