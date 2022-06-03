Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Marquez'in "karmaşık" ameliyatı başarılı geçti Sonraki / Honda'dan şaşırtıcı karar: Yeni parçalar Espargaro yerine Nakagami'ye devredilecek
MotoGP / Katalonya GP Antrenman raporu

Katalonya GP 1. antrenman: Rins, Vinales'in önünde en hızlısı

Suzuki'den Alex Rins, Katalonya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Katalonya GP 1. antrenman: Rins, Vinales'in önünde en hızlısı
Haberi dinle

Barselona'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansı mükemmel şartlarda başladı ve yerel kahraman Aleix Espargaro, Aprilia'sıyla 1:41.734 yaparak seansın başlangıcında zirveye çıktı.

Son dört yarışın tamamını podyumda tamamlayan ve şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun sekiz puan ardında yer alan Espargaro, Barselona'daki yarışa galibiyetin favorilerinden birisi olarak geldi.

Suzuki'den Joan Mir, 1:41.215'lik zaman turuyla Espargaro'yu geride bıraktı ve daha sonra en hızlı turunu 1:40.907'ye çekti.

Espargaro 1:40.745'le Mir'e yanıt verip tekrar zirveye oturdu ve bir süre seans bu şekilde devam etti.

Daha sonra Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli sahneye çıktı ve 1:40.695'le Aprilia sürücüsünü geçti.

Bu tur son altı dakikaya kadar zirvede kalırken, daha sonra Suzuki'nin diğer sürücüsü Alex Rins güçlü bir tur çıkararak ilk sıraya oturdu.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins'in yeni lastiklerle attığı ilk tur 1:40.631'di ve sonraki turda bu dereceyi 1:40.101'e çekti. Seansın kalan kısmında kendisini geçen bir isim çıkmadı.

Sonuç olarak Rins, kendi ülkesindeki ilk seansı lider tamamlamış oldu.

Maverick Vinales, seansın son bölümünde yeni set orta hamura geçti ve zaman turu denemesi yaptı. Seansı da 1:40.296'lık derecesiyle ikinci sırada tamamladı.

Morbidelli, son bölümde derecesini geliştirememesine rağmen üçüncü olurken, onu da Aleix Espargaro takip etti.

Ameliyat olan Marc Marquez'in yokluğunda Honda'ya liderlik eden Pol Espargaro beşinci sırada yer alırken, Marquez'in daha önce kullandığı yeni şasiyi deneyen Takaaki Nakagami altıncı oldu.

Takım arkadaşı Alex Marquez'in yedinci olmasıyla Honda, üç sürücüyle birden ilk ona girmiş oldu. 

Marquez'in ardında sırasıyla Miguel Oliveira, Mir ve Enea Bastianini yer aldı.

Perşembe günü Yamaha ile iki yıllık yeni kontrat imzaladığını açıklayan şampiyona lideri Fabio Quartararo, yarış temposuna odaklanmasının ardından Johann Zarco ve Raul Fernandez'in gerisinde 13. oldu.

Mugello yarışının galibi Francesco Bagnaia, ilk seansın sonunda lastik değişmedi ve KTM sürücüsü Brad Binder'ın önünde 14. oldu. Takım arkadaşı Jack Miller ise ancak 18. olabildi.

Sağ elindeki bir problem nedeniyle ameliyat olmaya hazırlanan Pramac sürücüsü Jorge Martin, ilk seansta kaza yapan tek isimdi ve 2. virajda kendisini yerde buldu. Neyse ki durumu iyiydi ve seansı 20. bitirdi.

Marquez'in Honda'sını devralan test sürücüsü Stefan Bradl, 25 sürücü arasında 23. sırada yer aldı.

İkinci antrenman seansı 15:10'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Spain Alex Rins Suzuki 1'40.101    
2 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'40.296 0.195 0.195
3 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'40.695 0.594 0.399
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'40.708 0.607 0.013
5 Spain Pol Espargaro Honda 1'40.733 0.632 0.025
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'40.868 0.767 0.135
7 Spain Alex Marquez Honda 1'40.872 0.771 0.004
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'40.901 0.800 0.029
9 Spain Joan Mir Suzuki 1'40.907 0.806 0.006
10 Italy Enea Bastianini Ducati 1'41.031 0.930 0.124
11 France Johann Zarco Ducati 1'41.049 0.948 0.018
12 Spain Raul Fernandez KTM 1'41.083 0.982 0.034
13 France Fabio Quartararo Yamaha 1'40.938 0.837  
14 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'41.105 1.004 0.167
15 South Africa Brad Binder KTM 1'41.157 1.056 0.052
16 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'41.214 1.113 0.057
17 Italy Luca Marini Ducati 1'41.243 1.142 0.029
18 Australia Jack Miller Ducati 1'41.280 1.179 0.037
19 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'41.313 1.212 0.033
20 Spain Jorge Martin Ducati 1'41.320 1.219 0.007
21 Australia Remy Gardner KTM 1'41.330 1.229 0.010
22 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'41.458 1.357 0.128
23 Germany Stefan Bradl Honda 1'41.882 1.781 0.424
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'41.934 1.833 0.052
25 Italy Michele Pirro Ducati 1'41.980 1.879 0.046
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Marquez'in "karmaşık" ameliyatı başarılı geçti
Önceki haber

Marquez'in "karmaşık" ameliyatı başarılı geçti
Sonraki haber

Honda'dan şaşırtıcı karar: Yeni parçalar Espargaro yerine Nakagami'ye devredilecek

Honda'dan şaşırtıcı karar: Yeni parçalar Espargaro yerine Nakagami'ye devredilecek
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı Katalonya GP
MotoGP

Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı

Bagnaia: "Aprilia'yı Barselona'da mağlup etmek çok zor olacak" Katalonya GP
MotoGP

Bagnaia: "Aprilia'yı Barselona'da mağlup etmek çok zor olacak"

Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor Katalonya GP
MotoGP

Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor

Son Haberler

Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı
MotoGP MotoGP

Katalonya GP 3. antrenman: Espargaro tur rekoruyla en hızlısı

Bagnaia: "Aprilia'yı Barselona'da mağlup etmek çok zor olacak"
MotoGP MotoGP

Bagnaia: "Aprilia'yı Barselona'da mağlup etmek çok zor olacak"

Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor
MotoGP MotoGP

Quartararo, Barselona'da kendisini "çok yavaş" hissediyor

MotoGP Katalonya 2. antrenman: Aleix Espargaro lider, Aprilia 1-2
MotoGP MotoGP

MotoGP Katalonya 2. antrenman: Aleix Espargaro lider, Aprilia 1-2

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.