MotoGP Avustralya GP
Jorge Martin, sakatlığının ardından Malezya GP'de geri dönmeyi planlıyor
Avustralya GP sprint yarışında yaşadığı kaza sonucu sağ kolunda kırık tespit edilen Jorge Martin, gelecek hafta sonu düzenlenecek Malezya Grand Prix'sinde piste dönmeyi hedefliyor.
Oriol Puigdemont Zeynep Taş
Yayın tarihi: 25 Eki 2026 14:10
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Jorge Martin, cumartesi günü Phillip Island'da gerçekleştirilen sprint yarışının sekizinci turunda, şampiyonluk rakibi Marc Marquez ile liderlik mücadelesi verirken kaza yaptı.
Çakıl havuzuna sürüklenen Martin'in sağ kolundaki radius kemiğinde kırık meydana geldi. Bu sakatlık, İspanyol sürücünün pazar günkü yarışta yer alamayacağının kesinleşmesine neden oldu.
Marquez'in sprint yarışındaki galibiyeti, şampiyona liderliğini yeniden ele geçirmesini sağladı. Son dünya şampiyonu, 2024 dünya şampiyonu Martin'in 10 puan önünde bulunuyor.
Martin, cumartesi günü pistten ayrıldıktan hemen sonra daha kapsamlı görüntüleme tetkikleri için Melbourne'e gitti. Yapılan incelemeler, kolundaki kırığın yer değiştirmemiş olduğunu doğruladı.
Bu durum, şu aşamada ameliyata gerek kalmamasını sağlıyor ve Martin'in gelecek hafta Malezya'ya gitmesinin önünü açıyor. Sürücünün Sepang'da yarışabilecek durumda olup olmadığına ise doktorların yapacağı değerlendirme sonucunda karar verilecek.
Başlangıçta Martin'in çakıl havuzunda sürüklenmesi sırasında radius kemiğindeki kırığa ek olarak aynı kolundaki ulna kemiğinde de kırık oluşmuş olabileceği yönünde endişeler vardı. Ancak cumartesi öğleden sonra çekilen tomografi bu ihtimali ortadan kaldırdı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Jorge Martín, dünkü sakatlığının ardından durumunu değerlendirmek amacıyla tomografiye girdi. Doğrulanan tek sakatlık, radius kemiğinin distal bölümünde yer değiştirmemiş bir kırık. Bu nedenle sürücü İspanya'ya dönmeyecek ve önümüzdeki günlerde gerekli tedaviyi görecek."
Martin'in önümüzdeki birkaç gün boyunca ağırlıklı olarak fizyoterapi tedavisine odaklanması bekleniyor. Martin ve Pedro Acosta'yı temsil eden menajerlik ajansı, sporcularla birlikte seyahat eden bir fizyoterapistle çalışıyor. Tedavide, kırık kemiğin iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olması amacıyla özellikle manyetoterapiye ağırlık verilmesi planlanıyor.
Jorge Martin, Aprilia leads Marc Marquez, Ducati
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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