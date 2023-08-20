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Jorge Martin sprint yarışındaki kaza nedeniyle ceza aldı

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, Red Bull Ring'deki sprint yarışında sebep olduğu kazadan ötürü ana yarışta çekilmek üzere uzun tur cezası aldı.

Lewis Duncan
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Jorge Martin, Pramac Racing

Cumartesi günü sprint yarışının ilk turunda iç çizgiden iyimser bir atak yapan Martin, hemen solundaki Fabio Quartararo ile temas etmiş ve büyük bir kazayı tetiklemişti.

Martin'in tetiklediği kaza nedeniyle Marco Bezzecchi, Johann Zarco ve Miguel Oliveira kendilerini yerde bularak yarışa veda ettiler, Maverick Vinales, Enea Bastianini ve Quartararo ise sıra kaybettiler.

Kazanın ardından yola devam eden Martin, yarış içinde Luca Marini'yi düşürdüğü ikinci bir temasa rağmen yarışı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

Yarış esnasında incelenen Marini temasına herhangi bir ceza çıkmazken, start kazasının incelenmesi yarış sonrasına bırakıldı.

Luca Marini, VR46 Racing Team crash

Luca Marini, VR46 Racing Team crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İncelemenin ardından Martin'i suçlu bulan hakemler sprint yarışının sonucunu etkileyecek bir karar almadılar, böylece Pramac Ducati sürücüsü hiç olmazsa üçüncülüğü korumuş oldu.

Ancak kendisine "bir sonraki yarışta çekilmek üzere" uzun tur cezası verildi, bu da Pazar günü gerçekleştirilecek Avusturya GP'sine tekabül etmekte.

Hakemlerin açıklamasında, "Jorge Martin'in MotoGP sprint yarışı sırasında 1. virajda sorumsuz bir şekilde sürüş yaptığı ve kazaya neden olduğu tespit edilmiştir."

"Bu durum MotoGP yarışmacılarına ve takımlarına verilen talimatlara aykırıdır, seansı aksatmaktadır ve diğer yarışmacılar için tehlikeye neden olan 'sorumsuz sürüş' olarak değerlendirilmektedir."

"Bu nedenle yönetmeliklerin 1.21.2 Maddesinin ihlali söz konusudur."

"Yukarıdaki nedenlerden dolayı, FIM MotoGP Komiserler Kurulu tarafından Jorge Martin'e uzun tur cezası verilmiştir."

"Uzun tur cezası, sürücünün katılacağı bir sonraki ana yarışta uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Martin: "Yaşanan temasların hiçbiri benim hatam değildi"

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